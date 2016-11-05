«حسن و لوبیای سحر آمیز» در جشنواره تئاتر کودک همدان حضور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای انتخاب بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای کودک و نوجوان، داوود کیانیان، قطب‌الدین صادقی، حمیدرضا نعیمی، محمدجواد کبودرآهنگی، رضا عبدالعلی‌زاده با ارزیابی آثار متقاضی نمایش‌های متقاضی بخش مسابقه تئاتر کودک و مسابقه تئاتر نوجوان ۸ نمایش را در بخش کودک و ۱۰ نمایش را در بخش نوجوان انتخاب و معرفی کرد که «حسن و لوبیان سحرآمیز» در بین ۸نمایش پذیرفته شده در بخش کودک انتخاب شد.

«حسن و لوبیای سحرآمیز» نمایشنامه ای از فاطمه ابطحی که اقتباسی است از داستان جک و لوبیای سحرآمیز در تماشاخانه استاد رحیم هودی به روی صحنه خواهد رفت.

این اثر نمایشی با هدایت نرگس شیرازی نژاد فارغ التحصیل رشته کارگردانی نمایش و با همراهی جمعی از دانش آموختگان رشته نمایش و به شیوه ای عروسکی معروف به بونراکو روایت گر قصه زندگی پسرکی بازیگوش به نام حسنی خواهد بود که با مادرش در یکی از روستاهای شمال ایران زندگی می کنند.

کارگردان تئاتر «حسن و لوبیای سحر آمیز» در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه داستان این نمایش ویژه رده سنی کودکان است، گفت: «حسن و لوبیای سحر آمیز» که با شعر و موسیقی نیز همراه است؛ روایتی سرشار از پندهای آموزنده که پیش از این نیز از قاب تلویزیون به شکلهای دیگری به تصویر کشیده شده است.

نرگس شیرازی با تاکید بر اینکه اعضای گروه نئاتر شهر تصمیم گرفته اند که این نمایش شاد کودکانه را به شیوه ای عروسکی بر صحنه تئاتر تقدیم نگاه مخاطبان خود کنند، افزود: مخاطب این نمایش افزون بر کودکان می تواند یادآور خاطرات بسیاری برای نوجوانان و حتی بزرگسالان نیز باشد.

از دیگر عوامل اجرایی این نمایش می توان به سازندگان عروسک های این نمایش یعنی زهرا قربانی و ملیحه زحمتکش که از عروسک سازان باسابقه استان فارس نیز می باشند اشاره کرد. همچنین ابوالفضل فرهادی به عنوان طراح صحنه، حمید هاشم زاده در مقام طراح نور و محسن گل آرایش که طراحی پوستر و بروشور آن را به عهده داشته اند با همراهی فرناز محمدی، فاطمه غیثی، راحیل دهداری، نکیسا ادیب، زهرا میرزایی، بهار جهانگیر، سحر زنهاری، الناز زارعی، پگاه جوهری، سولماز منتصری، حدیث خادمی میلانی، آزاده سلیمی، ساناز حدادیان و آیدا فضیلت که عروسک گردانان این نمایش هستند، روایت گر داستان حسن و لوبیای سحر آمیز خواهند بود.

«حسن و لوبیای سحرآمیز» نوشته فاطمه ابطحی به کارگردانی نرگس شیرازی نژاد پیشتر در تماشخانه استاد هودی شیراز هم نمایش همگانی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک به عنوان یکی از باسابقه‌ترین رویدادهای تئاتر کشور با دبیری شهرام کرمی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان و اداره کل هنرهای نمایشی و مشارکت استانداری و نهادهای فرهنگی و هنری شهر همدان در آذرماه با حضور گروه‌های ایرانی و خارجی برگزار خواهد شد.