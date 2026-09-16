به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان، سومین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتسال ناشنوایان در راستای حضور در بیستویکمین دوره المپیک زمستانی ناشنوایان ۲۰۲۷ اتریش برگزار خواهد شد.
این اردو از ۲۹ شهریور لغایت ۵ مهر به میزبانی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان و در کمپ تیمهای ملی فدراسیون برگزار میشود.
ملیپوشان فوتسال ناشنوایان در این مرحله از اردو زیر نظر کادر فنی به تمرینات آمادهسازی، تاکتیکی و فنی خواهند پرداخت تا با افزایش هماهنگی و آمادگی تیمی مسیر آمادهسازی خود را برای حضور قدرتمند در المپیک زمستانی ۲۰۲۷ اتریش ادامه دهند.
سومین اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتسال ناشنوایان برای حضور در بیستویکمین دوره المپیک زمستانی ناشنوایان ۲۰۲۷ اتریش برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان، سومین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتسال ناشنوایان در راستای حضور در بیستویکمین دوره المپیک زمستانی ناشنوایان ۲۰۲۷ اتریش برگزار خواهد شد.
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