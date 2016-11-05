خون ایرانی سالم تر از آمریکایی/ نتایج گزارش اروپایی ها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر پورفتح اله ، به تشریح وضعیت سلامت خون در ایران پرداخت و اظهارداشت: در سه سال گذشته مجموعا بیش از ۲.۵ میلیون واحد پلاسمای مازاد بر نیاز مصرف بیمارستانی کشور برای تولید قراردادی داروهای انعقادی مشتق از پلاسما به شرکت دارویی در آلمان فرستاده شده است و بر اساس مقررات حاکم بر تولید داروهای مشتق از پلاسما مورد آزمایش بررسی ژنوم ویروس های هپاتیت A، هپاتیت B، هپاتیت C، اچ آی وی نوع ۱ و ۲ و پارا ویروس نوع ۹ قرار گرفته است.

وی افزود: از میان بیش از ۲.۵ میلیون واحد پلاسمای مازاد بر نیاز مصرف بیمارستانی در ایران در طی ۳ سال، فقط دو مورد هپاتیت A ملاحظه شده که بیانگر سطح بالای رعایت بهداشت و آلودگی از طریق آب و خوراک در جامعه ایرانی است.

پورفتح اله ادامه داد: همچنین، هیچ موردی از هپاتیت B، اچ ای وی نوع ۱ و ۲ در جستجوی ژنوم ویروس ها در بیش از ۲.۵ میلیون واحد پلاسمای حاصل از خون اهداکنندگان ایرانی مشاهده نشده و تنها ۲ مورد هپاتیت C مشاهده شده است و شیوع پارا ویروس نوع ۱۹ در ایران، که شیوع بالایی در جوامع دارد، هم سطح جوامع پیشرفته دنیا است.

وی افزود: اخیراً مطالعه ای صورت گرفته است تا تخمین خطر انتقال هپاتیت B، هپاتیت C و HIV در اهداکنندگان خون در ایران با کشورهای اتریش، جمهوری چک، مجارستان، سوئیس، آمریکا و آلمان مقایسه شود. در این مدل که براساس موارد مثبت در آزمایش جستجوی ژنوم ویروس در مقایسه با آنتی بادی ضد ویروس صورت می گیرد، بر اساس دوره پنجره آزمایشگاهی می توان تخمین خطر هپاتیت B، هپاتیت C و HIV را انجام داد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، اظهارداشت: نتایج این مطالعات نشان می دهد براساس اطلاعات مرتبط با آزمایش بررسی ژنوم پلاسمای مازاد بر مصرف در ایران که برای تولید داروهای مشتق از پلاسما ارسال شده است، تخمین خطر این سه ویروس در پلاسمای تولید شده در سازمان انتقال خون ایران هم سطح و قابل رقابت با کشورهای اروپایی است و از نظر آماری، خون و فرآورده های خونی تولید شده در ایران سالم تر از آمریکا است. به عبارت دیگر خطر انتقال عفونت های هپاتیت B، هپاتیت C و HIV به دنبال انتقال خون در ایران به طور معنی داری از آمریکا کمتر و در سطح کشورهای اروپایی است.

وی افزود: نتایج بررسی آزمایش جستجوی ژنوم ویروس های هپاتیت B، هپاتیت C، هپاتیت A و پارا ویروس B۱۹ و HIV در پلاسماهای ایرانی که در قالب پالایش قراردادی پلاسمای مازاد بر مصرف حاصل از اهدای خون کامل به شرکت سی اس ال در سوئیس برای تولید داروهای مشتق از پلاسما ارسال شده است، نشان می دهد که در جریان تولید ۵۷ هزار و ۳۵۵ لیتر پلاسمای ایرانی که حاصل ۳۰۱ هزار و ۸۸۸ اهدای خون کامل در ایران بوده است، نتایج آزمایش های انجام شده بر روی ۲۱۱ هزار و ۵۲۸ مورد از اهداکنندگان خون ایرانی جهت جستجوی ژنوم ویروس ها توسط صلیب سرخ سوئیس، هیچ موردی از هپاتیت B، هپاتیت C و اچ. ای. وی ملاحظه نشده و تنها ۴ مورد هپاتیت A و ۵۲ مورد پاراویروس B۱۹ مثبت گزارش شده است.

به گفته مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، این نتایج که بر روی یک جمعیت آماری بالا (بیش از ۲۰۰ هزار مورد) انجام شده است، نشان می دهد که آزمایش های غربالگری و انتخاب اهداکنندگان در ایران به خوبی انجام می شود و خون اهدایی در ایران یکی از سالم ترین خون های اهدایی جهان است که به همت ۱.۵ میلیون اهدا کننده که سالانه بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد خون اهدا می کنند و خدمات ۴۵۰۰ نفر از پرسنل انتقال خون در سراسر کشور که برای تامین خون سالم و کافی تلاش می کنند، تحقق یافته است.