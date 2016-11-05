همکاری دانشگاه سن پترزبورگ با ۴دانشگاه ایرانی

سگریا اندورشه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر با دانشگاه های صنعتی اصفهان و تهران در حوزه های مختلف همکاری می کنیم اما برنامه داریم همکاری های خود را با دانشگاه های شهید بهشتی و صنعتی شریف نیز توسعه دهیم.

وی افزود: با دانشگاه اصفهان همکاری‌هایی در حوزه علوم انسانی و هنر داریم که امیدواریم بتوانیم همکاری‌های خود را با دانشگاه تهران در زمینه فنی و مهندسی، بیوتکنولوژی، مواد و فیزیک افزایش دهیم.

معاون دانشگاه دولتی سن پترزبورگ خاطرنشان کرد: با توجه به توسعه همکاری ها بین این دانشگاه و دانشگاه تهران قرار است متخصصانی از دانشگاه تهران برای فعالیت به پارک فناوری دانشگاه سن پترزبورگ اعزام شوند و در این پارک فعالیت‌های علمی انجام دهند.

اندورشه افزود: همچنین قرار است با همکاری دانشگاه تهران آکادمی مشترک ایران و روسیه ایجاد کنیم.

وی عنوان کرد: در حال حاضر دانشجویان روسی در دانشگاه های تهران مشغول به تحصیل هستند اما تعداد آنها بسیار کم است و برنامه داریم تعداد دانشجویان روسی که در دانشگاه های ایران تحصیل می کنند را افزایش دهیم. همچنین با این برنامه می توانیم تعداد دانشجویان ایرانی که در کشور روسیه نیز تحصیل می‌کنند را توسعه دهیم.

معاون دانشگاه دولتی سن پترزبورگ خاطرنشان کرد: باید میان دانشگاه های ایران و روسیه همکاری های علمی و آموزشی مشترک ایجاد شود چرا که این موضوع می تواند موجب راه اندازی طرح های خوب در حوزه‌های علمی و آموزشی شود.

اندورشه تاکید کرد: در دانشگاه دولتی سن پترزبورگ اولین کرسی زبان فارسی راه اندازی شده که این کرسی جزو قدیمی‌ترین کرسی‌های دانشکده فلسفه این دانشگاه است.

وی عنوان کرد: دکتر سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو استاد افتخاری دانشگاه دولتی سن پترزبورگ است و بر این اساس در زمینه توسعه همکاری‌های این دانشگاه با دانشگاه‌های ایران صحبت‌هایی انجام شده است.