مدارس اسکی کشور فعال و تجهیز می شود

سید علی افتخاری رئیس فدراسیون اسکی کشور در سفر یک روزه به استان قزوین برای بازدید از پیست اسکی منطقه گردشگری کامان و زرشک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در حال حاضر در ۲۰ استان کشور پیست اسکی داریم که ۱۷ استان پیست اسکی فعال دارند که نحوه فعالیت هر کدام متفاوت است.

وی افزود: برخی از این پیست ها بین المللی هستند مانند پیست های اسکی تهران و قزوین و چهار استان دیگر که امکانات خوبی دارند و وضعیت سایر پیست ها نیز متفاوت است.

رئیس فدراسیون اسکی کشور تصریح کرد: یکی از مشکلات ورزش کشور این است ورزشکاران سازمان یافته نیستند که این ایراد در فدراسیون اسکی هم وجود دارد که باید برطرف شود.

افتخاری بیان کرد: باید نحوه عضویت خانواده اسکی را ثبت کنیم تا بتوانیم برنامه ریزی مدونی برای تقویم ورزشی کشور داشته باشیم به همین دلیل از ماه آینده این کار را عملیاتی می کنیم تا در سال اینده جمعیت دقیق خانواده اسکی را تعیین کنیم.

پیستهای اسکی برای زمستان آماده می شود

وی اظهارداشت: پیست های اسکی در سطح کشور باید ساماندهی شود که در این میان پیست استان قزوین نیز در این فصل راه اندازی خواهد شد.

افتخاری در خصوص مشکل ایجاد شده در مسیر راه اندازی پیست اسکی کامان و زرشک و دریافت استاندارد لازم گفت: مسئولان استان مصمم هستند این مشکل را برطرف و پیست را راه اندازی کنند که امیدواریم به فصل زمستان برسد.

مسابقات آسیایی مهمترین رقابت امسال

وی در خصوص رقابتهای امسال اضافه کرد: در تقویم مسابقات امسال رقابتهای آسیایی ژاپن و قهرمانی جهان در برنامه است و ۳۱ روز مسابقات بین المللی داریم.

افتخاری در خصوص گران بودن هزینه ها در ورزش اسکی اظهارداشت: شاید در نگاه اول به نظر برسد که اسکی ورزش گرانی است اما وسایل ورزش تا سالها قابل استفاده است اما هزینه استفاده از پیست های بین المللی مانند دیزین در تهران گران است اما در شهرستانها مشکلی نداریم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر در بسیاری از شهرستانها هزینه استفاده از پیست ها کمتر از ۱۰ هزار تومان است که منطقی است اما تلاش می کنیم کمک های خود را برای دسترسی بیشتر مردم به پیست ها فراهم کنیم.

مدارس اسکی استانها راه اندازی می شود

افتخاری گفت: همه استانها مدارس اسکی دارند که امسال آنها را فعال خواهیم کرد تا ضمن استعدادیابی بتوانیم زمینه حضور علاقمندان بیشتری را در این ورزش فراهم کنیم.

وی اضافه کرد:تجهیز مدارس اسکی از دیگر برنامه های امسال است وامکانات سخت افزاری ونرم افزاری توسط فدراسیون تامین خواهد شد.

مشکل پیست کامان و زرشک برطرف می شود

رئیس فدراسیون اسکی کشور در خصوص راه اندازی پیس اسکی کامان و زرشک هم اظهارداشت: کامان و زرشک ظرفیت خوبی دارد هم در زمینه اسکی و هم گردشگری که نقطه قوت آن است و بهترین گزینه برای توسعه اسکی است.

وی اضافه کرد: برای توسعه ظرفیت های گردشگری و ترویج ورزش اسکی با مسئولان استان مذاکره کردیم تا مشکل استاندارد این پیست حل شود تا از این ظرفیت ارزشمند بخوبی استفاده شود و از سوی فدراسیون تجهیزات نرم افزاری را تامین می کنیم.

افتخاری اعتبارات امسال فدراسیون را بالغ بر یک میلیارد تومان اعلام کرد و یادآورشد: این بودجه جوابگوی نیازها و برگزاری مسابقات ورزشی نیست که امیدواریم وزیر جدید ورزش به آن توجه بیشتری کند.