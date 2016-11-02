به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «مالاریا» به کارگردانی پرویز شهبازی و تهیه کنندگی مسعود ردایی در ششمین و هفتمین حضور بین المللی خود در جشنواره های استکهلم و تایوان شرکت می کند.

این فیلم قرار است در بیست و هفتمین جشنواره بین المللی استکهلم که از ۹ تا ۲۰ نوامبر ۲۰۱۶ مصادف با ۱۹ تا ۳۰ آبان ماه در کشور سوئد برگزار می شود، حضور پیدا کند. همچنین «مالاریا» در بخش پانوراما جشنواره «گولدن هورس» تایوان که از ۴ تا ۲۴ نوامبر مصادف با ۱۴ آبان تا ۴ آذرماه برگزار می شود، حضور پیدا می کند و سه نوبت اکران عمومی خواهد داشت.

«مالاریا» طی ۲ ماه گذشته در جشنواره های بین المللی «ونیز»، «بوسان»، «شیکاگو» و «Millennio» رم حضور داشته است.

این فیلم پیشتر برنده جایزه بزرگ بهترین فیلم جشنواره بین المللی ورشو ۲۰۱۶ در مهرماه جاری شده است.

پخش جهانی این فیلم بر عهده کمپانی دریم لب فیلمز است و قرار است اوایل آذرماه در سینماهای کشور توسط موسسه فیلمیران اکران شود.