دلایل ازدواج زیر ۱۵ سال در روستاهای اردبیل بررسی شود

بهزاد ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید به اینکه متأسفانه ازدواج زیر ۱۵ سال در روستاهای اردبیل مشاهده میشود، اضافه کرد: به نظر میرسد به ویژه در سالهای اخیر این امر افزایش یافته است.
وی با تأکید به اینکه هر فردی برای ازدواج نیازمند این است که به بلوغ جسمی و روانی دست یابد، ادامه داد: در بلوغ روانی فرد باید دوره تحول روانی را سپری کرده و از مرحله شناخت به تفکر انتزاعی دست یابد.
مدیرکل بهزیستی استان به ضرورت دستیابی فرد به بلوغ اجتماعی اشاره و تأکید کرد: در عین حال لازم است فرد بتواند روابط میان فردی خود را تنظیم کند؛ در حالی که فردی که در ۱۳ سالگی ازدواج میکند عملاً در تنظیم روابط میان فردی ناموفق است.
ستاری تأکید کرد: متأسفانه عواقب ازدواجهای زودهنگام به دلیل اینکه فرد به بلوغ کافی دست نیافته در آینده نزدیک مشاهده خواهد شد و لازم است نسبت به علت وقوع چنین ازدواجهایی تحقیقات جامع صورت گیرد.
وی معتقد است نگرانی از دیر ازدواج کردن دختر، مسائل اقتصادی که به بهانه آن با ازدواج دختر از هزینهها کاسته شود و باورهای فرهنگی غلط ممکن است از عوامل مؤثر باشد.
مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به یکی از آمارهای ذکر شده از سوی آموزشوپرورش استان که از هشت دانشآموز راهنمایی شش نفر ازدواج کردهاند، در خصوص تأثیر کمبود امکانات در روستاها برای آموزش دختران افزود: این آمار نشان میدهد با وجود اینکه مدرسه بوده اما ازدواجها صورت گرفته است.
ستاری با تأکید به اینکه ازدواج زودهنگام به نظر میرسد عوامل پیچیدهای دارد که دست به دست هم دادهاند، ادامه داد: اینکه ازدواج زودهنگام منجر به معلولیت نوزاد شود تاکنون مشاهده نشده اما بارداری خارج از سن بهینه ۱۸ تا ۳۵ سال اتفاق میافتد.
وی افزود: به دلیل آسیبهای ازدواج افرادی که به بلوغ کامل نرسیدهاند، ازدواج زودهنگام زنگ خطر است و باید نسبت به چرایی آن بررسی صورت گیرد.
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