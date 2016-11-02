تشریح برنامه های نهادکتابخانه ها در هفته کتاب/برگزاری ۲۸۷۰ برنامه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، محمد اللهیاری فومنی معاون توسعه کتابخانهها و کتابخوانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور با اشاره به برگزاری ۲۸۷۰ برنامه در سراسر کشور گفت: برنامههای اجرا شده به مناسبت گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی، کتابدار شامل ۴۰ نشست کتابخوان تخصصی، ۱.۵۷۴ نشست کتابخانهای، ۴۷۶ نشست مدرسهای است که جمعاً ۲۰۹۰ نشست کتابخوان برگزار میشود. طبق برنامههای پیشبینی شده ۲۲۷ کتاب به اشتراک گذاشته میشود. همچنین طبق برنامههای پیشبینی شده از ۱۴۸ کتاب رونمایی خواهد شد. علاوه بر اینها ۴۷۴ مسابقه در استانها برگزار میشود.
تجلیل از مقام کتابدار
اللهیاری در ادامه با بیان اینکه تجلیل از مقام کتابداران و معرفی کتابداران نمونه از برنامههایی است که متفاوتتر از سالهای گذشته برگزار خواهد شد، گفت: «انتخاب کتابداران نمونه، فرآیندی زمانبر است. به همین دلیل کمیته انتخاب کتابداران نمونه زیر نظر معاونت توسعه کتابخانهها و کتابخوانی کار خود را از خردادماه آغاز کرده است. سال گذشته که کتابداران برگزیده انتخاب شدند، سامانهای برای معرفی خدمات و فعالیتهای کتابداران طراحی شد. هدف از راهاندازی این سامانه این بود که کتابداران بتوانند کارنامهای از فعالیتشان را ثبت و برای داوری ارسال کنند.»
وی با اشاره به اینکه اداره فناوری اطلاعات و اداره کل توسعه کتابخانههای نهاد، کار طراحی این سامانه را آغاز کردند و این سامانه پایان شهریور آماده شد، گفت: «در فراخوانی که به کتابداران سراسر کشور دادیم از آنها خواستیم فعالیتهایی که در یک سال گذشته داشتهاند را در این سامانه ثبت کنند تا عملکردشان برای انتخاب کتابدار برگزیده مورد ارزیابی قرار گیرد. خوشبختانه استقبال از این طرح خوب بود و حدود ۵۰ درصد از کتابداران ما در این سامانه ثبتنام کردند.»
معاون توسعه کتابخانهها و کتابخوانی نهاد در ادامه افزود: «نکته قابل تأمل در فرآیند انتخاب کتابداران برتر این است که امسال کتابداران بنا بر درجه کتابخانهای که در آن مشغول خدمت هستند ارزیابی میشوند. به عنوان مثال کتابخانههای روستایی که نسبت به کتابخانههای شهری از میزان امکانات کمتری برخوردار هستند با معیارهای متفاوتی ارزیابی میشوند. در واقع فعالیت کتابدار نسبت به امکانات موجود سنجیده میشود که با این روش عدالت رعایت خواهد شد و انتخابها واقعیتر خواهد بود.»
۷هزار لوح تقدیر برای کتابداران
معاون توسعه کتابخانهها و کتابخوانی نهاد همچنین از اهدای ۷هزار لوح تقدیر به کتابداران در مراسم روز ۲۴ آبان خبر داد و افزود: «دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور همواره بر این باور بودهاند که همه کتابداران عزیز و زحمتکش ما شایسته تقدیرند. به همین دلیل امسال نیز ۷ هزار لوح تقدیر از سوی ایشان به کتابداران کشور تقدیم می شود.»
