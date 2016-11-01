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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۵۷

«آن شرلی، دختری با موهای قرمز» به شبکه امید آمد

«آن شرلی، دختری با موهای قرمز» به شبکه امید آمد

مجموعه پویانمایی نوستالژیک «آن شرلی، دختری با موهای قرمز» مهمان جدید بینندگان شبکه امید خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سینا معتضدی مدیر شبکه امید درباره پخش مجموعه «آن شرلی، دختری با موهای قرمز» در این شبکه گفت: در پی پایان پخش مجموعه «ماجراهای خانواده تراپ» از این پس علاقمندان سریال دوست‌داشتنی آن شرلی می‌توانند این مجموعه را هر شب راس ساعت ۲۲ از شبکه امید تماشا کنند.

وی تاکید کرد: باکس ساعت ۲۲ شبکه امید به مجموعه‌های نوستالژیک پویانمایی درام اختصاص دارد تا در این ساعت که معمولا همه اعضای خانواده در کنار هم قرار دارند، بتوانند برنامه‌ای متناسب علاقمندی همه نسل های حاضر در یک خانواده را  به تماشا بنشینند.

معتضدی گفت: «آن شرلی دختری با موهای قرمز» مجموعه پویانمایی است که در کشور ایران از شهرت و محبوبیت بالایی برخوردار است.

وی اظهار کرد: این مجموعه در سال ۱۹۷۹ و در ۴۸ قسمت ۲۳ دقیقه ای در کشور ژاپن تولید شده و در بسیاری از کشورهای جهان از موفقیت و محبوبیت بالایی برخوردار است.

این مجموعه بر اساس یک رمان آمریکایی با عنوان «آنه، دختری از گرین گیبلز» ساخته شده و نویسندۀ کانادایی آن لوسی مُد مونت‌گومری است. این داستان که نخستین بار در ۱۹۰۸ منتشر شد بیش از ۵۰ میلیون نسخه انتشار یافت و نیز به بیست زبان مختلف دنیا ترجمه شده و تاکنون از روی آن چندین فیلم، انیمیشن، سریال تلویزیونی و حتی تئاتر موزیکال ساخته شده است.

کد مطلب 3812441
عطیه موذن

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    نظرات

    • عاشق آنشرلی IR ۲۲:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۲
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      سلام.لطفا تکرار بزارین برااااش.من قسمت 1رو ندیدم.لطفا یه بار دیگه تکرارشو بزارین.ممنون.
    • سپیده SG ۲۳:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
      0 0
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      واقعا ازتون ممنونم که با پخش آنه شرلی کودکیمونو دوباره زنده کردین....خواهش میکنم براش تکرار بذارید....صدبار ببینم انگار اولین باره....بازم ازتون ممنون و سپاسگزارم.
    • آنه شرلی IR ۲۰:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۰
      0 0
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      تکرار زیاد بزارین من نمیتونم ببینم
    • محدثه ريسي IR ۲۱:۱۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
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      بسيار عاليست

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