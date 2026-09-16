۶ روستای استان سمنان نامزد جشنواره «دوستدار کتاب» شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شاه حسینی صبح چهارشنبه در نشست تخصصی بررسی ظرفیت‌ها و راهکارهای عملیاتی حضور روستاهای استان سمنان در یازدهمین جشنواره «روستاها و عشایر دوستدار کتاب» در سمنان اظهار داشت: برنامه‌های کتاب‌محور روستاها باید بر اساس ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی هر منطقه طراحی و اجرا شود.

وی با تشریح شاخص‌های ارزیابی این جشنواره، بر ضرورت استمرار برنامه‌های ترویج کتابخوانی و پرهیز از اقدامات مقطعی تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت دهیاری‌ها، مدارس، گروه‌های مردمی و فعالان فرهنگی می‌تواند به تقویت جریان کتابخوانی در روستاها کمک کند.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی استان سمنان بر توجه به ظرفیت‌های بومی و فرهنگی هر روستا در طراحی برنامه‌ها تأکید کرد و یادآور شد: پیوند فعالیت‌های فرهنگی با ویژگی‌های تاریخی و اجتماعی روستاها می‌تواند به شکل‌گیری برنامه‌هایی خلاقانه و اثرگذار در حوزه کتابخوانی منجر شود.

شاه حسینی اضافه کرد: این شش روستا شامل لاسجرد، مومن‌آباد، فولاد محله، دروار، یونس آباد و نردین هستند که این ظرفیت فرصت مناسب برای شناسایی و معرفی روستاها و مناطق عشایری فعال در حوزه کتاب و کتابخوانی است.