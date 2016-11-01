تردد روزانه ۱۰۰ هزار نفر از شلمچه/ استقرار ۱۶۴ موکب در مرز چذابه

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: آمادگی مرزهای خوزستان برای پذیرایی از زائران اربعین حسینی روز به روز در حال تکامل است و تا چند روز آینده به نقطه اوج خود می رسد ولی در این میان نقش اصلی را مردم مرزنشین به خوبی ایفا می کنند چرا که ثابت کرده اند همیشه پای اصلی برنامه هایی هستند که رنگ و بویی از خدمت به اهل بیت (ع) دارد و در این زمینه آنها همیشه خط مقدم هستند.

تب و تاب خدمت به زائران اربعین حسینی از مدتها قبل در نقاط صفر مرزی خوزستان آغاز شده و همزمان که مسئولان در نشست های بی شمارشان در حال برنامه ریزی برای تدارک اربعین مناسب برای امسال هستند، مرزنشینان چند قدم جلوتر، موکب های خود را ساخته اند و از مدتها قبل آماده خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی شده اند.

«عدنان ربیعی» یکی از مرزداران شلمچه به خبرنگار مهر می گوید: مردم اینجا با کمبود جا و مکان برای راه اندازی موکب های خود برای خدمت رسانی به زائران اربعین مواجه هستند چرا که اشتیاق برای خدمت رسانی بسیار بالاست و جا به همه نمی رسد ولی مشکلی نیست و کمبود جا باعث نمی شود ما فکر و خیال خدمت به زائران اربعین حسینی را از سر بیرون ببریم.

وی افزود: سال قبل بود که اهالی روستای ما در همین منطقه شلمچه جا برای برقرای موکب نیافتند ولی برخی ها حتی با واکس زدن کفش های زئران اربعین، شور حسینی خود را نشان دادند. برخی ها حتی دستمال کاغذی دادند. خلاصه اینکه راه برای خدمت به زائران اربعین حسینی بسته نیست.

همین شرایط در مرز چذابه نیز حاکم است. «سعید سواری» از مرز نشینان چذابه هم می گوید: امسال قرار است موکب ما غذا تهیه کند و در اختیار زائران قرار دهد. از مدتها قبل لیست نذرهای ما تکمیل شده و اصولا عدم نیاز به همه چیز را به مردم منطقه اعلام کرده ایم. هر چند دستگاه های دولتی امسال با جدیت بیشتری وارد کار شده اند ولی واقعیت این است که مردم منتظر سازمان های دولتی نیستند و خودشان بساط خدمت رسانی به زائران را پهن کرده اند.

تا چند روز آینده صحنه های عجیب و غریبی در مرزهای خوزستان توسط مردمی که علاقه و عشق عجیبی به اهل بیت(ع) دارند، اکران می شود که شاید نمونه آن را در هیچ نقطه ای از این کره خاکی نمی توان دید. از دختران مدرسه ای که نذرشان واکس زدن کفش های زائران است تا نابینایی که هر سال با پای پیاده از شلمچه راهی کربلا می شود. از کودکانی که دستمال کاغذی توزیع کردند تا جوانانی غیرتمندی که بدن خسته زائران را ماساژ می دادند. از پیرزنی که جلوی تنور داغ، صبح تا شب نان محلی برای زائران پخت می کند تا پیرمردی که کیف های برخی زائران هم سال و سالش را جابه جا می کند. اینجا به معنی کامل غرور قربان ارادت به خاندان پیامبر(ص) می شود. اینها همه نمونه اندکی از مهمان نوازی خاص مرزنشینان دو مرز شلمچه و چذابه است که البته مردم از سایر نقاط استان و کشور هم در کنار آنها قرار می گیرند.

