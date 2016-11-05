۱۵ آبان به عنوان روز تصویرگری در تقویم ملی ثبت شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هفته تصویرگری، عصر روز جمعه ۱۴آبان ماه، خانه هنرمندان ایران میزبان خانواده تصویرگران ایران بود و در این روز ضمن برگزاری مراسم اختتامیه هفته تصویرگری، نخستین جشن روز تصویرگر برپا شد و چهار تن از تصویرگران نیز موفق به دریافت نشان آبان شدند.

در ابتدای این مراسم محسن حسن پور رئیس هیات مدیره انجمن تصویرگران ایران ضمن خوش آمد به حاضران گفت: هدف ما این است که هفته تصویرگری را هر سال به صورت منسجم برگزار کنیم و در این هفته ضمن برگزاری برنامه های متنوع از جمله نمایشگاه سالانه تصویرگران شاهد برپایی مجمع عمومی تصویرگران ایران نیز باشیم. همچنین در این هفته روز تصویرگری را به ثبت برسانیم و آن را ارج بنهیم.

او با اشاره به نشان آبان که امسال برای نخستین بار اهدا شد گفت: براساس تصمیماتی که گرفته شده این نشان به افرادی که در رشد و اعتلای تصویرگری ایران نقش داشته اند اهدا می شود.

به گفته حسن‌پور، تصویرگری در ایران پس از انقلاب مسیر درستی را پیش گرفت، اما هدف ما تصویرگران این است که بگویم تصویرگری تنها مختص به کتاب‌های کودک و نوجوان نیست و هر روز زمینه رشد و گسترش آن در سایر زمینه ها فراهم می شود نسل جدید تصویرگران از پتاسیل بالایی برخوردار هستند و باید از پتاسیل‌ها با برنامه ریزی دقیق بهترین استفاده را برد.

او در بخش پایانی سخنانش گفت: امسال هفته تصویرگری با شعار آداب حرفه ای پیمان مشترک برگزار شد و برای تحقق بهتر این شعار قصد داریم نشست هایی با حضور اعضاء انجمن برپا کنیم تا بتوانیم آداب حرفه ای را میان اعضای صنف خودمان گسترش دهیم و زمینه فعالیت آن ها را گسترش و تسهیل کنیم.

سید مجتبی موسوی معاون هنری سازمان زیباسازی تهران هم در سخنانی با اشاره به اهمیت تصویرگری و سهم تصویرگران در زیباسازی شهر تهران گفت: تصویرگری یکی از رشته هایی است که در میان سایر رشته های هنری توانسته جایگاه خوبی داشته باشد و تصویرگران ایرانی در عرصه ملی و بین المللی افتخارات بسیاری برای ما به ارمغان آورده اند.

او افزود: با مشاوره های خوب کیانوش غریب پور از تصویرگران برای زیباسازی شهر تهران بهره مند شده ایم و آخرین رویدادی که تصویرگران در برگزاری آن سهم داشتند تصویرگری دیوارهای مدارس تهران با عنوان رویداد هنری ماه مهربانی بود که در این رویداد تصاویر زیبا و عمیقی بر روی دیوارهای مدارس تهران نقش بست.

به گفته موسوی؛ باید کودکان مان از ابتدا با تصاویر عمیق خو بگیرد تا در بزرگسالی هر تصویر ضعیفی را به عنوان تصویر و اثر هنری نپذیرند. کودکان امروز مدیران فردای ما هستند و باید از امروز به فکر آن ها باشیم.

او در بخش دیگر سخنانش به ضرورت قدرت مند شدن انجمن ها تاکید کرد و گفت: به عنوان یکی از اعضای انجمن مجسمه سازان ایران می گویم زمانی که انجمن ها قدرتمند شوند و بتوانند از توان اجرایی خود استفاده کنند می توانیم شاهد روزهای طلایی در هنرهای تجسمی ایران باشیم.

علی شهرکی عضو هیات مدیره انجمن تصویرگران نیز گفت: هفته تصویرگری در تقویم کاری و حرفه ای ما به تازگی ثبت نشده است و از سال ۱۳۸۰ شاهد برگزاری آن بوده ایم و این هفته باید هر ساله برگزار شود. تصویرگری در دهه های گذشته افت و خیز های بسیاری داشته است و چند سال پیش بالاخره توانستیم پس از ۱۱ سال شاهد برگزاری دو سالانه تصویرگری باشیم.

او افزود: تصویرگری در ایران پس از انقلاب اسلامی حرکتش منسجم و مدون بوده است و کسانی چون محمود رضا بهمن پور با راه اندازی ستاد تصویرگری نقش پر رنگی در راه اندازی انجمن تصویرگران ایران داشته اند و امروز خوشحالم که با گذشت زمان مسیر فعالیت تصویرگران تسهیل شده است و زمینه کاری آن ها گسترش پیدا کرده است.

شهرکی در بخش پایانی سخنانش گفت: اهدای نشان آبان به این دلیل است که می خواهیم از کسانی که در عرصه تصویرگری ایران زحمات ارزشمندی کشیده اند قدردانی کنیم و زحمات آن ها را ارج بنهیم و با اهدای این نشان می خواهیم آیین قدردانی و قدر شناسی را میان تصویرگران گسترش دهیم.