تجلیل از کتابداران در برنامههای استانی
اللهیاری همچنین از اجرای برنامههای ویژه تجلیل از کتابداران و ترویج کتابخوانی در همه استانها خبر داد و گفت: «امسال از ۱۶ تا ۲۷ آبان ماه شاهد برگزاری این برنامهها به صورت استانی خواهیم بود. در روز ۱۶ آبان ماه این مراسم در استان همدان برگزار خواهد شد. مردم استان زنجان در روز ۱۷ آبان شاهد برگزاری مراسم تجلیل از کتابداران استانشان خواهند بود. همایش روز کتابدار و ترویج کتابخوانی در استانهای ایلام، خراسان شمالی، گیلان و مرکزی در روز ۱۸ آبان برگزار می شود. این برنامه در روز ۱۹ آبان به استانهای سیستان و بلوچستان، قم، گلستان، لرستان و هرمزگان اختصاص خواهد داشت. استانهای آذربایجانشرقی و خراسان رضوی هم این برنامه را در تاریخ ۲۰ آبان برگزار خواهند کرد. همایش تقدیر از کتابداران استانهای کردستان و کهگیلویه و بویر احمد در روز ۲۲ آبان برگزار میشود. مردم استانهای اصفهان، البرز، چهارمحال بختیاری، فارس و مازندران در روز ۲۳ آبان شاهد برگزاری این آیین خواهند بود.»
وی درباره برگزاری آیین گرامیداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار در دیگر استانها گفت: «در استانهای بوشهر، سمنان، قزوین و کرمانشاه نیز در تاریخ ۲۵ آبان شاهد برگزاری مراسم تجلیل و قدردانی از کتابداران خواهیم بود. همچنین مشابه این آیینها در تاریخ ۲۶ آبان در استانهای خراسان جنوبی، خوزستان و یزد اجرا میشود. استانهای آذربایجانغربی، اردبیل و کرمان نیز در ۲۷ آبان ماه شاهد برگزاری این آیین خواهند بود.»
برگزاری نشستهای تخصصی کتابخوان
معاون توسعه کتابخانهها و کتابخوانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور از اجرای برنامههای شاخص به مناسبت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار خبر داد و گفت: «در ادامه برنامه پر مخاطب کتابخوان که در سالهای اخیر در نهاد کتابخانههای عمومی کشور بارها به اجرا رسیده است در روز ۱۶ آبان نشست کتابخوان ویژه اهالی رسانه را برگزار خواهیم کرد. این نشست مربوط به معرفی کتابهای خوانده شده توسط اهالی رسانه خواهد بود. این آیین در محل همایشهای هتل انقلاب برگزار خواهد شد. همچنین در تاریخ ۱۷ آبان شاهد برگزاری سومین نشست هماندیشی استادان علم اطلاعات و دانششناسی خواهیم بود. این برنامه در محل همایشهای هتل انقلاب و با حضور تعدادی از اساتید رشتههای کتابداری برگزار میشود. در این نشست مسئولان نهاد کتابخانههای عمومی کشور گزارشی از عملکرد این نهاد به استادان ارائه میدهند و از آنها درباره برنامههای کلان پیشرو نظرسنجی خواهند کرد.»
اللهیاری با اشاره به این که امسال همچنین نشست ویژه شعر آیینی نیز برگزار خواهد شد ادامه داد: «در تاریخ ۱۸ آبان ماه شاهد برگزاری نشست کتابخوان شعر آیینی خواهیم بود. این نشست با دبیری استاد محمد علی مجاهدی برگزار خواهد شد. این آیین دارای ۲ بخش است؛ در بخش نخست با حضور اساتید و سرایندگان شعر آیینی، نشست کتابخوان و معرفی تخصصی کتابهای این حوزه برگزار میشود. نشست دوم هم، شعر خوانی آیینی با حضور جمع قابل توجهی از شعرای آیینی و مداحان و ذاکران اهل بیت(ع) است که در مجموعه کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار خواهد شد. رده شعر جزو ردههای پر طرفدار در کتابخانههاست و مراجعان به این مراکز فرهنگی توجه ویژهای به کتابهای شعر دارند. برگزاری این مراسم در روزهای نزدیک به اربعین حسینی نیز کارکردی مناسبتی به این آیین گرانقدر خواهد داد.»
