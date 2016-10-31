دولت قانون «اقدام متقابل در برجام» را اجرا نکرده است

حجتالاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به قرائت گزارش شش ماهه نخست اجرای برجام در جلسه روز گذشته مجلس، با بیان اینکه قانون «اقدام متقابل و متناسب دولت ایران در اجرای برجام» در یک سال گذشته اجرا نشده است، اظهار داشت: به دلیل اینکه طرف مقابل ما هنوز وظیفه خود را در اجرای برجام انجام نداده است، دولت جمهوری اسلامی نیز باید به بند بند این قانون که مسیر حرکت دولت را مشخص کرده، عمل کند.
وی افزود: این قانون ۹ ماده دارد که مشخص میکند در هر وضعیتی دولت جمهوری اسلامی در برابر اقدامات غربیها چه باید بکند؛ بنابراین درخواست ما این است که دولت این قانون را مو به مو اجرا کند، به عنوان مثال اگر امروز آمریکاییها تحریم های مالی و بانکی را لغو نکردهاند، ما باید در روابطمان با آژانس تجدیدنظر کنیم.
رئیس کمیته هسته ای مجلس تاکید کرد: در مسیر اجرای برجام ما باید در برخی جاها برای طرفهای مقابل مانع ایجاد کنیم تا آنها هم ملزم به اجرای برجام شوند و احساس نکنند که ایران همه تعهدات خود را انجام داده و ابزاری هم در دستش نیست.
باید گام به گام و با دریافت «ما به ازا» برجام را اجرا میکردیم
ذوالنور با انتقاد از عدم اجرای گام به گام تعهدات ایران در روند اجرای برجام اظهار داشت: اگر تیم مذاکرهکننده و ستاد اجرای برجام در روند اجرای توافق هستهای به صورت پله به پله جلو میرفتند و مانند مرحله تبادل اورانیوم خوب عمل میکردند، به مراتب وضعیت بهتری وجود داشت.
وی ادامه داد: سازمان انرژی اتمی در موضوع مبادله اورانیوم با کیک زرد به خوبی عمل کرد؛ به نحوی که تا کیک زرد را تحویل نگرفتیم، اورانیوم غنی شده را تحویل ندادیم اما در عرصههای دیگر اجرای برجام مانند کاهش تعداد سانتریفیوژها و تغییرات در سایتهای هسته ای و خروج قلب رآکتور اراک، این اقدامات را بدون دریافت ما به ازا از طرف مقابل انجام دادیم.
رئیس کمیته هسته ای مجلس در همین رابطه خاطرنشان کرد: در زمینه بازطراحی رآکتور آب سنگین اراک پیش از آنکه قرارداد منعقد شود، قلب رآکتور را خارج کردند و در حفرههای آن بتن ریختند، در حالی که در این مرحله مهم نیز باید به صورت گام به گام اقدام میشد.
ذوالنور با بیان اینکه به دلیل عدم اجرای گام به گام مراحل برجام ابزاری برای خودمان باقی نگذاشته ایم، تصریح کرد: بر این اساس به قانون اقدام متقابل و متناسب در اجرای برجام عمل نشده است.
وی تاکید کرد: حالا که به این نقطه رسیده ایم از این جا به بعد باید در ادامه ارتباط با طرف های مقابل و آژانس تجدیدنظر کنیم و آنها را وادار کنیم که به تعهداتشان عمل کنند.
در داخل عجله داشتهاند که زودتر تعهدات ایران انجام شود!
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که در جلسات اخیر با تیم مذاکره کننده هسته ای چه پاسخی برای عدم اجرای قانون مصوب مجلس داشتهاند، تصریح کرد: فضای کلی این بوده است که متاسفانه عجله ای وجود داشته که کارها در این طرف انجام شود و طرف مقابل نیز جلو بیاید.
ذوالنور تصریح کرد: با توجه به اینکه طرف مقابل ما عهدشکن و بدقول بوده است، حالا که اعتماد کرده ایم باید با اجرای قانون مصوب مجلس، این عهدشکنی را مدام بر سر آنها بکوبیم و با یک دیپلماسی فعال و مطالبهگر، در برخی حوزه ها چشمههایی را از خودمان نشان دهیم تا آنها نیز متوجه شوند که اگر وظیفه خود را در برجام انجام ندهند، این مسئله برایشان هزینه دارد.
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