طبق تصمیم گیری ستاد مرکزی اربعین، زائران استان های مختلف در میان سه مرز اصلی کشور تقسیم شده اند. بر این اساس زائران استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی، یزد، سمنان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و خوزستان از مرز چذابه رفت و آمد خواهند کرد. مرز شلمچه نیز گذرگاه اتباع خارجی و ۹ استان فارس، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی، اصفهان و خوزستان خواهد بود. همچنین زائران ۱۶ استان آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان، تهران، البرز، قزوین، قم، مرکزی، کرمانشاه، گیلان، مازندران، گلستان، لرستان و ایلام از مرز مهران رفت و آمد خواهند کرد.

امسال در کنار مردم اما دستگاه های دولتی هم به خوبی پای کار هستند و به نظر می رسد امسال می توان در این طرف مرزها، یک مراسم اربعین با حداقل مشکل را مشاهده کرد که در آن مردم بدون دغدغه عبور و مرور خود را در مرزها انجام دهند هر چند نگرانی که در سال های قبل هم به عنوان یک معضل جدی همیشه باعث ایجاد مشکلاتی می شد یکی از دغدغه های جدی مسئولان برای امسال هم به شمار می رود و آن هم این است که برخی از مردم قصد دارند بدون ویزا از مرز عبور کنند ولی امسال به شدت در این زمینه سخت گیری هایی خواهد شد هر چند امام جمعه خرمشهر الزام آور بودن ویزا بین دو کشور شیعه را ناخوشایند می داند.

همچنین امسال برخی دلالان و سودجویان اقدام به صدور ویزاهای جعلی برای مردم می کردند که در همین مدت اخیر چندین نفر از زائران به واسطه داشتن چنین ویزاهایی امکان خروج از مرزها را به دست نیاوردند.

دلال های ویزا هم هستند

«ناصر حویزاوی» مدیرکل حج و زیارت خوزستان در همین زمینه به خبرنگار مهر می گوید: در همین چند روز گذشته از خروج تعدادی زائر جلوگیری شد چون از افراد دلال و بدون ثبت نام در سامانه سماح اقدام به اخذ ویزا کرده بودند.

وی تأکید می کند: از همه زائران تقاضا داریم که خارج از سایت سماح اقدام به دریافت ویزا نکنند. این سامانه به نوعی ویزای با گارانتی به زائران ارائه داده و حج و زیارت تا خروج زائران دارای این ویزا از مرز آنها را همراهی می کند.

مدیرکل حج و زیارت خوزستان یادآور می شود: افرادی که در مرز گرفتار شده بودند، ناچار به تحمل هزینه های مضاعف هم شدند. توصیه می کنیم زائران حتما با استفاده از خدمات بیمه ای راهی زیارت عتبات عالیات شوند.

وی عنوان می کند: زائران مشتاق به زیارت کربلا باید در زمان باقیمانده به سایت سماح مراجعه و ثبت نام کنند. علاوه بر ۶۰ دفتر خدماتی ـ زیارتی این اداره کل، تعداد ۲۶۰ دفتر شهری و روستایی و همچنین دفاتری در منطقه آزاد نیز کار صدور ویزای قانونی را انجام می دهند.

حویزاوی با اشاره به راه اندازی سه دفتر کنسولگری عراق در خوزستان اظهار می کند: زائران می توانند ویزاهای خود را از طریق دفاتر کنسولگری عراق در شهرهای اهواز، آبادان و بهبهان دریافت کنند.

وی اضافه می کند: دفتر کنسولگری عراق در اهواز مامور صدور ویزا برای زائران مرکز استان، دفتر کنسولگری عراق در آبادان مامور صدور ویزا برای زائران شهرهای آبادان، خرمشهر، شادگان، ماهشهر و بهبهان و دفتر کنسولگری عراق در سوسنگرد مامور صدور ویزا برای شهرهای شمالی استان خوزستان است.

به گفته مدیرکل حج و زیارت خوزستان، مدت زمان ویزای صادر شده برای اقامت در عراق ۲۰ روزه است.

