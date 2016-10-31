قهرمانی تیم ملی کاراته ایران به شهدای مدافع حرم تقدیم شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کاراته کشورمان روز یکشنبه با کسب سه مدال طلا و سه برنز در مجموع مردان و زنان موفق به کسب عنوان سومی جهان برای اولین در تاریخ ۴۴ ساله این مسابقات شد.

در یک موفقیت تاریخی، تیم ملی کومیته هم در دیدار نهایی ژاپن را در یک رقابت نزدیک و جذاب ۳ بر ۲ شکست داد و عنوان قهرمانی خود را برای دومین دوره متوالی تکرار کرد.

سید شهرام هروی سرمربی تیم ملی کاراته در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: من به نمایندگی از اعضای تیم ملی این عنوان با ارزش و تاریخی را به شهدای مدافع حرم و خانواده بزرگوار این عزیزان تقدیم می کنم.

وی افزود: امنیت کنونی کشور را مدیون این بزرگوران هستیم، آنها که از جان خود گذشتند تا مردم شریف ایران در آسایش باشند. امیداورم با این کار کوچک باعث خوشحالی خانواده آنها شویم.