کیانوش غریب پور دبیر هفته تصویرگری گفت: اعضای انجمن تصویرگران ایران دو گونه هستند وابسته و پیوسته. اعضای وابسته پس از دو سال و براساس نوع عملکردشان عضو پیوسته انجمن می شوند و در تمام دنیا مرسوم است که انجمن ها و نهادهای مردم نهاد برای اعتبار بخشیدن به فعالیت خود افرادی را به عنوان عضو افتخاری خود می پذیرند و این افراد به نوعی به این انجمن و یا نهاد مردم نهاد مشاوره می دهند و امسال بسیار خوشحالیم که برای نخستین بار هفت نفر از یاری گران تصویرگری را به عنوان عضو افتخاری این انجمن انتخاب می کنیم.

در ادامه توران میرهادی، نوش آفرین انصاری، زهره قائینی، سحر ترهنده، مهدی هجوانی، محمود رضا بهمن پور و جمال الدین اکرامی به عنوان اعضای افتخاری انجمن تصویرگران ایران معرف شدند.

او در ادامه با اشاره به برگزاری هفته تصویرگری در خانه هنرمندان ایران گفت: امسال همزمان با هفته تصویرگری شاهد برپایی پنج نمایشگاه تخصصی بودیم و با همکاری کمیته نمایشگاه ها توانستیم نمایشگاه سالانه تصویرگران را با عنوان ما تصویرگر هستیم برگزار کنیم و در برگزاری نمایشگاه تصویرگری پرویز کلانتری با مشکلات متعددی روبرو بودیم و با این که او به تازگی از میان ما رفته است به دلیل فقر مستند سازی در ایران نتوانستیم شاهد نمایش آثار تصویرگری بیشتری از او در این نمایشگاه باشیم و بخشی از آثاری که از او به نمایش گذاشتیم اسکن تصویرسازی های او از کتاب های درسی بود.

غریب پور در بخش دیگر سخنانش از زهرا پاشایی دبیر اجرایی هفته تصویرگری تقدیر و تشکر کرد که با تیم همراه خود برای بهتر برگزاری این هفته تلاش کردند.

او در بخش دیگر سخنانش با اشاره به نشان آبان گفت: نشان آبان نشان لیاقتی است که به کسانی که برای تصویرگری در ایران تلاش کرده اند اهدا می شود و خوشحالیم که از سال جاری شاهد اهدای این نشان هستیم و این نشان به کسانی اهدا می شود که به نوعی در ارتقاء تصویرگری سهم داشته اند و البته قرار نیست همه کسانی که این نشان را دریافت می کنند تصویرگر باشند بلکه برخی از این افراد با پژوهش ها و نوشته هایشان راهگشای تصویرگران بوده اند و براساس برنامه ریزی که داریم قصد نداریم نام هیات انتخاب نشان آبان را فاش کنیم.

غریب پور در ادامه با اشاره به ثبت روز ۱۵ آبان به عنوان روز تصویرگری در تقویم سالانه تصویرگران گفت: بی شک ثبت این روز در تقویم رسمی کشور سال ها زمان ببرد اما ما از امسال این روز را برای یادآوری حقوق حرفه ای مان جشن خواهیم گرفت و امیدواریم بزه ودی این روز در تقویم رسمی کشور ثبت شود.

در ادامه این مراسم نخستین نشان تصویرگری ایران به غلام علی مکتبی اهدا شد و سه نشان دیگر نیز به محمد علی بنی اسدی، محمود رضا بهمن پور و غزاله بیدگلی به عنوان تصویرگر جوانی که نگاه تازه ای در تصویرگری دارد اهدا شد.

غلام علی مکتبی هنگام دریافت این نشان گفت: همه زحمت هایی که من و همکارانم می کشیم برای کودکان و نوجوانان کشورمان است و من همیشه در تصویرسازی هایم هر جا که کودکی کشیده ام یک گل هم کشیده ام و من همیشه کودکان را با گل و شادی می بینم.

او افزود: من هر چیزی که از خدا خواسته ام به آن دست یافته ام و امیدوارم که تصویرگران ایران بتوانند همواره به اصول حرفه ای خود پایبند باشند و جهان را برای کودکان و نوجوانان ما زیباتر کنند.

محمود رضا بهمن پور هم هنگام دریافت این نشان گفت: برای اعتلای تصویرگری ایران افراد بسیاری زحمت کشیده اند که باید نام و یاد آن ها را ارج بنهیم کسانی چون لی لی تقی پور که نخستین زن تصویرگر ایران بود، محمود جوادی پور، جواد حمیدی، نیکزاد نجومی، نورالدین زرین کلک و فرشید مثقالی که تصویرگری ایران را در جهان پرآوازه کرد.

او افزود:در زندگی من توران میرهادی و مرتضی ممیز نقش بسیار پر رنگی داشته اند. توران میرهادی عشق مطلق است او تبلور و تجسم عشق به دنیای کودکان است.

در پایان این مراسم تصویرگران عکس یادگار گرفتند و کیک جشن روز تصویرگری توسط غلام رضا مکتبی بریده شد.