حویزاوی با تاکید بر اینکه حج و زیارت تنها برای کسانی ویزا صادر می کند که در سایت سماح ثبت نام کرده باشند، می گوید: ویزای انفرادی صادر نمی کنیم. مدت زمان صدور ویزا ۷۲ ساعت از زمان تحویل مدارک است.

مدیرکل حج و زیارت خوزستان بیان می کند: بر اساس تفاهمنامه منعقده با سازمان پست، ویزا در منارل تحویل زائران می شود.

سال قبل در حالیکه ازدحام در مرز مهران همه چیز را قفل کرده بودف مرزهای شلمچه و چذابه به علت تدارک مناسبی که اندیشیده شده بود، روزهای بدون التهابی را پشت سر گذاشتند و زائران به راحتی به خانه ها خود بازگشتند. در این میان وضع شلمچه به علت دارا بودن زیرساخت های لازم بسیار ایده آل بوده است.

امکان تردد روزانه ۱۰۰ هزار نفر در شلمچه

استاندار خوزستان نیز در خصوص استعدادهای دو مرز خوزستان برای مراسم اربعین حسینی با بیان اینکه در بخش اسکان زائران کارهای خوبی صورت گرفته است، می گوید: در حال حاضر امکان اسکان ۱۵ هزار نفر در مرز شلمچه و دو هزار نفر در مرز چزابه مهیا شده است.

«غلامرضا شریعتی» در خصوص راه اندازی پارکینگ خودرویی در مرز شلمچه و چذابه نیز عنوان می کند: در فاصله چهار کیلومتری هر یک از مرزها، پارکینگ ۵۰ هکتاری احداث شده است.

وی بیان می کند: در حال حاضر پایانه مرزی شلمچه روزانه آمادگی تردد ۱۰۰ هزار نفر و پایانه مرزی چذابه ۴۰ تا۵۰ هزار نفر را دارد.

شریعتی با بیان اینکه تردد زائران اربعین حسینی از مرزهای مهران، شلمچه و چذابه انجام می گیرد، تصریح می کند: دولت ۴۲ درصد از تردد زائران را به مرز مهران و ۵۸ درصد تردد را به مرزهای استان خوزستان به ترتیب شلمچه ۳۷ درصد و چزابه ۲۲ درصد اختصاص داده است.

وی اظهار می کند: پایانه مرزی شلمچه برای تردد اتباع خارجی در ایام اربعین اختصاص یافته است و اتباع خارجی برای تردد به کشور عراق بایستی به پایانه مرزی شلمچه مراجعه کنند.

شریعتی با بیان اینکه در این راستا باید همه دستگاه ها متولی بسیج شوند، بیان می کند: به منظور هرچه بهتر برگزار شدن مراسم پیاده روی اربعین حسینی ۱۴ شهرستان، معین مرز شلمچه و ۱۳ شهرستان، معین مرز چزابه شدند.

استقرار ۱۶۴ موکب در مرز چذابه

فرماندار دشت آزادگان در همین راستا در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار می کند: پروژه روشنایی پارکینگی با مساحت بین ۳۵ تا ۴۰ هکتار شروع شده و عملیات ساخت آن هم در نزدیک ترین نقطه خروجی مرز چذابه در نظر گرفته شده است.

«نادر عمیدزاده» می افزاید: آسفالت جاده قدیم انجام شده و مواکب نیز مستقر شده اند. امسال ۱۶۴ موکب در مرز چذابه مستقر می شوند.

وی با اشاره به اینکه پایانه خروجی مرز برای استقرار گیت های گذرنامه مهیا شده است، بیان می کند: کمیته های حمل و نقل، سوخت، عتبات، زیرساخت، بهداشت و درمان نیز برای خدمات رسانی به زائران حسینی مستقر شده اند.

از سال قبل پارکینگ هایی برای استقرار خودروهای شخصی زائران در سه مرز اصلی کشور برای عبور زائران ایجاد شده بود و این موضوع آرمش مناسبی به زائران داده بود ولی به علت بارش شدید باران، اغلب خودروها در گل و لای ماند و زائران در این زمینه با مشکل مواجه شدند هر چند در مرز شلمچه به علت کوپال ریزی پارکینگ در نظر گرفته شده، این موضوع زائری را آزار نداد با وجود این امسال، تمهیدات خوبی در این خصوص صورت گرفته است.

