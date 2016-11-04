جهانی شدن عزاداری امام حسین(ع) یکی از نشانه های ظهور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید شهاب الدین حسینی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تبریز با گرامیداشت اربعین حسینی اظهار داشت: در این مراسم زائرانی از ۶۵ کشور جهان با پای پیاده خود را به کربلا می رسانند و در روز اربعین در کنار حرم آقا اباعبدالله حاضر می شوند و به ایشان و خاندانشان عرض ارادتی می کنند.

وی سپس افزود: این حرارت در قلوب مسلمانان هر سال بیشتر می شود. عشق به سالار شهیدان امام حسین(ع) هر سال بیشتر می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی سپس افزود: اعتبار اربعین از قدیم الایام وجود داشت. این پیاده روی سنت بزرگان است، استاد میرزاجواد ملکی در کتاب المراقبات خود نوشته است کسی که اهل مراقبت است باید در روز اربعین حسینی اندوه و حزن در وجودش باشد و برای زیارت اربعین برود.

وی در خصوص فضائل پیاده روی اربعین گفت: کسی که با پای پیاده برای زیارت حرم امام حسین(ع) می رود خداوند برایش پاداش زیادی در نظر می گیرد. زائر کربلا با هر قدم پیاده ای برمی دارد خدا برای هر قدم یک حسنه ای می نویسد و گناهانش کمتر می شود، وقتی هم که به حرم می رسد برای هر حرفی که می زند ملائک از طرف خدا موظف می شوند حسنه ای برایش بنویسند و گناهانش نیز بخشیده می شود.

حجت الاسلام حسینی با بیان اینکه ۳۰ میلیون زائر از جای جای دنیا در کربلا حضور می یابند، ادامه داد: خوشا به حال کسانی که توفیق زیارت اربعین را بدست می آورند. زائران کربلا آتش الهی را نمی بینند و گناهانشان نیز بخشیده می شود.

عوامل ماندگاری کربلا و قیام امام حسین(ع)

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی درخصوص عوامل ماندگاری کربلا و قیام امام حسین(ع) نیز اظهار داشت: اراده خدا، حرارت حسینی، محبت حسینی، عشق حسینی، جامعیت کربلا، پیام رسانی کربلا و گریه به امام حسین(ع) از اصلی ترین عوامل ماندگاری کربلا و قیام امام حسین(ع) است.

وی سپس ادامه داد: امام حسین برای احیای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد و حتی طفل شش ماهه خود را نیز در این راه فدا کرد. دشمن می خواست امام حسین از یادها برود ولی با اراده خدا این چنین نشد و امروز بعداز گذشت سال ها قیام و اهداف امام حسین از یادها نرفته و در اربعین سالار شهیدان میلیون ها نفر خود را به حرم امام حسین می رسانند.

حجت الاسلام حسینی با بیان اینکه کربلا یک حادثه نیست، افزود: کربلا یک فرهنگ است.