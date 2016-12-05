مردم: اسلحه زیاد است اگر آشنا داشته باشی/ پلیس: مشکل فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، شاید کمی سخت‌تر از نقل و نبات اما به هر حال به راحتی می‌توانید با جست وجویی اندک در برخی محله های کرمانشاه یک سلاح گرم و البته مهمات آن را بخرید و در خانه نگه‌داری کنید. موضوعی که پلیس معتقد است بیش از آنکه موضوعی امنیتی باشید، فرهنگی است. خانواده هایی که علاقه مند به داشتن سلاح در خانه هستند گاه یک مشاجره ساده را به میدان اسلحه کشی و تیر اندازی تبدیل می کند. موضوعی که شاید شنیدن اخباری مثل کشته شدن یک عابر پیاده در محدوده پایانه غربی شهر کرمانشاه، به گلوله بستن یک خانواده توسط پدر و خبرهای دردناکی شبیه به این بی‌ارتباط با آن نباشد.

واقعیت این است که خرید و فروش سلاح غیرمجاز در تعدادی از محله های کرمانشاه سبب بروز مشکلات متعدد برای شهروندان شده و این معضل به عنوان یکی از شاخص‌های ناامنی، آرامش و امنیت مردم را با خطر مواجه کرده است.

اما در این ماجرا پای خلافکاران و قاچاقچیان درمیان است و مناطق مختلف حاشیه‌ای و آسیب پذیر در کرمانشاه به مکانی امن برای اراذل، اوباش و خلافکارها به ویژه قاچاقچیان و خُرده فروشان مواد و قاچاقچیان سلاح تبدیل شده است.

بر اساس اظهار نظر شهروندان، محله‌های دره دراز، باغ ابریشم، جعفرآباد، ملاحسین، شریعتی، مهدیه، آقاجان و... از جمله محله هایی در شهر کرمانشاه است که خرید و فروش اسلحه غیرمجاز در این مناطق رواج دارد و سبب سلب امنیت و آسایش مردم شده است.

خبرنگار مهر به سختی و البته با لباس‌ مبدل با برخی از شهروندان این محله‌ها گفت و گو کرده و نقطه مشترک همه این گفت و گوها این بود که معمولا کسی از این پرسش که آیا شما از معضل خرید و فروش سلاح خبر دارید؟ متعجب نمی‌شد.

یک مرد میان سال که عصایی هم در دست داشت در ابتدای محله دره دراز کرمانشاه به خبرنگار مهر گفت: اسلحه اینجا پیدا نمی‌شود... باید کمی بالاتر بروی و البته آشنا داشته باشی، قیافه شماهم جوری نیست که به شما اطمینان کنند!

وی در پاسخ به این پرسش که اگر آشنایی پیدا کنیم می‌توانیم تا شب چیزی برای خریدن پیدا کنیم؟ گفت: آشنا داشته باشی راحت برایت جور می‌کنند. اسلحه زیاد است اگر آشنا داشته باشی!

خبرنگار مهر البته موضوع را با مسئولان نیروی انتظامی کرمانشاه هم مطرح کرد.

مرز مشترک با عراق و علاقه مردم دو عامل معامله سلاح غیر مجاز

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان کرمانشاه در همین رابطه به خبرنگار مهر، گفت: هرجا پای امنیت مردم در میان است همه ما باید کمک کنیم و در بحث مبارزه با خرید و فروش سلاح قاچاق نیز رسانه‌ها می‌توانند موثر واقع شوند.

سرهنگ محمد رستمی افزود: از منظر قانون وجود سلاح غیرمجاز در دست مردم از شاخص‌های نا امنی به شمار می‌آید و پلیس با این موارد به صورت ویژه و جدی برخورد می‌کند.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان کرمانشاه با ادامه توضیحات گفت: متأسفانه موارد متعددی گزارش از وجود سلاح غیرمجاز در سطح استان داریم که گاهی منجر به علاقه‌مندی برخی از مردم به داشتن سلاح و سوء استفاده قاچاقچیان از جمله عواملی است که سبب گرایش عده‌ای به حمل سلاح غیرمجاز می‌شود تیراندازی‌هایی شده و این مشخص است که سلاح غیرمجاز در دست برخی افراد وجود دارد.