«عزیزالله شهبازی» فرماندار آبادان به عنوان یکی از شهرهای معین خرمشهر در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امکانات بسیار خوبی در مرز شلمچه برای زائران اربعین تهیه و تدارک دیده شده، از ساخت پارکینگ با گنجایش ۵۰ هزار خودرو، ساخت سرویسهای بهداشتی و حمام، راه اندازی مواکب و غیره به عنوان برخی از این امکانات نام می برد و اظهار می کند: پارکینگ بزرگ با ظرفیت بالا به شکلی علمی تعریف شده و تابعیت از قواعد و قوانین راهور ساخته شده تا زائران هنگام ورود و خروج با کمترین مشکل مواجه باشند ضمن آنکه زائران می توانند از پارکینگ های موجود در شهر آبادان نیز برای پارک خودروهایشان بهره ببرند.

سرهنگ «رضا دولتشاهی» رئیس پلیس راه خوزستان نیز این زمینه می گوید: در بحث پارکینگ در مرزهای شلمچه و چذابه با ساخت دو پارکینگ جدید ۷۰ درصد مشکلات سال گذشته حل شده است. خودروهای شخصی، ماشین های مسافربری و اتوبوس ها در پارکینگ ها سازماندهی می شوند. هر پارکینگ در نظر گرفته شده در مرز نیز ظرفیت ۵۰ هزار خودرو را دارد.

ورود تعداد بالای مسافر به استان خوزستان برای خروج از مرزهای شلمچه و چذابه و رسیدن به عراق قطعا با وجود جاده های همیشه مشکل ساز خوزستان یک مانع جدی برای زائران به شمار می رود و حساسیت بیشتری در این زمینه لازم است تا زئران به سلامت به انجام مراسم اربعین بپردازند.

رئیس پلیس راه خوزستان در همین زمینه می گوید: از ۲۰ آبان تا ۵ آذر ماه پایانه تجاری چذابه را به منظور تسهیل در تردد زائران حسینی تعطیل می کنیم. در همین بازه زمانی برای اتوبوس های حامل زائران نیز محدودیت هایی اعمال کردیم که محور ایذه ـ دهدز جزو این محدودیت ها است و محور اهواز ـ اندیمشک را جایگزین می کنیم.

دولتشاهی بیان می کند: تردد کامیون های حمل سوخت عراقی نیز از ۲۰ آبان تا پنجم آذر ماه ممنوع است و ثبت ساعت نمی شوند.

وی عنوان می کند: جاده جدیدی برای چذابه در نظر داریم که از پارکینگ بستان تا چذابه خواهد بود و تقریبا همه بار ترافیکی به این جاده منتقل می شود. محور قدیم بستان به چذابه هم به صورت یک طرفه از سمت چذابه به بستان در تاریخ ۲۰ آبان تا پنجم آذر استفاده می شود.

رئیس پلیس راه خوزستان می گوید: نیروهای پلیس را از ۱۵ آبان مستقر کنیم. در این ایام از نیروهای پلیس راه استان و استان های همجوار استفاده می شود، البته از مرکز به پلیس راه و راهور نیز تعدادی نیرو اختصاص می دهند.

دولتشاهی عنوان می کند: حدود ۲۵ پایگاه انتظامی را در جاده ها مستقر می کنیم که امور مربوط به ترافیکی و انتظامی را انجام می دهند. البته راهور جاده ای در ساعات شب نیز در جاده ها مستقر می شوند.

