چغاخور تالابی سحر آمیز/ ورود ۱۷ هزار پرنده به تالاب های استان

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: تالاب چغاخور یکی از زیباترین تالاب های کشور به شمار می رود که در بلندترین ارتفاعات کشور بر روی رشته کوه زاگرس قرار دارد.

تالاب بین المللی چغاخور چهارمحال و بختیاری با وجود گونه‌های بی‌شمار گیاهی و آبزیان موجب تنوع زیست محیطی، کوچ هزاران پرنده و توسعه اکوتوریسم منطقه و افزایش ورود گردشگران شده است.

این تالاب با بیش از دو هزار و ۳۰۰ هکتار مساحت در نزدیکی شهر بلداجی در شهرستان بروجن و در دامنه ارتفاعات بر آفتاب و کلار استان چهارمحال و بختیاری است.

مساحت تالاب یک هزار و ۳۶۰ تا یک هزار و ۵۰۰ هکتار و عمق آبی آن شش متر مربع است.

این تالاب با ۵۸ گونه گیاهی و آبزیان از اهمیت زیست محیطی بالایی برخوردار است، پوشش گیاهی این تالاب از گونه‌های حاشیه‌ای، نم پسند و شناور و غوطه ور تشکیل شده که عمده‌ترین آنان بید، مرغ پگن، پتامژتون، پلیگونیوم و ساز است.

پرندگان چغاخور مرغابی، انواع حواصیل، لک لک سفید، خروس کولی، کشیم، باکلان، مرغابی سانان، فلامینگو، یلوه، اکراس، قو، سلیم، کاکانی‌ها و آبزیانی مانند ماهی کپور، گامبوزیاد (ماهی گورخری) با ارزش ژنتیکی، کنترل بیولوژیکی، زینتی، مطالعاتی، صید تجاری و غذایی و همچنین خزندگانی شامل لاک پشت آبزی، حیوانانی نظیر گراز، شغال، گرگ، روباه و خرگوش در مجاور آن زندگی می‌کنند.

زیبایی تالاب چغاخور در پاییز این استان چند برابر می شود چرا که زرد و نارنجی شدن باغات گسترده منطقه و انعکاس این رنگ ها در تالاب زیبایی خاصی در این منطقه ایجاد کرده و از طرفی کوچ پرندگان به این منطقه بر زیبایی آن می افزاید.

آینه شدن تالاب یکی از ویژگی های منحصر به فرد این تالاب است که موجب شده در این منطقه هر چیزی را به صورت دوتایی مشاهده کنی.

به عنوان مثال پرواز پرندگان تالاب هم در آسمان و هم در تالاب دیده می شود و در کار این زیبایی ها شکار ماهی توسط پرندگان ماهی خوار از دیگر جلوه هایی است که در کمتر نقطه ای از کشور بتوان مشاهده کرد.

زیبایی تالاب چغاخور وصف ناپذیر است و چشم هر بیینده ای را به خود خیره می کند یکی از مسافران استان اصفهان که به این منطقه سفر کرده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تالاب چغاخور یکی از بی نظیرترین و زیباترین تالاب های کشور است.

عرب شاهی ادامه داد: زیبایی تالاب چغاخور وصف ناپذیر است و چشم هر بیینده ای را به خود خیره می کند.

وی گفت: ارزش این محیط گردشگری بسیار ارزشمند است و این تالاب یکی از مهمترین ظرفیت های گردشگری این استان به شمار می رود.

این گردشگر گفت: شهرت این تالاب گردشگری متاسفانه بسار کم است و کمتر کسی در کشور از وجود این محیط آبی بسیار زیبا اطلاع دارد.

وی بیان کرد: باید با اطلاع رسانی زمینه معرفی بیشتر این تالاب را فراهم کرد تا ورود مسافر و گردشگر به این منطقه افزایش یابند و گردشگری در این منطقه رونق بگیرد.

در حال حاضر۱۷ هزار پرنده مهاجر وارد استان چهارمحال و بختیاری شده اند و در تالاب های این استان از جمله چغاخور و گندمان در حال زمستان گذرانی هستند مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری نیز در این خصوص اظهار داشت: در حال حاضر۱۷ هزار پرنده مهاجر وارد استان چهارمحال و بختیاری شده اند و در تالاب های این استان از جمله چغاخور و گندمان در حال زمستان گذرانی هستند.

شهرام احمدی عنوان کرد: این پرندگان هر سال از ماه آبان به تدریج مهاجرت خود را آغاز کرده و در صورت یخ نزدن تالاب ها تا اوایل بهار در استان چهارمحال وبختیاری زمستان گذرانی می کنند.

وی تاکید کرد: این پرندگان شامل انواع گونه های اردک، غاز، کشیم، چنگر، بوتیمار، لک لک، خروس کولی، عقاب های دریایی، کاکایی و پرستو های دریایی است.

وی بیان کرد: ۳۰ درصد از پرندگان مهاجر در تالاب های چغاخور لانه گذاری و زادآوری می کنند.

مدیر کل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری گفت: تالاب بین المللی چغاخور به دلیل شرایط تنوع زیستی بالا و گونه های جانوری نادر از سال ۷۸ توسط سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان منطقه شکار ممنوع اعلام و مورد حمایت قرار گرفت.

وی افزود: این منطقه به دلیل قرار گرفتن در کنار دو جاده آسفالته و برخورداری از تنوع زیستگاهی و جانوری به خصوص پرندگان، دارای قابلیت های گردشگری زیادی است و مجاورت آن با امامزاده حمزه علی از اهمیت بالای برخوردار است.

زیرساخت های گردشگری در جوار تالاب توسعه یابند

یکی از مسافران دیگر منطقه با اشاره به ظرفیت های گردشگری منطقه تاکید کرد:باید از ظرفیت گردشگری تالاب چغاخور برای توسعه این استان استفاده کرد.

علی کاوه گفت: متاسفانه زیرساخت های گردشگری در جوار این تالاب وجود ندارد و به علت نبود زیرساخت های گردشگری از جمله اقامتگاه، رستوران و سرویس بهداشتی کمتر مسافری تمایل به ماندن در کنار تالاب را دارد.

وی گفت: مسافران منطقه اغلب مدت زمان اندکی را در کنار تالاب سپری می کنند.

این مسافر گفت: باید توسعه زیرساخت های گردشگری در این منطقه مورد توجه بیشتر قرار بگیرد تا ورود مسافر و گردشگر به این منطقه افزایش یابد و منطقه در مسیر توسعه قرار بگیرد.