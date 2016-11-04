حضور اهالی ورزش و فوتبال در بیمارستان/ تسلیت به خانواده پورحیدری

به گزارش خبرنگار مهر، مصنور پورحیدری بازیکن و سرمربی پیشین تیم فوتبال استقلال که سابقه قهرمانی با تیم ملی فوتبال ایران در آسیا را هم در کارنامه داشت، صبح روز جمعه ۱۴ آبان ماه در سن ۷۱ سالگی به دیار باقی شتافت.

قرار است مراسم تشییع و خاکسپاری این پیشکسوت فوتبال ایران که به پدر استقلال مشهور بود ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه برگزار و در قطعه نام آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شود.

به دنبال انتشار این خبر بسیاری از علاقمندان به تیم فوتبال استقلال و منصور پورحیدری، همبازیان، پیشکسوتان استقلال و سایر چهره های ورزشی خود را به بیمارستان ایرانمهر رساندند تا درگذشت وی را به خانواده اش تسلیت بگویند.

علی پورحیدری پسر منصورخان به همراه فریده شجاعی همسر وی که وضعیت روحی خوبی ندارند نیز در بیمارستان حضور دارند تا مراحل اداری ترخیص پیکر مرحوم منصور پورحیدری انجام شود.

بسیاری از اهالی فوتبال، فدراسیون های ورزشی، بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران، پیشکسوتان تیم های استقلال و پرسپولیس و ... نیز با انتشار پیام هایی درگذشت منصور پورحیدری را تسلیت گفتند.