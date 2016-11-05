سفره نذری دردانه سیدالشهدا (ع) در استان سمنان گسترده شد

علیرضا دولت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه طرح دردانه سیدالشهدا(ع) با موضوع برپایی بزرگترین سفره نذری در شب شهادت رقیه خاتون (س) در سطح کشور برگزار شده است، ابراز داشت: این طرح در ۱۰۰ نقطه از ایران و جهان با حضور پرشور بانوان و عاشقان اهل بیت(ع) و اولاد الحسین(ع) برگزار شد.

وی افزود: با توجه به اینکه این طرح معنوی برای نخستین بار در استان سمنان و در قلعه نو خرقان شاهرود برگزار شد که امیدواریم بتوانیم در سال های آتی نیز این اقدام معنوی که با استقبال پرشور عاشقان اهل بیت(ع) همراه شد را تداوم بخشیم.

مجری برنامه مراسم سفره نذری دردانه سیدالشهدا(ع) در شاهرود با بیان اینکه این طرح توسط موسسه فرهنگی مذهبی فدک الزهرا (س) برگزار شده است، گفت: دردانه سیدالشهدا(ع) همزمان با سراسر کشور در روستای قلعه نوخرقان بخش بسطام روستای شاهرود و به همت موسسه فرهنگی مذهبی فدک الزهرا (س) و مجمع جهانی خادمان حضرت رقیه(س) برگزار شد.

دولت آبادی بیان داشت: نذر حضرت رقیه(س)، دعا برای تعجیل در فرج امام زمان(عج) مداحی، سخنرانی مذهبی، روضه سیدالشهدا(ع) و دردانه وی و همچنین تجمع بانوان زینبی(س) در زمره برنامه های سفره نذری دردانه سیدالشهدا(ع) در قلعه نو خرقان بود.

وی با بیان اینکه این طرح در سطح کشور برای چهارمین سال برگزار شد، افزود: در استان سمنان سفره نذری دردانه سیدالشهدا(ع) برای نخستین بار صورت گرفت که امیدواریم بتوانیم در سال های آتی نیز این نذر بزرگ را گسترش دهیم.

مجری برگزاری طرح سفره نذری دردانه سیدالشهدا(ع) در استان سمنان همچنین گفت: بزرگترین سفره نذری مذهبی ایران اسلامی علاوه بر قلعه نو خرقان شاهرود، همزمان در قم، صحن حرم امام رضا(ع) در مشهد، مصلی بزرگ شهر ری، میدان امام حسین(ع) و امامزاده صالح(ع) در تهران، اصفهان، ساوه، خرمشهر، آمل، خمینی شهر، یزد، شیراز، هویزه، سیرجان کرمان، زنجان، فین کاشان، بوشهر، اهواز، مشکات کاشان، بندرعباس، خراسان جنوبی، شاهرود، پلدختر لرستان، مبارکه اصفهان و ... برگزار شده است.

دولت آبادی بیان داشت: این طرح همچنین در دمشق، نجف اشرف، کربلای معلی در بین الحرمین، کاظمین در باب المراد، سامراء در داخل صحن، پاکستان، هند، دانمارک، لندن، لسترسیتی، کانادا، سوئد، کویت، بحرین، افغانستان و آمریکا نیز برگزار شده است که ما نیز افتخار داشتیم میزبان این طرح معنوی در استان سمنان باشیم.

وی افزود: در این طرح همچنین دختران سه تا پنج ساله حاضر در مراسم با هدایایی تشویق شدند.