خبرگزاری مهر، گروه استان ها ـ معصومه مجدم: نام خوزستان با گرما و شرجی نفس‌ گیرش عجین شده است اما گرمای این روزها بیش از گرمای خورشید متاثر از ‌ التهاب گام‌های مشتاقی است که زمین را به لرزه درآورده‌اند.

اینجا جایی که سال‌ها پیش خاک‌ریزهای دفاع از ایرانِ جان بود و حالا به دروازه‌ای برای تجلی یک اراده جهانی بدل شده است. امروز این خاک آغوش گشوده بر زائرانی که به سوی ارض مقدس کربلا روانه می شوند.

اما این حماسه عظیم امسال رنگ و بویی متفاوت تر از همیشه دارد. نام و یاد رهبر شهیدمان و شهدای جنگ رمضان، تالیف قلوب بین مومنین کرده و اربعین را به یک ماموریت تمدن ساز مبدل نموده است.

در میان این تلاطم مقدس، مسئولان در تکاپو برای هموار کردن این مسیر تاریخی هستند.

اربعین، حرکتی تمدن ساز

مصطفی مطورزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اربعین امسال یک اربعین استثنایی است، اظهار کرد: امام شهید در خصوص اربعین فرموده بودند که یک حرکت تمدن ساز است و بارها آرزو کرده بودند جزیی از مشایه اربعین باشند.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: امسال اربعین را در شرایطی برگزار می کنیم که ملت بزرگ ایران دین خود را به رهبر، امام و قائد امت ادا کرد؛ همچنین ملت عراق در تشیبع پیکر رهبر شهید به شدت ما را شرمنده کردند لذا هرکاری انجام دهیم در مقابل لطف و بزرگواری این ملت کم است.

وی با اعلام اینکه شعار امسال در زیارت اربعین باید دو چیز باشد، عنوان کرد: همه زائران برای امام شهید زیارت نیابتی داشته باشند. همچنین به عنوان پیام رسان، پیام تشکر ملت ایران را به مردم عراق برسانند بنابراین بار معنایی اربعین امسال با سنوات گذشته بسیار متفاوت است.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قطعا اربعین امسال نسبت به سال های گذشته مردم حضور بیشتری خواهند دشت تا آن هایی که نرفته اند ببیند ملت عراق چگونه انسان های شرافتمندی هستند و این چنین از پیکر امام شهید و خانواده ایشان استقبال کردند.

مطورزاده به شرایط جوی آب و هوا نسبت به سال های گذشته اشاره کرد و افزود: شرایط امسال سخت تر، هوا بسیار گرم و با درجه حرارت بالا است که خوشبختانه متولیان ستاد اربعین تلاش های قابل توجهی در این خصوص انجام دادند.

وی با اشاره به بازدید رئیس ستاد اربعین کشور از مرز شلمچه با حضور استاندار گفت: در این بازدید با استاندار بصره و مسئولین موکب های عراق ملاقات داشتند تا هماهنگی های لازم جهت روان سازی حرکت امن و روان را فراهم کنند.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در قسمت داخلی کشور تقریبا تمام امکانات برای برگزاری این پیاده روی تاریخی فراهم شده و همه مسئولان عزم‌ خود را جذب کرده اند

مطورزاده ضمن قدردانی از اداره کل راهداری و حمل و نقل و پایانه ها اظهار کرد: این دستگاه مدیریت پایانه مرزی را برعهده دارند؛ شلمچه در اثر جنگ تحمیلی تخریب که با تلاش و جدیت قابل توجهی بازسازی و مجدد راه اندازی شد. همچنین در ایام اربعین در خصوص حمل و نقل و جابجایی نقش اساسی ایفا می کنند البته راه آهن جمهوری اسلامی نیز تلاش زیادی داشت به گونه ای که پنج رام قطار به مقصد خرمشهر اضافه می شود، دو رام قطار بین خرمشهر و شلمچه تردد خواهند کرد.