ارسال بسته کتابهای ویژه کودک و نوجوان
معاون توسعه کتابخانهها و کتابخوانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور از ارسال بستههای ویژه کتاب کودک به کتابخانههای عمومی سراسر کشور به مناسبت گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار خبر داد.
اللهیاری با اشاره به این که این طرح یکی از برنامههای شاخص امسال نهاد خواهد بود گفت: «با توجه به بررسیهای انجام شده و ارائه گزارش از کتابخانههای سراسر کشور، این نتیجه حاصل شد که کتابهای رده کودک و نوجوان، یکی از ردههایی است که مورد اقبال مراجعهکنندگان به کتابخانههای عمومی است. به همین منظور همزمان با روز گرامیداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار اقدام به ارسال بسته کتابهای ویژه کودک و نوجوان به کتابخانههای عمومی کشور خواهیم کرد.»
وی همچنین با اشاره به اینکه این طرح از ابتدای امسال ۲ بار اجرا شده است، ادامه داد: «با توجه به اقبالی که نسبت به کتابهای کودک و نوجوان در این گروه سنی صورت گرفته، روند ارسال بستههای کتاب ویژه کودک و نوجوان به کتابخانههای عمومی ادامه خواهد داشت.»
تجدید میثاق کتابداران با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
تجدید میثاق کتابداران، کارکنان و مسئولان نهاد کتابخانههای عمومی کشور با آرمانهای حضرت امام خمینی(ره) طبق روال سالهای گذشته در برنامههای روز گرامیداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار قرار دارد. معاون توسعه کتابخانهها و کتابخوانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور در این باره گفت: «خانواده بزرگ کتابداران به همراه جمعی از مدیران و کارکنان نهاد کتابخانههای عمومی کشور و همچنین جمعی از نویسندگان و ناشران با حضور در حرم مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی و تقدیم تاج گل با آرمانهای ایشان تجدید میثاق خواهند کرد. این برنامه در صبح روز ۲۲ آبان در حرم مطهر امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.»
اللهیاری همچنین با اشاره به برنامه دیگری به مناسبت بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار اشاره کرد و گفت: «روز ۱۹ آبان به اتفاق جمعی از مسئولان نهاد به منزل آیتالله مرعشی نجفی در قم رفته و با خانواده ایشان دیدار خواهیم کرد. در این مراسم، بازدید از کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی که یکی از بزرگترین کتابخانههای کشور است هم صورت خواهد گرفت.»
برگزاری مراسم ملی روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار
تالار وحدت در روز ۲۴ آبان که همان روز ملی کتاب، کتابخوانی و کتابدار است میزبان جمعیت ۸۰۰ نفری از کتابدارانی میشود که به نمایندگی از تمامی کتابداران شهرها و روستاهای کشور در مراسم اصلی و ملی روز بزرگداشت کتابداران حضور پیدا میکنند. معاون توسعه کتابخانهها و کتابخوانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور با اعلام این خبر گفت: «این کتابداران به نمایندگی از خانواده بزرگ ۷ هزار نفری کتابداران کل کشور در این مراسم حاضر میشوند و در حضور متولیان و مسئولان حوزه فرهنگ کشور، برنامه تجلیل از کتابداران نمونه سال ۱۳۹۵ را برگزار خواهیم کرد.»
اللهیاری با اشاره به بخش دیگری از این برنامه، برگزاری این آیین تجلیل را متناسب با ایام سوگواری اربعین حسینی دانست و افزود: «با توجه به تقارن و نزدیکی این روز با اربعین حسینی، برنامههای آیینی و مناسبتی ویژهای در دل این مراسم برگزار خواهد شد که امیدواریم مورد توجه حضار و اصحاب فرهنگ و رسانه قرار گیرد.»