آماده باش راهدارخانه های مسیر

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خوزستان هم در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار می کند: استفاده از ناوگان عمومی حمل و نقل برای جابه جایی زائران در ایام اربعین، استفاده از ظرفیت های حمل و نقل استان های معین به منظور افزایش توان ناوگان حمل و نقل جاده ای و استفاده از شرکت های امدادخودرو در طول مسیرهای منتهی به پایانه های مرزی شلمچه و چذابه از جمله کارهای انجام شده برای خدمات رسانی به زائران است.

«مسعود مصدقی» ادامه می دهد: آماده باش و تجهیز راهدارخانه های مسیر، همکاری و هماهنگی به منظور استقرار آمبولانس و خودروی آتش نشانی در محل پایانه های مرزی استان و همچنین هماهنگی با شرکت پخش فرآورده های نفتی اهواز و آبادان به منظور استقرار و تأمین سوخت در مسیرهای منتهی به پایانه های مرزی به صورت ثابت و سیار از دیگر کارهای برنامه ریزی شده برای خدمت رسانی به زائران حسینی است.

وی عنوان می کند: هماهنگی در جانمایی و امکان بهره برداری از ۵۰ هکتار پارکینگ جدید در محدوده سه راهی یادمان شهدای شلمچه و همچنین ۱۱ پارکینگ چهار الی پنج هکتاری در محور خرمشهر ـ شلمچه با نصب تابلوی راهنما و همچنین آماده سازی ۴۰ هکتار پارکینگ جدید در چذابه در موقعیت ۶ کیلومتری از پایانه در محور چذابه ـ بستان نیز در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خوزستان با اشاره به اینکه تجهیز گیت های گذرنامه به رایانه (۱۶ عدد در مرز چذابه) انجام شده می گوید: برای استقرار اتوبوس از ظرفیت تمام شرکت های فعال در استان استفاده می شود و همچنین از ظرفیت حمل و نقلی استان های معین نیز بهره مند می شویم.

می توان به آب زد و به کربلا رسید

راه دریایی دیگر مسیر رفتن به عراق و تشرف به عتبات است و آنان که می خواهند به آب زده، راهی شوند، این مرز را برای گذر انتخاب می کنند. سال گذشته بیش از سه هزار زائر از مرز دریایی خرمشهر عازم شدند و این مرز امسال نیز خود را مهیای میزبانی از زوار کرده است.

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر نیز در همین ارتباط در گفت وگو با خبرنگار مهر، از تشکیل کمیته ای اربعین برای تردد زوار اربعین از مرز دریایی این شهر خبر می دهد و می گوید: امسال کمیته ای برای اربعین تشکیل شده و نمایندگان بهداشت، گذرنامه، گشت دریایی و حتی موکبی برای خدمات رسانی در کنار مرز آبی بندر خرمشهر در نظر گرفته شده است.

«عادل دریس» در پاسخ به این ادعا که مرز دریایی در اربعین های گذشته مورد استقبال واقع نشده بود، عنوان می کند: استقبال نشدن ادعایی ناصحیح است چرا که از مرز دریایی نیز استقبال شد اما رشد اندک تعداد زائران به خاطر عملکرد مناسب و منظمی بود که در مرز زمینی شلمچه بوده است.

وی ادامه می دهد: عمده زائران به خاطر هزینه مادی مرز زمینی را برای تردد به عراق انتخاب می کنند و عمده گروه استقبال کننده از مرز دریایی را کسانی تشکیل می دادند که یا مایل بوده اند علاوه بر زیارت گشت دریایی را نیز تجربه کنند و یا اینکه خاطره ای از دوران دفاع مقدس داشته اند.

دریس در ادامه، به همکاری بندر خرمشهر برای تامین کانتینرهای مورد نیاز در مرز شلمچه نیز اشاره می کند.

خدمات رسانی ناوگان ریلی از ۱۵ آبان

قابلیت انتقال ریلی زائران اربعین در شلمچه یکی از نکات منحصر به فرد این مرز محسوب می شود که آمار حاکی از آن است حدود ۱۷۰ هزار نفر سال گذشته از این نوع خدمات برای رفتن به مرز و یا تردد به عمق کشور بهره بردند و امسال نیز قرار است سوت قطار هر روز چند نوبت در خرمشهر و مرز شلمچه به صدا درآید.