وی خطاب به مسئولان بیان کرد: تقریبا ۸۵ درصد زائران عبوری از مرزهای خوزستان خوزستان، از مرز شلمچه عبور می کنند و بعد از مهران دومین گذر فعال کشور است لذا باید در جهت تامین اعتبارات زیرساخت ها مساعدت صورت گیرد تا به لحاظ عمرانی و خدماتی پا به پای برادران عراقی پیش رویم که این موضوع نیازمند اعتبار و کمک دستگاه های مختلف است.

مرزهای خوزستان میزبان زائران اربعین

یزدان خسروی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تردد زائران اربعین از مرزهای استان بیان کرد: از بیست و پنجم تیر تا چهارم مرداد همزمان با یکم تا یازدهم ماه صفر، ۵۵۳ هزار و ۵۶۳ مسافران ایرانی و خارجی از دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه تردد داشته اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با بیان اینکه از این تعداد ۴۵۵ هزار و ۵۸۷ تردد در پایانه مرزی شلمچه صورت گرفته، افزود: آمار ورود زائران ایرانی از این مرز ۸۸ هزار و ۳۶۰ مورد و مسافران خارجی ۱۸ هزار و ۸۹۳ مورد به ثبت رسیده است. همچنین ۳۱۸ هزار و ۷۶۹ زائر ایرانی و ۲۹ هزار و ۵۶۵ زائر خارجی از این مرز خارج شده اند.

وی گفت: تردد ثبت شده زائران از مرز چذابه ۹۷ هزار و ۹۷۶ مورد بوده که از این تعداد ۱۷ هزار و ۱۵۷ ورود ایرانی و ۵ هزار و ۷۶۱ ورود خارجی بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به خروج ۳۸۵ هزار و۶۸۷ زائر ایرانی از مرزهای خوزستان بیان کرد: در این بازه زمانی ۳۷ هزار و ۷۰۵ زائر خارجی از مرزهای استان خارج شده اند که ۶۶ هزار و ۹۱۸ مسافر ایرانی و ۸ هزار و ۱۴۰ مسافر خارجی از پایانه مرزی چذابه به سمت عتبات عالیات راهی شده اند.

خسروی ادامه داد: مجموع زائران ایرانی که از پایانه های مرزی شلمچه و چذابه وارد کشور شده اند ۱۰۵ هزار و ۵۱۷ مورد و مسافران خارجی ۲۴ هزار و ۶۵۴ مورد به ثبت رسیده است.

بسیج امکانات در مرز چذابه

همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، شهرداری اهواز با استقرار قرارگاه عملیاتی خود در مرز چذابه، به عنوان شهرداری معین، عملیات گسترده‌ای را با به‌کارگیری ۶ سازمان تابعه و ۲ معاونت تخصصی آغاز کرده است.

مسلم آقاجری، نماینده تام‌الاختیار شهرداری اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته امسال از دقت و جامعیت بالایی برخوردار است گفت: این مجموعه از حیث لجستیکی، حمل‌ونقل و فرهنگی برای خدمت‌رسانی به زائران کاملاً آماده است.

وی ادامه داد: این خدمات در شرایطی ارائه می‌شود که مرز چذابه برای مدیریت بهتر، میان شهرداری‌های کلان‌شهرها تقسیم کار شده است. بر این اساس، شهرداری اصفهان مدیریت پایانه ایران، شهرداری یزد مدیریت محدوده پارکینگ و شهرداری تهران مسئولیت حدفاصل مواکب ایران را بر عهده دارند و شهرداری اهواز نیز متولی بخش حدفاصل انتهای پایانه ایران (شیب) تا پایان مرز عراق و پشتیبانی از ۵۰ موکب عراقی است.

نماینده تام‌الاختیار شهرداری اهواز بیان کرد: در حوزه جابه‌جایی زائران، شهرداری اهواز با مشارکت شهرداری‌های دزفول و مشهد، انتقال زوار در سه محور پارکینگ تا مواکب، مواکب تا پایانه و همچنین ۸۰۰ متر ابتدای مرز ایران و عراق را به‌ صورت رایگان انجام می‌دهد که در این راستا ۶۵ دستگاه اتوبوس از شهرداری اهواز، ۹۶ دستگاه اتوبوس از اتحادیه‌ها، ۱۵ دستگاه اتوبوس از شهرداری دزفول،۴۰ دستگاه اتوبوس از شهرداری مشهد به کارگیری شده است.

