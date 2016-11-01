فیلترینگ هوشمند ۹۵ میلیون مصداق غیراخلاقی در شبکه اینستاگرام

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شرکت ارتباطات زیرساخت، محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به بحث صیانت از فضای مجازی در شبکه های اجتماعی و اجرای طرح پالایش هوشمند در شبکه اجتماعی اینستاگرام ، گفت: در ابتدای طرح بیش از ۵ درصد از محتوای عبوری از شبکه زیرساخت، مطالب مبتذل و مستهجن بود که با اجرای پالایش هوشمند در سال گذشته، ۹۵ میلیون مصداق غیراخلاقی در این شبکه شناسایی و مسدود شد. این درحالی است که در گذشته با تلاش های انجام شده تنها ۱.۲ میلیون مصداق شناسایی شده بود.

وی به تولید محتوای داخلی اشاره کرد و افزود: افزایش سهم تولید محتوای داخلی از ۱۰ درصد در ابتدای این دولت به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته که به این معنی است که ۴۰ درصد محتوای مورد استفاده کاربران اینترنت در ایران در داخل کشور تولید می شود.

ظرفیت ترانزیت اینترنت ایران در منطقه ۵.۵ برابر شد

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰ درصد واردات و صادرات اینترنت عراق، ۱۰۰ درصد ارتباطات آذربایجان و نخجوان و همچنین ۳۰ درصد بازار افغانستان از طریق ایران انجام می شود گفت: بعد از توافق برجام توانستیم ظرفیت ترانزیت بین الملل ایران را در منطقه ۵.۶ برابر کنیم. یعنی قبل از این در این حوزه ۱۰۰ گیگابیت بر ثانیه تبادل داشتیم که به ۵۶۰ گیگابیت برثانیه رسیده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه باید در چند سال آینده به ظرفیت ۳۰ ترابیت ترانزیت منطقه برسیم ، گفت: با این کار هم درآمد ارزی مناسبی برای کشور به دست می آید و هم به لحاظ ژئوپولتیک موقعیت ایران در منطقه، تثبیت می شود.

آذری جهرمی با بیان اینکه در حوزه گسترش ترانزیت بین الملل و رقابت با کشورهای منطقه، چالش های بسیاری داریم ، تاکید کرد: در این زمینه نیاز به حمایت مجلس داریم تا بتوانیم درآمد ارزی مربوط به ترانزیت بین الملل را محقق کنیم.

ظرفیت ارتباطات بین استانی تا دهه فجر ۲.۵ برابر می شود

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره وجود ۱۰ میلیون مشترک اینترنت ADSL و بیش از ۳۰ میلیون مشترک اینترنت همراه گفت: همه این سرویس ها برای ارتباط بین استانی خود نیاز به خدمات باندپهن دارند که با افزایش ظرفیت پهنای باند این نیاز از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت تامین شده است.

وی با اشاره به افزایش ظرفیت شبکه بین استانی از ۶۲۴ گیگابیت برثانیه به ۴ ترابیت در سالهای اخیر، ادامه داد: هم اکنون شرکت های فعال در این حوزه دیگر نگران پهنای باند دریافتی نیستند، درحالی که در سال ۹۳ که هنوز در این بخش سرمایه گذاری انجام نشده بود یکی از گلوگاه های شرکتهای ارائه دهنده خدمات پهن باند در کشور ، شرکت زیرساخت بود.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری، ظرفیت شبکه بین استانی را از ۴ به ۱۰ ترابیت ارتقاء دهیم .

معاون وزیر ارتباطات از نصب و راه اندازی ۲۳ هزار کیلومتر فیبر نوری مطابق با برنامه پنجم توسعه در کشور خبر داد و افزود: از این مقدار ۱۵ هزار کیلومتر اجرا شده و ۸ هزار کیلومتر آن نیز در حال اجراست .