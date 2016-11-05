جزئیات اولتیماتوم گازی ایران به هند/ راند آخر مذاکرات آغاز شد

محمدمشکین‌فام در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت مذاکرات ایران و شرکت ONGC هند به منظور توسعه میدان مشترک گازی فرزاد B گفت: دور نهایی گفتگوها با شرکت ONGC هند از هفته گذشته آغاز شده و مذاکرات بین دو طرف به صورت مستمر در حال انجام است.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس با اعلام اینکه هم اکنون مهمترین عامل اختلاف ایران و شرکت هندی برای نهایی کردن قرارداد توسعه میدان گازی فرزاد B، «مدل توسعه اقتصادی» میدان است، تصریح کرد: در صورتی که بر روی مدل اقتصادی و مالی توافق حاصل شود اختلافات اجرایی و فنی قابل حل بوده و در کوتاه ترین زمان امکان توافق نهایی وجود دارد.

رئیس هیات مدیره شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه حداکثر در مدت زمان ۲ ماه امکان انجام گفتگوها وجود دارد، اظهار داشت: در صورتی که در مدت زمان تعیین شده، توافقی حاصل نشود برای توسعه میدان گازی فرزاد مناقصه بین‌المللی برگزار خواهد شد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هدف از فاز اول توسعه میدان فرزاد تولید روزانه حدود ۲ میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی است، بیان کرد: پس از تکمیل مراحل توسعه، بخش عمده ای از گاز تولیدی این میدان به LNG تبدیل خواهد شد.

مشکین فام با یادآوری اینکه توافق با شرکت ONGC هند برای توسعه میدان گازی فرزاد دور از دسترس نیست، خاطرنشان کرد: دو طرف به دنبال نهایی کردن گفتگوها برای توسعه این میدان گازی هستند.

در همین حال بیژن زنگنه وزیر نفت دو هفته قبل در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر در خصوص تعیین تکلیف قرارداد میدان مشترک گازی فرزاد B در خلیج فارس گفته بود: پیشنهاد هندی‌ها برای مدل اقتصادی توسعه این میدان مورد تایید نیست.

این عضو کابینه دولت با بیان اینکه بیش از این منتظر هندی‌ها نمی‌مانیم، تاکید کرده بود: اگر هیاتی که از شرکت ONGC هند به تهران می آید، مدل اقتصادی مطلوبی ارائه نکند، تصمیم دیگری خواهیم گرفت.

به گزارش مهر، بلوک فارسی حوزه‌ای هیدروکربنی در خلیج فارس شامل میدان نفتی بینالود و میدان گازی فرزاد B است که پس از کشف ذخایر هیدروکربنی در این منطقه، قرارداد توسعه این میدان با کنسرسیومی متشکل از سه شرکت دولتی هند در سال ۲۰۰۲ میلادی امضا شد.