آقاجری اضافه کرد: علاوه بر این، سازمان تاکسیرانی اهواز با بهره‌گیری از ون‌ها در پایانه مرزی، وظیفه تسهیل تردد زائران، ساماندهی خودروهای شخصی و نظارت بر نرخ کرایه‌ها بر اساس مصوبات استانداری و اتحادیه مربوطه را عهده‌دار است.

نماینده تام‌الاختیار شهرداری اهواز گفت: بخش خدمات شهری با تیمی متشکل از ۱۶۵ نیروی کارگری و ۳۰ نیروی کارمندی، به‌صورت روزانه عملیات نظافت سرویس‌های بهداشتی، حمام‌ها و شست‌وشوی مسیر را انجام می‌دهند. همزمان، سازمان پسماند تمامی مراحل تفکیک، بسته‌بندی، آموزش شهروندی و انتقال زباله‌ها به سایت مخصوص و کارخانه تفکیک را مدیریت می‌کند.

وی عنوان کرد: در حوزه پشتیبانی لجستیکی و ایمنی، علاوه بر حضور سازمان‌های خدمات موتوری با بهره‌گیری از تریلی، لودر، جرثقیل و بالابر، عملیات ایمنی توسط ۲ ایستگاه آتش‌نشانی مستقر در پایانه ایران و بخش عراقی (شیب) انجام می‌شود. سازمان آتش‌نشانی در اینجا نقش فرماندهی عملیات را بر عهده دارد و بسیج شهرداری نیز به عنوان پشتیبان در کنار نیروها حضور دارد.

در کنار خدمات عمرانی و لجستیکی، معاونت فرهنگی و روابط عمومی شهرداری اهواز با فضاسازی، نصب المان‌های شهری در مبادی ورودی و خروجی، نصب پرچم و بنر، و اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در پایانه عراق، تلاش دارند تا فضای معنوی مسیر پیاده‌روی اربعین را ارتقا بخشند.

در نهایت، اربعین امسال در خوزستان نه صرفاً یک آیین مذهبی، که به مثابه یک رویداد تمدنی در حال رقم‌خوردن است؛ جایی که گرمای طاقت‌فرسای هوا نه تنها خللی در عزم زائران ایجاد نکرده، بلکه بر شعله‌های اشتیاقشان افزوده است.

آنچه این میان بیش از پیش خودنمایی می‌کند، روحیه خدمت‌رسانی بی‌ادعایی است که فراتر از یک مدیریت اجرایی ساده، نمایشی از هم‌افزایی ارگان‌های مختلف در سایه‌سارِ یاد شهدای راه حق و خدمت است. از تدابیر استراتژیک و نگاه تمدن‌ساز مسئولان برای ارتقای جایگاه زائران، تا آمارهای رو به رشد تردد در گذرگاه‌های شلمچه و چذابه و عملیات‌های لجستیکی و فرهنگی گسترده در پایانه‌های مرزی، همه و همه روایتگر اراده‌ای جمعی برای میزبانی شایسته از زائران حسینی است.

اگرچه با تلاش‌های هماهنگ میان دستگاه‌های اجرایی، زیرساخت‌های لازم برای تسهیل حرکت زائران فراهم شده است، اما تداوم این میزبانی عزتمندانه و همگامی با پیشرفت‌های عمرانی مرزی، مستلزم نگاهی راهبردی، تخصیص اعتبارات ویژه و سرمایه‌گذاری پایدار بر زیرساخت‌های این مسیر تاریخی است. این تلاش‌ها نه تنها تضمین‌کننده امنیت و راحتی زائران بوده، بلکه برای آن است که خوزستان همواره دروازه‌ای باشکوه و مقتدر برای اتصال قلب‌های عاشقان در مسیر تمدن‌سازِ اربعین باقی بماند.