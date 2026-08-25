مهدی تاج: انتقاد از شبکه گسترده فوتبال در کشور طبیعی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، امروز سهشنبه ۳ شهریور ماه، در مجمع سالانه هیئت فوتبال استان البرز با اشاره به ظرفیتهای ورزشی این استان اظهار کرد: البرز از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه فوتبال برخوردار است و فدراسیون فوتبال تلاش میکند در آینده بیشتر و بهتر در خدمت فوتبال این استان باشد.
وی با اشاره به نقش ورزش و فوتبال در شرایط اجتماعی کشور افزود: جامعه ورزش و فوتبال از مسائل کشور بیگانه نیست و در اتفاقات مختلف، مردم و جامعه ورزش حضور و همراهی خود را نشان دادهاند.
تاج با اشاره به میزبانی استان البرز از بانوان ورزشکار کشور گفت: استان البرز در مقاطعی پذیرای تعداد زیادی از بانوان ورزشکار کشور بوده و این ظرفیت نشان میدهد که البرز میتواند نقش مهمی در میزبانی رویدادهای ورزشی ایفا کند.
انتقادها باید به اصلاح فوتبال منجر شود
رئیس فدراسیون فوتبال درباره انتقادهایی که نسبت به عملکرد این فدراسیون و هیئتهای فوتبال مطرح میشود، بیان کرد: فوتبال رشتهای گسترده است و طبیعی است که اقدامات و تصمیمات آن در نقاط مختلف با انتقادهایی مواجه شود.
وی ادامه داد: زمانی که یک داور اشتباه میکند یا تصمیمی در مسابقه محل بحث قرار میگیرد، ممکن است انتقادهایی شکل بگیرد، اما باید تلاش کنیم این مسائل با اصلاح و تصمیمگیری درست برطرف شود.
تاج با اشاره به گستردگی مخاطبان فوتبال در کشور گفت: هر هفته میلیونها نفر مسابقات فوتبال را دنبال میکنند و همین موضوع نشان میدهد که کوچکترین اتفاق در فوتبال میتواند مورد توجه افکار عمومی قرار گیرد.
برخورد با تخلفات در فوتبال
رئیس فدراسیون فوتبال تأکید کرد: در برخورد با تخلفات باید ابتدا از مسیرهای قانونی و انضباطی استفاده کنیم و در صورت بروز تخلف، موضوع باید در مراجع مربوطه بررسی شود.
وی افزود: اعتقاد ما این است که تصمیمات در فوتبال باید بر اساس مقررات و سازوکارهای قانونی اتخاذ شود و اگر تخلفی رخ داده است، باید با آن برخورد شود.
البرز از استانهای مهم فوتبالی کشور است
تاج با اشاره به ظرفیت جمعیتی و فوتبالی استان البرز خاطرنشان کرد: البرز از نظر جمعیت فوتبالی ظرفیت بسیار بالایی دارد و حتی در برخی شاخصها در مقایسه با استانهای بزرگتر کشور نیز جایگاه قابل توجهی دارد.
وی از تلاش مسئولان استان برای توسعه زیرساختهای فوتبال قدردانی کرد و گفت: اقدامات خوبی در حوزه زیرساختی فوتبال البرز انجام شده و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.
توسعه زیرساختهای فوتبال ساحلی
رئیس فدراسیون فوتبال همچنین از برنامهریزی برای تکمیل برخی زیرساختهای فوتبال ساحلی خبر داد و گفت: زمین و امکانات مورد نیاز فوتبال ساحلی در حال آمادهسازی است و امیدواریم این مجموعه در آینده نزدیک به بهرهبرداری برسد.
تاج با اشاره به اقدامات انجامشده در کمپ تیمهای ملی نیز اظهار کرد: در کمپ تیمهای ملی اقدامات عمرانی و زیرساختی مختلفی انجام شده و تلاش میکنیم امکانات لازم برای تیمهای ملی در شرایط مناسب قرار داشته باشد.
وی در پایان با قدردانی از مسئولان، مدیران و دستاندرکاران فوتبال استان البرز گفت: از همه کسانی که برای توسعه فوتبال البرز و حمایت از تیمهای ملی تلاش کردهاند تشکر میکنم و امیدوارم فدراسیون فوتبال در آینده حضور مؤثرتر و بیشتری در کنار فوتبال این استان داشته باشد.
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