وی بیان کرد: موارد مختلفی در شکل گیری این معضل نقش دارد، استان کرمانشاه مرز مشترک با کشور عراق دارد و وضعیت این کشور نیز از نظر امنیتی مناسب نیست از سوی دیگر مسائل اجتماعی و فرهنگی سطح استان نیز بی‌تاثیر نیست و علاقه‌مندی برخی از مردم به داشتن سلاح و استفاده قاچاقچیان از جمله عواملی است که سبب گرایش عده‌ای به حمل سلاح غیرمجاز می‌شود.

سرهنگ رستمی با اشاره به جدیت پلیس برای برخورد با قاچاقیان سلاح افزود:در بحث مقابله و برخورد اولویت ما برخورد شدید با قاچاقچیان است و در این حوزه تاکنون شدیداً برخورد کردیم و مراجع قضایی نیز حمایت کامل از مجموعه پلیس در راستای برخورد با قاچاقچیان سلاح داشته و در این ارتباط توفیقات خوبی داشتیم.

وی بیان کرد: در برخی موارد ناآگاهی مردم سبب نگهداری سلاح غیرمجاز می‌شود به بیانی دیگر گاهی مردم از عواقب سخت حمل سلاح غیرمجاز و برخورد قانونی و حقوقی با این جُرم اطلاعی ندارند.

برخورد با متخلفین حمل و فروش سلاح شدید و قاطع است

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان کرمانشاه اظهار کرد: در سطح استان برخوردهای ویژه‌ای بخصوص با قاچاقچیان اسلحه داشتیم. شدت برخورد ما با قاچاقچیان سلاح بسیار زیاد بوده و مراجع قضایی نیز در برخورد با این افراد جدیت خود را نشان دادند.

این مقام انتظامی افزود: برای قاچاقچیان سلاح در قانون محکومیت زندان طولانی تعریف شده و البته به تناسب حجم قاچاق و سوابق خاطیان محکومیت‌ها و مجازات‌ها متفاوت است اما قطع به یقین یکی از مجازات‌های قاچاق سلاح زندان است.

وی ادامه داد: طبیعتاً سلاح قاچاق در داخل تولید نمی‌شود و عمدتاً از مناطق دیگر وارد می‌شود. بالاخره داشتن مرز طولانی تبعاتی نیز دارد اما برخوردها شدید است و کنترل‌های ما و نهادهای امنیتی روز به روز شدیدتر می‌شود.

سرهنگ رستمی همچنین بیان کرد: اکثر روستائیان و عشایری که برای محافظت از دام‌های خود سلاح نگهداری می‌کنند مجوز دارند و این افراد به مراکز مجاز فروش اسلحه در استان مراجعه می‌کنند و هزینه آن را پرداخت می‌کنند. افرادی هم که نیاز دارند می‌توانند سلاح شکاری مجاز تهیه کنند و منع قانونی ندارد.

۶ مرکز مجاز خرید و فروش سلاح در کرمانشاه

وی افزود: در سطح شهر قریب به ۶ مرکز مجاز خرید و فروش اسحله داریم و افرادی که نیاز دارند می‌توانند مراجعه کنند و سلاح مورد نیاز خود را به صورت مجاز و با مجوز لازم خریداری کنند.

سرهنگ رستمی ضمن هشدار جدی به حمل کنندگان سلاح غیر مجاز گفت: اولین خطر و ضرر حمل سلاح غیرمجاز متوجه دارنده آن است و برخی موارد شاهد بودیم که فردی با داشتن سلاح غیرمجاز اقدام به کشتن همه اعضای خانواده خود کرده است و یا بچه‌ای ناخواسته هم سن و سال خود را کشته است.

وی عدم اطلاع از خطرات حمل سلاح غیرمجاز و تبعات حقوقی و قانونی آن را از دلایل نگهداری سلاح غیرمجاز برشمرد و افزود: البته ما در درگیری‌ها که آمار آن بندرت است اما جاهایی که از سلاح استفاده شود از سوی عوامل انتظامی برای برخورد و دستگیری و تعقیب و در بحث صدور احکام و پیگیری‌های بعدی توسط دستگاه قضایی برخوردها شدید است.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان کرمانشاه افزود: حمل ناآگاهانه سلاح غیرمجاز لطمات و تبعات جبران ناپذیری برای افراد خانواده دارد و متاسفانه سوابقی از این مشکلات داشته ایم.

