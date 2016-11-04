بدهی ۱۰ هزار میلیاردی بیمه ها به وزارت بهداشت/ توصیه رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در پانزدهمین مجمع خیرین موسسه خیریه امدادگران عاشورا با بیان اینکه مردم در بخش خدمات گرفتاریهای زیادی دارند، اظهار کرد: در همه دولتها و مجالس برای بهبود این شرایط اقداماتی انجام شد، اما این وضعیت در قد و قامت انقلاب نیست. مردم به خاطر نداری مجبور به چشم پوشی از مایحتاج زندگی خود میشوند و به ورطه فقر میافتند.
وی مهمترین وظیفه همه حکومتها به ویژه حکومت اسلامی را پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و حمایت از فقرا و نیازمندان عنوان کرد و افزود: سایر برنامهها مثل ساخت جاده، پالایشگاه فرع بر آسیبهای اجتماعی است و به فرموده امام(ره)، این انقلاب برای پابرهنههاست و مردم نیازمند نباید فراموش شوند.
وزیر بهداشت تصریح کرد: موسسات زیادی در کنار دولت فعالیت میکنند که به عقیده من راه را گم کردهاند و برخی از آنها به بنگاههای اقتصادی تبدیل شدند. در دیداری که با مقام معظم رهبری درباره وضعیت آسیبهای اجتماعی داشتیم، ایشان فرمودند این جلسه مهمترین جلسه نظام است و من درمورد مسائل اقتصادی مردم زیاد صحبت کردهام، اما آسیب های اجتماعی از آنها مهمتر است.
هاشمی با بیان اینکه تا پیش از طرح تحول نظام سلامت، ۷۰۰ هزار نفر در کشور به علت فقر و نداری و برای دریافت خدمات سلامت دچار بلاتکلیفی شدند، ادامه داد: ما در حدی که حتی نباید آن را به زبان میآوردیم، گفتیم اشکالاتی در طرح تحول سلامت وجود دارد، اما برخی بی انصافی کردند و گفتند پول این طرح را به پزشکان دادند. در هر حال ریشه این چنین بحثهایی دنیایی است و برای دلسوزی مردم نیست.
وی افزود: بیمه ۱۰ هزار میلیارد تومان به ما بدهکار است و حدود ۱۲ ماه است که پول پزشکان، پرستاران، بیمارستانها و... را نتوانسته اند بدهند. ۱۱ میلیون نفر در طرح تحول نظام سلامت، بیمه شدند که بیشتر آنها درآمدی کمتر از ۹۰۰ هزار تومان داشتند. در حال حاضر که این اقدام موثر انجام شده و کاملا در راستای اهداف انقلاب و نظرات رهبری است، چرا کم لطفی میشود.
وزیر بهداشت ضمن اشاره به رتبه ۱۵۳ ایران در تخصیص اعتبار به حوزه سلامت، ادامه داد: ما باید ببینیم چه تعداد شهر ایجاد کرده ایم و به نسبت آن چند بیمارستان ساختهایم. اطراف شهر تهران حدود ۴۰ شهر وجود دارد، اما دریغ از یک بیمارستان. ۲ میلیون ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت حاشیه شهر تهران کارگر هستند، اما آیا یک بیمارستان برای آنها وجود دارد؟ این در حالی است که آنها حق بیمه هم پرداخت میکنند. سازمان تامین اجتماعی حق بیمه آنها را هر ماه میگیرد، اما از سال گذشته ۱۵۰۰ میلیارد تومان به بیمارستانها بدهکار است، اگر آنها مدعی هستند که ۷۲ هزار میلیارد تومان درآمد دارند باید یک سوم آن را در این راه هزینه کنند.
هاشمی با تاکید بر اینکه امیدواریم دولتها و مجلسهای آینده کمک کنند تا مردم به ورطه فقر، فلاکت و بدبختی نیفتند، ادامه داد: ما به فاصله کمتر از ۵ ماه، دوبار خدمت مقام معظم رهبری رفتیم و ایشان فرمودند طرح تحول سلامت را حمایت کنید و نگذارید آسیب ببیند.
نظر شما