طرح ولدالشیخ برای یمن؛ تشکیل دولت وحدت ملی با حضور نمایندگان هادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع وابسته به سازمان ملل جزئیات طرح پیشنهادی نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن برای حل بحران این کشور را اعلام کردند.

بر اساس این گزارش منابع آگاه در این خصوص اعلام کردند: طبق طرح پیشنهادی از سوی اسماعیل ولدالشیخ نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن به هیأت صنعا، یک معاون توافقی برای منصور هادی باید انتخاب شود و «علی محسن الاحمر» معاون کنونی منصور هادی ظرف ۲۴ ساعت پس از امضای این توافق استعفا دهد.

این منابع آگاه همچنین تصریح کردند: طبق طرح ارائه شده از سوی اسماعیل ولدالشیخ، تمامی اختیارات منصور هادی به معاون جدید وی واگذار می شود و معاون جدید وی نیز باید دستور دهد دولت وحدت ملی یمن ظرف ۳۰ روز با رئیس جمهوری توافقی تشکیل شود؛ در دولت وحدت ملی نیز حامیان منصور هادی نیمی از دولت را در اختیار داشته باشند و حامیان کنگره ملی یمن و انصارالله نیز نیمه دیگر دولت را سهیم باشند.

منابع آگاه همچنین افزودند: طبق این طرح، تا یک ماه پس از امضای این توافق منطقه الف در صنعا، تعز و الحدیده باید تخلیه شود. به علاوه باید کمیته های مرکزی در حوزه نظامی و امنیتی تشکیل شود که در تمامی استان ها مرکز داشته باشد. همچنین پس از اصلاح قانون اساسی نیز در این خصوص همه پرسی برگزار شود و ظرف یک سال از امضای توافق نیز انتخابات ریاست جمهوری در یمن برگزار گردد.

ولدالشیخ قرار است این طرح را هفته آتی در شورای امنیت مطرح کند. این در حالی است که علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن پیش از این بعد از سفر ولدالشیخ به صنعا در سخنانی اعلام کرد: ولدالشیخ بی طرف نیست؛ وی اکنون نماینده سعودی ها است.

گفتنی است پیش از این صالح الصماد رئیس شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرده بود که آتش بس مد نظر «اسماعیل ولدالشیخ» در راستای سرپوش نهادن بر جنایات سعودی ها در عرصه بین الملل است.