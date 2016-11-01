ولدالشیخ خود را در برابر وضعیت مردم یمن به نادانی می زند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، سخنگوی جنبش انصارالله یمن در سخنانی به اظهارات اسماعیل ولدالشیخ نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، «محمد عبدالسلام» سخنگوی انصارالله یمن تاکید کرد: ولدالشیخ خود را در برابر آلام و رنج های مردم یمن که از تجاوز به کشور نشأت می گیرد، به نادانی می زند و بر اقدامات کشورهای متجاوز سرپوش می گذارد که باعث شده وی به بدترین تریبون جهانی برای کشوهای متجاوز تبدیل گردد.

وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: ولدالشیخ مسئولیت اکاذیب و دروغ های سعودی ها در خصوص حمله به مکه را که موجب برافروخته شدن جنگ و بغض طائفی می شود، برعهده دارد. سازمان ملل به میدانی برای زیبا جلوه دادن سیاست های استعماری آمریکایی ها در منطقه و جهان تبدیل شده است و قادر به ایفای نقش مثبت و سازنده در یمن نیست.

اخیرا کنگره ملی یمن نیز در بیانیه ای تاکید کرده بود که پیشنهادها و ایده های مطرح شده از سوی ولدالشیخ با همه جزئیات و ترتیب های زمانی اش، فقط دربردارنده دیدگاه یکی از طرفین است.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: طرح ولدالشیخ ابعاد اساسی و اصلی برای حل بحران یمن به ویژه توقف کامل جنگ و همچنین رفع محاصره از یمن را در برندارد اما اقدام مثبتی است که باید مورد بحث قرار گیرد.

گفتنی است، منابع وابسته به سازمان ملل اخیرا در خصوص طرح ولدالشیخ برای حل بحران یمن تصریح کردند که طبق این طرح دولت وحدت ملی با حضور حامیان منصور هادی رئیس جمهور فراری یمن و حامیان انصارالله یمن تشکیل می شود.