معاون مدیر کل راه آهن جنوب و مدیر پایانه راه آهن خرمشهر در گفت وگو با خبرنگار مهر، از آغاز خدمات رسانی از ۱۵ آبان ماه جاری با استقرارخط ریل باس در ایستگاه خرمشهر خبر می دهد و می گوید: ریل باس دو کابینی با ظرفیت ۳۲۸ زائر از ۱۵ آبان ماه جاری در ایستگاه خرمشهر برای جابه جایی زائران از خرمشهر تا شلمچه مستقر می شود و به صورت همزمان قطار مسافری اهواز به خرمشهر نیز جابه جایی زائران را انجام خواهد داد.

«غلامحسین فارسیان» با اشاره به درخواست های ارائه شده برای افزایش ظرفیت ریلی خرمشهر در این ایام، استقبال مردم و مراجعه به سامانه فروش بلیط را عاملی برای افزایش این ظرفیت می داند و می افزاید: طبق آخرین ابلاغ های ستاد مرکزی، قطار مشهد به خرمشهر از ۱۹ آبان ماه جاری به مقصد خرمشهر حرکت می کند و قطار فوق العاده تهران به خرمشهر نیز به قطارهای این مسیر افزوده می شود.

وی از ساخت دو سکوی راه آهن برای تردد زائران به طول ۱۵ و ۴۰ متر با مشارکت سازمان منطقه آزاد اروند در مقابل پارگینگ ۵۰ هکتاری و نقطه صفر مرزی به عنوان اقدامی دیگر در راستای فراهم سازی زیرساخت های تردد ریلی بدون مشکل در ایام اربعین در مرز شلمچه یاد می کند.

کل شهر خرمشهر هم تبدیل به موکب می شود

خرمشهر به علت نزدیکی فراوان به شلمچه و مرز خود تبدیل به یک موکب بزرگ خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی می شود و مردم این شهر در خود شهر نیز امکانات برای عبور و مرور زائران اربعین حسینی در نظر می گیرند. امسال شهرداری خرمشهر نیز با برنامه ریزی بیشتری برای این امر مهیا شده است.

سرپرست شهرداری خرمشهر در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامه ریزی و آمادگی کامل برای میزبانی از زائران حسینی اربعین در مرز شلمچه خبر می دهد و می گوید: اربعین امسال، سال خوبی خواهد بود و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته کمترین میزان مشکلات را در مرز شلمچه خواهیم داشت.

«عزیز ساعدی» عنوان می کند: امسال تقسیم کار به نحوی بوده که هرکدام از شهرستان های معین در محل موقعیت خود تمامی خدمات از جمله خدمات شهری، ایمنی را ارائه کنند و مسیر عمومی نیز بر عهده شهرداری خرمشهر گذاشته شده که این کار با همکاری استان های معین انجام می شود.

سرپرست شهرداری خرمشهر ادامه می دهد: امسال قرار است از ورودی شهر تا پل نو تحویل شهرداری تهران و از پل نو تا نقطه صفر مرزی نیز به شهرداری شیراز تحویل شود تا بتوان خدمات بهتری به زوار ارائه کرد.

ساعدی، ورود استان های معین را در ارائه هرچه بهتر این خدمات تاثیرگذار دانست و می افزاید: امسال شهرداری شیراز ۵۰ دستگاه اتوبوس را از ۱۵ آبان ماه جاری تا زمان بازگشت زوار در مرز شلمچه مستقر خواهد کرد و تامین ۲۰۰ نیروی خدماتی، ۱۰ دستگاه پرس زباله و ۱۰۰ باکس زباله را نیز بر عهده کرده است.

وی بیان می کند: شهرداری آبادان نیز علاوه بر ارائه خدمات در موقعیت خود، ۲۰ چشمه سرویس بهداشتی، دو دستگاه پرس زباله و یک دستگاه جرثقیل را تامین می کند و استقرار اکیپ آتش نشانی و توزیع کیسه های زباله را نیز انجام خواهد داد.

