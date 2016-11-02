انتخاب میشل عون نقش مهمی در مقاومت علیه رژیم صهیونیستی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس، فادی حاج علی سفیر لبنان در ایران امروز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه با حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین‌الملل دیدار و گفت‌وگو کرد.

امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار ضمن تبریک تکمیل روند سیاسی و انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره تحولات کشور دوست، لبنان را پیگیری می‌کند. ما معتقدیم که انتخاب میشل عون نقش مهمی در مقاومت علیه رژیم صهیونیستی و تقویت ثبات و امنیت منطقه و مبارزه با تروریسم دارد.

وی با تاکید بر اینکه سیاستمداران کاخ سفید و تل آویو راهبرد مشترکی را در منطقه و در جهت تضعیف کشورهای منطقه دنبال می‌کنند، افزود: آمریکایی‌ها تلاش کردند در سوریه به یک توافق سیاسی دست پیدا کنند و به دنبال حذف بشاراسد بودند ولی راه‌حل آن‌ها واقع بینانه نبود.

وی با تاکید بر اینکه در خصوص مسائل منطقه‌ای در شرایط حساسی قرار داریم، گفت: عملیات آزادسازی موصل با مجاهدت‌های ارتش، دولت، همه گروه‌های مردمی، حشدالشعبی و دیگر گروه‌ها با موفقیت پیش می‌رود و ان‌شاءالله پیروزی در موصل نزدیک است.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌ الملل با اشاره به تشکیل گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران- لبنان در مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی تصریح کرد: این گروه دوستی پارلمانی آمادگی هرگونه همکاری و مساعدت در جهت توسعه مناسبات دو کشور در تمام زمینه‌ها را دارد و قطعا توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشور در دوره جدید لبنان باید مورد توجه دو کشور باشد.

سفیر لبنان در ایران: جمهوری اسلامی ایران همواره به عنوان دوست و برادر در کنار ملت‌های مظلوم است

در ادامه این دیدار، فادی حاج علی سفیر لبنان در ایران نیز با اشاره به نقش تعیین کننده جمهوری اسلامی ایران در منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران کشور بزرگ و مهمی است و همواره به عنوان دوست و برادر در کنار ملت‌های مظلوم قرار دارد.

وی ضمن تاکید بر علاقه‌مندی لبنان برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران در تمام زمینه‌ها به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی افزود: تجار لبنانی علاقه‌مند هستند در جهت توسعه سطح روابط تجاری و مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی همکاری نزدیک‌تری داشته باشند.

فادی حاج علی با قدردانی از نقش محوری و مهم ایران در منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران کشوری قدرتمند و با ثبات در منطقه و جهان است.

سفیر لبنان در ایران تصریح کرد: تعیین علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و لبنان، نشانگر عمق و اهمیت روابط دو کشور است.