محله‌های آلوده حمل و فروش سلاح در کرمانشاه شناسایی و تحت کنترل است

سرهنگ رستمی عنوان کرد: حمل سلاح غیرمجاز را نمی‌توان مختص محله‌ای و یا قشری خاص در کرمانشاه کرد اما ما همه این موارد را رصد و ارزیابی می‌کنیم و محلات آلوده را مشخص کرده ایم و بسیاری از مکان‌ها شناسایی شده و در طرح‌های مختلف بشدت برخورد می‌کنیم و جای نگرانی نیست و بر این مسائل اشراف لازم را داریم.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان کرمانشاه اظهار کرد: شاخص‌های ما از هر نظر نسبت به سنوات قبل رضایتبخش است اما برای ارائه آمار کلی کشفیات سلاح محدودیت داریم.

این مسئول ادامه داد: شماره عمومی ما ۱۱۰ است و اگر گزارشی از حمل سلاح غیرمجاز ابلاغ شود به صورت ویژه پیگیری می‌شود و از مردم توقع داریم همچنانکه تاکنون همکاری داشتند بدانند که برخورد با این تخلف بسیار سخت خواهد بود و در این ارتباط باید هوشیار باشند و قاچاقیان سلاح بدانند ما در این موضوع هیچگونه اغماضی نداریم و شدیداً برخورد داریم.

سرهنگ رستمی بیان کرد: تاکنون برخورد جدی با قاچاقچیان سلاح در سطح استان و حتی خارج از استان صورت گرفته و امیدواریم مردم همچون گذشته با ما همکاری کند و اگر اطلاعی از وجود سلاح غیرمجاز در دست قاچاقچیان دارند از طریق شماره ۱۱۰ به ما اطلاع دهند تا در اسرع وقت پیگیری شود.

به گزارش مهر، با اینکه مسئولین انتظامی کرمانشاه در خصوص مبارزه با حمل و خرید و فروش سلاح های غیر مجاز باید فعال و پاسخگو باشند اما این موضوع نمی تواند نقش خود نظارتی مردم را کمرنگ کند.

واقعیت این است که اگر هر شهروند مطلع از وجود مراکز فروش سلاح غیر مجاز و یا افراد حامل آن بر حسب وظیفه، نیروی انتظامی را در جریان قرار دهد عرصه برای گسترش یک نا امنی جدی تنگ تر خواهد شد

نقش مردم در کشفیات سلاح گرم غیر قابل انکار است

معاون عملیات انتظامی استان کرمانشاه نیز در همین رابطه در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در صورتیکه اطلاعی از وجود سلاح غیرمجاز در دست افراد به ما برسد در اسرع وقت برخورد خواهیم کرد و طرح‌های گوناگونی در جهت کشف سلاح غیرمجاز داشتیم.

سرهنگ برزو محمدی افزود: نقاط آلوده در سطح استان و شهرستان‌ها شناسایی شده و چندین بار نیز بحث جمع آوری و برخورد با دارندگان سلاح غیرمجاز و قاچاقچیان اسلحه انجام شده است اما نمی توان در این مسیر از نقش گزارشهای مردمی غافل شد.

وی بیان کرد: در طول سال مرتب برنامه‌هایی برای برخورد جدی با قاچاقچیان و دارندگان سلاح غیرمجاز صورت می‌گیرد و تا جاییکه در توان باشد برای برخورد با این جُرم کوتاهی نخواهیم کرد.

سرهنگ محمدی ادامه داد: کشفیات امسال ۲۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

وی یکی دیگر از موانع بازدارنده خرید فروش سلاح غیر مجاز در کرمانشاه را عدم اجرای درست قانون اعلام کرد.

به گزارش مهر، کارشناسان یکی دیگر از عوامل فراهم شدن بستر برای خرید و فروش سلاح را محله های حاشیه‌ای با ناهنجاری های فرهنگی می دانند و پیش فرض مبارزه با این دست از تخلفات را درمان ناهنجاری ها ارزیابی می‌کنند.

گرچه مسئولان استان کرمانشاه به هر دلیلی از ارائه آمار رسمی برای میزان خرید و فروش و قاچاق سلاح گرم خودداری کردند اما همین اندازه می‌توان اشاره کرد که معضل بده و بستان سلاح در کرمانشاه با چشمان غیر مسلح هم قابل رویت است.