سرپرست شهرداری خرمشهر، تامین یک دستگاه پرس زباله، یک تانکر آب و یک دستگاه کمپرسی و لودر را نیز از تعهدات شهرداری آغاجری اعلام می کند.

ساعدی عنوان می کند: امسال این آمادگی در مرز شلمچه وجود دارد که با همکاری استان ها و شهرستان های معین، میزبانی شایسته ای از یک میلیون زائر ایرانی و ۵۰۰ زائر از اتباع خارجی انجام شود.

تقویت زیرساخت های مخابراتی

انتظار برای برقراری ارتباط های مطلوب تلفنی در مرز، برای جمعیتی که گاهی شمار آنها در روز به هزاران نفر می رسد، همچنین لزوم انتقال اطلاعات و اخبار مرزها، زیرساخت های ارتباطی را به یکی از مهمترین زیرساخت ها تبدیل کرده که مسئولان، از فراهم سازی این زیرساخت ها در مرز شلمچه خبر می دهند.

رئیس اداره مخابرات خرمشهر در همین رابطه در گفت وگو با خبرنگار مهر، از راه اندازی شبکه فیبر نوری در شلمچه خبر می دهد و اظهار می کند: به منظور بالا بردن ظرفیت خدمت رسانی تلفن همراه به زائران اربعین حسینی، شبکه فیبرنوری با ۷۲ رشته در شلمچه راه اندازی شده است.

«ابراهیم غزالی فر» از نصب و تقویت چهار مرکز BTS تلفن همراه در مرز شلمچه به عنوان دیگر اقدامات مخابرات دراین نقطه مرزی با توجه به پیشرو بودن موسم اربعین خبر می دهد و می افزاید: دو مرکز BTS در نزدیکی پایانه مرزی و مرز، یک مرکز BTS در توقفگاه خودروها و یک مرکز نیز در نزدیکی موقعیت شهرستان امیدیه نصب و به سیستم ۴G مجهز شدند که با توجه به وجود مرکز BTS در پایگاه رمضان روستای سوره، امسال شاهد پوشش کامل تلفن های همراه زائران اربعین حسینی از میدان مقاومت تا شلمچه خواهیم بود.

رئیس اداره مخابرات خرمشهر در ادامه متذکر می شود که با راه اندازی فیبر نوری در شلمچه امکان مکالمه تلفن های همراه و ارتباط اینترنتی از ۷۰۰ هزار شماره به یک میلیون شماره وجود دارد، همچنین با مجهز شدن به فیبر نوری، از مرکز میزان بار و ترافیک رصد می شود و در صورت سنگین شدن ترافیک نسبت به افزایش ترافیک اقدام خواهد شد.

مسائل بهدشتی جدی گرفته شود

حضور میلیونی مردم شیعه از سراسر جهان و تجمع آنها در کربلا باعث می شود برخی بیماری های به سرعت در بین زائران گسترش پیدا کند به همین دلیل ضمن اینکه زائران در کشور عراق باید مراقب سلامت خود باشند، در مرزها هم تمهیداتی اندیشیده شده که در صورت بروز یک بیماری واگیردار، بیماران و یا ناقلان در همان مرزها شناسایی و مورد معالجه قرار گیرند.

در همین زمینه رئیس ستاد اربعین دانشکده علوم پزشکی آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه چادری به مساحت ۲۵۰ متر را برای تجهیز با ۱۰۰ تخت بستری در شلمچه در نظر گرفته ایم و با اشاره به اینکه این چادر به طور صرف برای موارد بحران نگهداری می شود، می گوید: این کار به منظور آن است تا در موارد احتمالی بروز رخداد بتوانیم آن را مدیریت کنیم و در موارد غیر از آن استفاده نمی کنیم و در آن بسته می ماند.

