به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگسرای رازی و شتابدهنده فرهنگی_مذهبی و قرآنی «شفق»، رویداد ۳ روزه «فرصتهایی با پای پیاده: نوآوری و اربعین» را برگزار خواهند کرد. بهنام خادم مدیر فرهنگی هنری منطقه یازده در خصوص هدف برگزاری این برنامه گفت: «با توجه به برپایی مراسم بزرگ اربعین، بایستی در نظر داشت که چالشها و همچنین فرصتهای فرهنگی عظیمی در اجرای این آیین نهفته که هنوز به آن ها توجهی نشده است. این رویداد استارتاپی در نظر دارد، با توجه به این فرصتها و با بهرهگیری از نوآوری و استفاده از روشهای جدید با هدف اثر بخشی مستمر در این مراسم به طراحی و تولید محصولات بپردازد.»
خادم همچنین نحوه اجرای این رویداد را اینگونه عنوان کرد: «فرصت هایی با پای پیاده» در سه روز اجرا خواهد شد، مطابق روال رویدادهایی که به شبیهسازی و تمرین فرایند کارآفرینی و ارزشآفرینی می پردازند، ابتدا (روز اول) ایده های مختلف ارائه شده و ایدههای برتر توسط شرکتکنندگان انتخاب میشوند. پس از آن، شرکتکنندگان در تیمهایی به سرپرستی کسانی که ایدههای برتر متعلق به آنان است، ضمن دریافت برخی آموزشها به طراحی علمی و عملی ایده خود و آزمایش اثر بخشی آن خواهند پرداخت.
روز پایانی که مراسم اختتامیه در آن برگزا ر میشود، هیئت داوران سه تیم را با معیارهای نوآوری، اثربخشی و عملی بودن، به عنوان ایده های منتخب برخواهندگزید. این تیمها علاوه بر دریافت جایزه نقدی، از حمایتهای لازم برای اجرا در مراسم اربعین برخوردار خواهند شد. کالا، نرم افزار، اپلیکیشنهای تلفن همراه، خدمات و برنامه های فرهنگی همه میتوانند، نتیجه نهایی هر کدام از ایدههای حاضر در این رویداد استارتآپی و نوآورانه باشند.»
«فرصتهایی با پای پیاده: نوآوری و اربعین» ۱۳ تا ۱۵ آبان ماه در دانشگاه صنعتی شریف با همکاری مجموعهای از نهادها از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف، کمیته فرهنگی ستاد اربعین، مرکز رشد و شکوفایی فناوریها و هنرهای قرآنی جهاد دانشگاهی، موسسه فرهنگی سرچشمه و گروه فرهنگی موج برگزار خواهد شد.
حضور در این رویداد برای تمامی افراد علاقهمند به فعالیتهای نوآورانه و فرهنگی، موسسات و نیز مجموعههایی که پیشتر محصول و یا خدمتی برای اربعین آماده کردهاند، آزاد است. همچنین هیچگونه محدودیت سنی و تحصیلی برای حضور در این برنامه وجود ندارد. علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر، تا ۱۲ آبان ماه به وبسایت shafagh.ir مراجعه نمایند یا با دبیرخانه به شماره ۵۵۴۰۹۴۸۷-۰۲۱ تماس حاصل فرمایند.
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