همایش سه ساله های حسینی در گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هرساله همزمان با پنجمین روز از ماه صفر مصادف با سالروز شهادت دردانه سه ساله امام حسین(ع) حضرت رقیه (س) همایش سه ساله های حسینی (ع) در سطح مساجد، هیئت های مذهبی و بقعه های متبرکه شهرستان های مختلف استان گیلان برگزار می شود.

امسال نیز این همایش به همت هیئت ام البیها (س) شهرستان رشت برای چهارمین سال در مسجد قدس این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم دختران سه ساله و کودکان با لباس های متحدالشکل با سربندهای یازینب (س)، یارقیه(س) و یا فاطمه زهرا(س) به همراه مادران خود حضور داشتند همچنین این همایش میزبان خانواده های معظم شهدای مدافع حرم شهرستان رشت نیز بود.

حجت الاسلام روشن به عنوان سخنران این مراسم به ذکر مصائب وارده بر خاندان امام حسین(ع) به خصوص به خواهر ایشان حضرت زینب کبری(س) و دردانه سه ساله اش حضرت رقیه(س) پرداخت و محمد امینی نیز به عنوان مداح این مراسم در عزای امام حسین(ع) و یارانش مرثیه خوانی کرد.

حفظ عفت، پاکدامنی به ویژه حجاب توصیه اکید ائمه اطهار (ع) است

مادر رشتی که دختر سه ساله اش را در بغل داشت و همراه با نوای مرثیه خوانی مداح همایش اشک می ریخت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همه چیز ما از برکت وجود همین امامان (ع) و اهل بیت پیامبر گرامی اسلام (ص) است.

وی با بیان اینکه فرزندم را به این همایش آورده ام تا حضرت رقیه(س) خود او را بیمه کند، افزود: دخترم فاطمه سادات باید از همین حالا با سیره و زندگی ائمه اطهار (ع) آشنا و با آنها عجین شود.

این مادر رشتی با اشاره به اینکه حفظ عفت، پاکدامنی و به ویژه حجاب توصیه همه امامان، ائمه اطهار و انبیاء الهی است، خاطرنشان کرد: حضور کودکان و نوجوانان به ویژه دختران ایرانی در اینگونه مراسمات آنها را با زندگی، نوع تفکر و اندیشه های ناب اسلام محمدی (ص) آشنا و سبب می شود که در آینده راه صحیح را از غلط بشناسند.

وی به توطئه دشمنان علیه فرهنگ اصیل اسلامی -ایرانی اشاره و تصریح کرد: بانوی مسلمان ایرانی در طول تاریخ برای حفظ حجاب خود جنگیده و امروز نیز نباید اجازه دهد تا دشمن با برخی ظواهر او را از مسیر اصلیش منحرف کند.

چهار بقعه متبرکه صومعه سرا میزبان همایش سه سال های حسینی(ع)

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه صومعه سرا در حاشیه برگزاری همایش سه ساله های حسینی (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این همایش چند سالی است همزمان با پنجمین روز از ماه صفر مصادف با سالروز شهادت حضرت رقیه (س) دختر سه ساله امام حسین (ع) به همت سازمان اوقاف و امور خیریه در سطح بقعه های متبرکه و شاخص برگزار می شود.

عزیز خادم شریف با بیان اینکه اداره اوقاف و امور خیریه صومعه سرا نیز هم راستا با سایر نقاط استان همایش سه ساله های حسینی (ع) را برگزار می کند، گفت: امسال این همایش در سطح چهار بقعه شاخص شهرستان برگزار شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه صومعه سرا افزود: بقعه عینعلی و زینعلی پشتیر، سید ابراهیم گوراب زرمیخ، آقا مهدی و سید جعفر آقای (مصلای صومعه سرا) بقعه های شاخص شهرستان هستند که این همایش در آنها برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این همایش زنده نگه داشتن حماسه عاشورا و به نیت حضرت رقیه(س) طفل سه ساله امام حسین علیه السلام است که تربیت نسل آینده را به شکلی که باورها و ارزش ها ی صحیح را به خوبی درک کنند، دنبال می کند.

خادم شریف یادآورشد: سخنرانی و مداحی و اجرای برخی برنامه های و توزیع بسته های فرهنگی مربوط به این همایش و همچنین اربعین حسینی (ع) و حضرت زینب (س) توسط معاونت فرهنگی و قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه از دیگر برنامه های این همایش بود.