«نوراله طاهری» می افزاید: در حوزه تجهیزات همچنین زمینی به مساحت دو هزار و ۵۰۰ متر را برای استقرار یک باب کانکس در آنجا پیش بینی کرده ایم. این کانکس به منظور مدیریت یا فرماندهی اورژانسهایی که اتفاق می افتد پیش بینی شده که به همراه آن یک چادر ۲۵۰ متری برای انجام معاینات توسط پزشک، پرستاران و همکاران درمانی برپا می کنیم.

وی با اشاره به فعالیت همکاران حوزه بهداشت در ایام اربعین در منطقه شلمچه تصریح می کند: بیش از ۷۰ نفر از نیروهای بهداشتی به طور ۲۴ ساعته در شلمچه از دهم آبانماه تا چند روز پس از اربعین که هنوز روند بازگشت زائران ادامه دارد، مستقر می شوند.

رئیس ستاد اربعین دانشکده علوم پزشکی آبادان می گوید: ماموران بهداشتی به طور شبانه روزی خدمات آموزشی و غربالگری برای زائران چه در هنگام ورود و چه در زمان بازگشت از عراق را ارائه می کنند. در هنگام رفت تنها بیماران و پس از بازگشت از عراق تمام زائران غربالگری می شوند.

وی از آماده باش کامل بیمارستانها در ایام اربعین خبر داد و تصریح کرد: با وزارت بهداشت در مورد در اختیار نداشتن برخی از تخصص ها همچون چشم پزشک، مغز و اعصاب، نرولوژی در منطقه مکاتبه داشتیم که براین اساس قرار شد ۵ پزشک متخصص، ویژه این ایام در اختیار ما قرار داده شود که طبق برنامه ریزی انجام شده آنها در شبکه بهداشت و درمان خرمشهر مستقر می شوند.

طاهری با اشاره به اینکه ما اورژانس هوایی در اختیار نداریم، یادآور شد: در جلسه اربعین که در تهران داشتیم نیروهای نظامی و انتظامی (سپاه و ارتش) عهده دار استقرار یک فروند هواپیمای مجهز در فرودگاه آبادان برای استفاده در مواقع ضروری برای انتقال بیماران به شهرها و یا استانهای همجوار شدند ضمن آنکه قول مهیاسازی چهار فروند بالگرد مجهز را برای استفاده از خدمات آنها را نیز به ما داده اند.

نگرانی جدی در حوزه سلامت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز با اشاره به پیش‌بینی بروز مشکلات تنفسی پس از نخستین باران پاییزی در خوزستان می گوید:‌ یکی از نگرانی‌های جدی ما در این ایام، در زمینه بارندگی‌های پاییزی و مشکلات تنفسی است که پس از آن رخ می‌دهد. امسال این نگرانی وجود دارد که این اتفاق در ایام اربعین رخ دهد؛ اگر مشکلات تنفسی پس از بارندگی در زمان تردد زائران اربعین و با تجمع زیاد زائران رخ دهد، ممکن است فاجعه‌ای انسانی شکل گیرد.

«اسماعیل ایدنی» ادامه می دهد: در سال گذشته میزان بستری بیماران به دلیل مشکلات تنفسی پس از بارندگی، در آبادان بیشتر از اهواز بوده است؛ در این خصوص نگران هستیم و باید هوشیار باشیم.

وی اظهار می کند: نگرانی ما در این خصوص است که اگر مشکلات تنفسی هنگام بارش‌های پاییزی در ایام اربعین در خوزستان رخ دهد، امکان سرویس‌دهی به تمام جمعیت زائران وجود ندارد.

حالا مردم ایران خوب می دانند موکب به موکب در سفر کربلا مورد استقبال مناسب مردمی از جنس خودشان قرار می گیرند تا با آمادگی کامل به حرم ۶ گوشه ارباب برسند و ضمن زیارت اربعین، قدرت و صلابت مذهب تشیع در رقم زدن حماسه های میلیونی را به رخ بکشند.