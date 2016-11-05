سه مجموعه داستان از یوسف علیخانی تجدیدچاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، چاپ تازه‌ای از سه مجموعه داستان یوسف علیخانی از سوی نشر آموت روانه بازار کتاب شد.

«قدم به خیر مادربزرگ من بود»، «اژدهاکشان» و «عروس بید» عنوان این سه مجموعه از یوسف علیخانی است که پیش از این در قالب یک مجموعه و در کنار هم به مخاطبان ارائه می‌شد و در نوبت جدید چاپ به صورت مجزا منتشر شده‌ است.

بر این اساس این سه مجموعه داستان به ترتیب در چاپ‌های پنجم و ششم روانه بازار کتاب شده‌اند

«قدم‌بخیر مادربزرگ من بود» مجموعه ۱۲ داستان کوتاه نوشته یوسف علیخانی است که اولین بار در سال ۱۳۸۲ به وسیله نشر افق منتشر شد و در سال ۱۳۸۸ به وسیله نشر آموت به چاپ سوم رسید.

این کتاب برنده بیست و دومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد. سه داستان از این مجموعه داستان نیز لوح ویژه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی جشنواره روستا را دریافت کرد.

چاپ اول و دوم مجموعه داستان قدم‌بخیر مادربزرگ من بود به وسیله نشر افق و چاپ سوم و چهارم و پنجم آن توسط نشر آموت منتشر شد.

«اژدهاکشان» مجموعه ۱۵ داستان کوتاه است که در سال ۱۳۸۶ به وسیله انتشارات نگاه منتشر شد و در سال ۱۳۸۸ به وسیله نشر آموت به چاپ چهارم رسید.

داستان‌های مجموعه اژدهاکشان مانند مجموعه داستان اول این نویسنده قدم‌بخیر مادربزرگ من بود در فضای وهم زده یک روستا می‌گذرند.

این مجموعه داستان برنده اولین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد و نامزد هشتمین دوره جایزه هوشنگ گلشیری شد.

چاپ اول و دوم و سوم اژدهاکشان به وسیله انتشارات نگاه و چاپ چهارم و پنجم و ششم این مجموعه داستان توسط نشر آموت روانه بازار کتاب شد

عروس بید مجموعه ۱۰ داستان کوتاه نوشته یوسف علیخانی که در سال ۱۳۸۸ به وسیله نشر آموت منتشر شد.

داستان‌های این کتاب همانند دو کتاب قبلی علیخانی، اژدهاکشان و قدم‌بخیر مادربزرگ من بود در فضای روستای خیالی میلک اتفاق می‌افتند.

بیشتر داستان‌های سه گانه یوسف علیخانی به زبان‌های انگلیسی، آلمانی و عربی ترجمه شده‌اند.

«عروس بید» نوشته یوسف علیخانی به دلیل استواری زبان در انتقال مفاهیم نهفته در گویشِ محلی ناحیه الموت و خلق شخصیت‌های ماندگار و پویای بومی، برنده دهمین دوره جایزه کتاب سال حبیب غنی‌پور شد.

عروس بید، نامزد نهایی جایزه‌ی مهرگان ادب و نامزد نهایی دوازدهمین دوره جایزه کتاب فصل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.