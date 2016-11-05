طرح کتابخوان در سمنان اجرایی می شود/ ترویج فرهنگ مطالعه در اولویت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس دانایی پیش از ظهر شنبه در نشست برنامه ریزی انجمن کتابخانه‌های عمومی سمنان به میزبانی فرمانداری این شهرستان ضمن بیان اینکه مطالعه نیز مانند هر پدیده اجتماعی، برای ترویج نیازمند برنامه ریزی برای اجرا است، گفت: با برنامه ریزی هرچه بهتر می توان اجرای طرح هایی مانند کتابخوان را در صدر اقدامات قرار داد تا درنهایت گام های موثری در فرهنگ‌سازی مطالعه بین مردم و همچنین معرفی کتاب های سازنده و خوب به آحاد جامعه برداریم.

وی با تاکید بر اینکه اعضای انجمن باید کتابخوان و اهل مطالعه باشند، ادامه داد: برای ترغیب آحاد مختلف جامعه به مطالعه باید از خودمان شروع کنیم و در هر نشستی از انجمن کتابهایی برای استفاده و بهره مندی اعضای انجمن معرفی کنیم.

فرماندارسمنان با بیان اینکه می توان روند معرفی کتاب را در تمام جلسات شورای اداری گنجاند تا این فرهنگ در بین مسئولان ما بیش از گذشته جدی گرفته شود، گفت: این قبیل اقدامات نمادین می تواند به ترویج فرهنگ کتابخوانی کمک های شایانی کند.

دانایی با تأکید بر مقوله های فرهنگی از جمله کتاب و کتابخوانی و جریان دادن این عمل نیک و پر خیر و برکت در بین آحاد جامعه، افزود: تحقق اهداف فرهنگی در توسعه کتابخانه های عمومی است و ایجاد کتابخانه های مشارکتی خصوصاً در روستاهای خیرآباد و رکن آباد که جمعیت قابل توجه ای از مردم در این روستاها ساکن هستند، ضروری است.

وی افزود: تخصیص نیم درصد از بودجه سالانه شهرداری به کتابخانه ها و تامین اعتبارات مالی برای تحقق اهداف فرهنگی ضروری است و شهرداری‌ها باید در این راستا تعامل بهتری با انجمن شهرستانی داشته باشند.

فرماندار سمنان همچنین راه اندازی برخی بخش‌های جدید در کتابخانه مرکزی استان سمنان را ابتکاری درخور توجه برای ترویج فرهنگ مطالعه خواند و بیان داشت: جمع آوری این مجموعه عظیم کتاب در مرکز استان بسیار ارزشمند و نشان دهنده عزم راسخ و تلاش اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان است.