مهلت ارسال آثار به کنگره علامه بلادی بوشهری(ره) تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دبیرخانه کنگره علامه بلادی بوشهری(ره)، حجت‌الاسلام یوسف جمالی از تمدید مهلت ارسال آثار به کنگره علامه بلادی بوشهری(ره) خبر داد.

دبیر کنگره علامه بلادی بوشهری(ره) گفت: با توجه به استقبال طلاب و فضلای بوشهری سراسر کشور از این کنگره، مهلت ارسال آثار نیز تا ۲۵ آبان ماه سال جاری تمدید شد.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر به تفاوت دومین کنگره امسال با نخستین جشنواره علامه بلادی که سال گذشته برگزار شد پرداخت و گفت: جشنواره علمی پژوهشی علامه بلادی بوشهری امسال سطح علمی خود را به کنگره ارتقا داده که به صورت ملی برگزار می شود.

وی افزود: طلاب و روحانیت بوشهری مقیم در هر نقطه از کشور می‌توانند آثار خود را به دبیرخانه‌های بوشهر و قم ارسال کنند در حالی که در سال گذشته تنها طلاب بوشهری محصل در استان‌های بوشهر و قم این اجازه را داشتند تا در جشنواره شرکت کنند.

حجت‌الاسلام یوسف جمالی درباره زمان برگزاری این کنگره گفت: کنگره علمی پژوهشی علامه بلادی(ره) در روزهای ۱۳ و ۱۴ آذرماه سال جاری با حضور شخصیت‌های حوزوی تراز اول حوزه علمیه کشور و قم برگزار خواهد شد.