کشف ۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در واحدی خالی از سکنه در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نجفی اظهار کرد: در ادامه بازدیدها و گشتزنیهای مستمر همکاران شرکت توزیع نیروی برق استان قم، با مشارکت دفتر حراست و امور محرمانه و عوامل کلانتری ۲۵ قم، ۶ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز از یک واحد مسکونی خالی از سکنه شناسایی و توقیف شد.
وی افزود: همچنین لوازم اندازهگیری و تجهیزات مرتبط با این اشتراک، از جمله کابل و کنتور، جمعآوری شد.
مجری طرح جمعآوری برقهای غیرمجاز و رمزارز شرکت توزیع نیروی برق استان قم با بیان اینکه مصرف برق هر دستگاه ماینر معادل مصرف حدود ۱۰ خانوار است، تصریح کرد: استخراج غیرمجاز رمزارز به دلیل مصرف بالای برق، فشار مضاعفی بر شبکه توزیع وارد میکند و در اغلب موارد با استفاده از برق غیرمجاز، موجب تضییع حقوق مشترکان، آسیب به تجهیزات شبکه و تهدید پایداری تأمین برق، بهویژه در ساعات اوج مصرف، میشود.
نجفی بر ضرورت همکاری شهروندان در مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز و پدیده قاچاق برق تأکید کرد و گفت: از هماستانیهای گرامی درخواست میشود هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا سامانه «سمات» به نشانی tavanir.org.ir/samaat گزارش کنند.
قم- مجری طرح جمعآوری برقهای غیرمجاز و رمزارز شرکت توزیع نیروی برق قم از شناسایی و جمعآوری ۶ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز از یک واحد مسکونی خالی از سکنه در قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نجفی اظهار کرد: در ادامه بازدیدها و گشتزنیهای مستمر همکاران شرکت توزیع نیروی برق استان قم، با مشارکت دفتر حراست و امور محرمانه و عوامل کلانتری ۲۵ قم، ۶ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز از یک واحد مسکونی خالی از سکنه شناسایی و توقیف شد.
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