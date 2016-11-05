برگزاری تظاهرات گسترده مردم یمن در اعتراض به طرح «ولد الشیخ»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، هزاران نفر از مردم یمن با برگزاری تظاهراتی گسترده در صنعاء پایتخت این کشور بیش از ۱۹ ماه تجاوز عربستان به یمن و اقدامات نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن در روند صلح این کشور را محکوم کردند.

بر اساس این گزارش، هزاران نفر از مردم در این راهپیمایی گسترده، ۱۹ ماه تجاوز عربستان به یمن و طرح «اسماعیل ولدالشیخ» نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن برای برقراری صلح در این کشور را محکوم کردند. مردم با تجمع در برابر هتل ولدالشیخ، فریاد زدند که «برو»، «ما تسلیم نمی شویم».

«اسماعیل ولد الشیخ» فرستاده ویژه سازمان ملل که اخیرا برای ارائه طرح خود به نیروهای یمنی به صنعاء سفر کرده بود، با استقبال سرد آنها مواجه شد، به گونه ای که احزاب و جریان های سیاسی برجسته وی را به دلیل جانبدارانه بودن طرحش به حضور نپذیرفتند.

در همین راستا و پیش از این شورای عالی سیاسی یمن با صدور بیانیه ای در واکنش به طرح فرستاده ویژه سازمان ملل در امور این کشور، اعلام کرده بود: ولد الشیخ ثابت کرد که در مسأله یمن بی‌طرفانه عمل نمی کند.

همچنین محمد عبدالسلام سخنگوی انصارالله یمن تاکید کرده بود: ولدالشیخ خود را در برابر آلام و رنج های مردم یمن که از تجاوز به کشور نشأت می گیرد، به نادانی می زند.

به علاوه کنگره ملی یمن تصریح کرده بود که طرح ولدالشیخ جنبه های اساسی و اصلی برای حل بحران یمن به ویژه توقف کامل جنگ و همچنین رفع محاصره از یمن را در برندارد و فقط دربردارنده دیدگاه یکی از طرفین است.