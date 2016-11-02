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۱۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۳۵

خالد مشعل:

اسرائیل اساس معضلات است/ گزینه مقاومت بهترین راه آزادی فلسطین

اسرائیل اساس معضلات است/ گزینه مقاومت بهترین راه آزادی فلسطین

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس تاکید کرد که برخی از اعراب اسرائیل را در راه حل مسئله فلسطین لحاظ می‎کنند؛ در حالی که اسرائیل اساس معضلات ماست و هرگز در هیچ راه حلی حضور نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در چهارمین کنفرانس امنیت ملی فلسطین با عنوان «صد سال پس از توافق سایکس پیکو و وعده بالفور ؛ فلسطین به کدامین سو می‎رود» که در غزه برگزار ‏‎شد، سخنرانی کرد.

بر اساس این گزارش، «خالد مشعل» رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در سخنانی تاکید کرد: برخی از اعراب اسرائیل را در راه حل مسئله فلسطین لحاظ می‎کنند؛ در حالی که اسرائیل اساس معضلات ماست و هرگز در هیچ راه حلی حضور نخواهد داشت.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: گزینه مقاومت بهترین راهکار برای آزادی فلسطین است و اتفاق نظر گروه‎های فلسطینی بر راهبرد مشترک مبارزاتی را خواستار هستیم. باید یک سازمان ملی مشترک در داخل و خارج فلسطین در سایه سازمان آزادی بخش فلسطین تشکیل شود و در این راستا اهداف ملی و مقاومتی دنبال شود.

مشعل با تاکید بر لزوم حل مسائل راهبردی نظیر آوارگان، اسرا، محاصره غزه و تقسیم قدس، افزود: متاسفانه کشورهای عربی به مسائل داخلی و منطقه‎ای خود گرفتار هستند و ما شاهد انحراف برخی مفاهیم از اصول اساسی خود هستیم.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در ارتباط با جنبش فتح نیز افزود: حماس خواهان مشارکت با گروه هایی قوی است اما پس از گذشت ۱۰۰ سال از صدور وعده بالفور تشکیل یک دولت فلسطینی تحت سیطره اشغالگران اشتباه است.

کد مطلب 3813810

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