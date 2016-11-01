«آن شرلی، دختری با موهای قرمز» به شبکه امید آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سینا معتضدی مدیر شبکه امید درباره پخش مجموعه «آن شرلی، دختری با موهای قرمز» در این شبکه گفت: در پی پایان پخش مجموعه «ماجراهای خانواده تراپ» از این پس علاقمندان سریال دوست‌داشتنی آن شرلی می‌توانند این مجموعه را هر شب راس ساعت ۲۲ از شبکه امید تماشا کنند.

وی تاکید کرد: باکس ساعت ۲۲ شبکه امید به مجموعه‌های نوستالژیک پویانمایی درام اختصاص دارد تا در این ساعت که معمولا همه اعضای خانواده در کنار هم قرار دارند، بتوانند برنامه‌ای متناسب علاقمندی همه نسل های حاضر در یک خانواده را به تماشا بنشینند.

معتضدی گفت: «آن شرلی دختری با موهای قرمز» مجموعه پویانمایی است که در کشور ایران از شهرت و محبوبیت بالایی برخوردار است.

وی اظهار کرد: این مجموعه در سال ۱۹۷۹ و در ۴۸ قسمت ۲۳ دقیقه ای در کشور ژاپن تولید شده و در بسیاری از کشورهای جهان از موفقیت و محبوبیت بالایی برخوردار است.

این مجموعه بر اساس یک رمان آمریکایی با عنوان «آنه، دختری از گرین گیبلز» ساخته شده و نویسندۀ کانادایی آن لوسی مُد مونت‌گومری است. این داستان که نخستین بار در ۱۹۰۸ منتشر شد بیش از ۵۰ میلیون نسخه انتشار یافت و نیز به بیست زبان مختلف دنیا ترجمه شده و تاکنون از روی آن چندین فیلم، انیمیشن، سریال تلویزیونی و حتی تئاتر موزیکال ساخته شده است.