نشست آثار خواندن در کتابخانه پارک شهر
معاون توسعه کتابخانهها و کتابخوانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور از برگزاری پنجمین جلسه از نشستهای «آثار خواندن» در هفته بزرگداشت کتابدار خبر داد. وی با اشاره به اینکه این برنامه در بین مراجعهکنندگان به کتابخانههای عمومی با استقبال خوبی روبه رو شده است افزود: «این نشست به طور اختصاصی ویژه معرفی کتابهایی است که در آنها به تاثیر مطالعه و خواندن پرداخته شده است و گامی در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی به حساب میآید. تا به حال ۴ نشست این برنامه برگزار شده و پنجمین نشست آن روز یکشنبه ۲۳ آبان در کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار خواهد شد.»
افتتاح ۲۰ کتابخانه در نقاط مختلف کشور
اللهیاری با اشاره افتتاح ۲۰ کتابخانه عمومی در نقاط مختلف کشور گفت: ایجاد دسترسی به کتابخانه یکی از برنامههای اصلی نهاد است. هم اکنون آماده بهرهبرداری از ۲۰ کتابخانه در کشور هستیم که اطلاعات افتتاح این کتابخانهها در زمان خود به تفصیل ارائه خواهد شد.
جشنواره کنگره ملی شعر کتاب
نهاد کتابخانههای عمومی کشور با اعلام فراخوانی از شاعران دعوت به عمل میآورد تا در حوزههای کتاب، کتابخوانی، مطالعه و کتابدار شعرهایشان را به دبیرخانه کنگره ملی شعر کتاب ارسال کنند. معاون توسعه کتابخانهها و کتابخوانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور با اعلام این فراخوان گفت: «یکی از دلایل برگزاری این جشنواره در هفته کتابدار، تعدد کم شعرهایی است که در زمینه مطالعه، خواندن، کتاب و کتابدار داریم. متاسفانه هم در بین شعرای متقدم و هم در اشعار شعرای متاخر، کمتر به شعرهایی با این موضوعات بر میخوریم، به همین دلیل امید داریم با اعلام این فراخوان، شاعران ما قدم در راه سرایش شعرهایی با این مضمون بگذارند و آثارشان را به دبیرخانه کنگره ملی شعر ارسال کنند.»
اللهیاری با بیان این که دبیری این جشنواره را سید حمیدرضا برقعی بر عهده دارد، افزود: «با توجه به این که شاعران عزیز در قالبهای غزل، قصیده، رباعی و همچنین قالبهای شعر نیمایی میتوانند شعرهایشان را به این جشنواره ارسال کنند پیشبینی میشود آثار متنوعی در این زمینه تولید شود.»
سومین دوسالانه بینالمللی کارتون کتاب
معاون توسعه کتابخانهها و کتابخوانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور از برگزاری سومین دوسالانه بینالمللی کتاب خبر داد. محمد الهیاری با اعلام فراخوانی از کارتونیستها و طراحان داخلی و خارجی دعوت کرد تا با حضور در این جشنواره باعث اعتلای آثار کارتونی در زمینه کتاب شوند: «امسال شاهد برگزاری سومین دوسالانه بینالمللی کارتون کتاب خواهیم بود. در سال گذشته با برگزاری این جشنواره هنرمندانی از ۶۴ کشور جهان آثارشان را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند و این آثار هنری در جشنوارهها و کتابخانههای مختلف مورد استفاده قرار گرفتند.»
وی با بیان اینکه موضوعات مختلفی برای خلق آثار کارتونی مرتبط با کتاب انتخاب شدهاند افزود: «کتاب و خانواده، کتاب و محیط زیست، کتاب و کتابدار و کتاب و رسانههای دیجیتال از جمله موضوعاتی هستند که طراحان و کارتونیستها میتوانند آثارشان را با این پیرنگ به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. دبیری این جشنواره را هنرمند این حوزه سید مسعود شجاعی طباطبایی به عهده دارد.»
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