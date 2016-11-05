هنرمند اهل چک داور مسابقه نقاشی کودکان تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایونا کاسالیکا از کشور چک داوری بخش بینالملل هشتمین مسابقه و نمایشگاه دو سالانه بینالمللی نقاشی کودکان و نوجوانان تهران را انجام میدهد.
ایونا کاسالیکا در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ عضو هیات داوری رقابتهای بینالمللی نقاشی کودکان در هنگ کنگ بوده است.
دبیرخانه مسابقه همچنین از سیدمهدی مجتهد، نادر فاطمی، زهرا آبسوران و مامک یحییپور از هنرمندان عرصه کودک و نوجوان به عنوان داوران ایرانی مرحله نهایی این رقابت هنری نام برده است که داوری آثار رسیده از استانهای مختلف این مسابقه را بر عهده دارند.
همچنین قرار است مرحله نهایی داوری مسابقه در روزهای دوشنبه و سهشنبه برابر با ۱۷ و ۱۸ آبان ۱۳۹۵ انجام شود، این در حالی است که مرحله نخست داوری این مسابقه از سوی هنرمندان عرصه کودک انجام شده است.
در عین حال، بیش از ۳۵۰۰ اثر از کشورهای مختلف و ۱۵۰۰ اثر از کودکان و نوجوانان ایرانی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.
هشتمین مسابقه و نمایشگاه دوسالانه بینالمللی نقاشی کودکان و نوجوانان تهران در سال ۱۳۹۵ به موضوع «آب» به عنوان یکی از جلوههای زیبایی و طراوت جهان هستی، اختصاص پیدا کرده است.
این مسابقه با موضوع «آب» و «آزاد» و با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان سراسر جهان با راههای صرفهجویی در مصرف آب و آشنایی با پیامدهای ناشی از وقوع بحران آب، از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار میشود.
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