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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۱۵

با سخنرانی پروفسور نادر انتصار؛

نشست «ناتو و خلیج فارس» در روز ۲۶ آبان‌ماه برگزار می‌شود

نشست «ناتو و خلیج فارس» در روز ۲۶ آبان‌ماه برگزار می‌شود

نشست بررسی موضوع «ناتو و خلیج فارس» در روز ۲۶ آبان‌ماه با سخنرانی پروفسور «نادر انتصار» رئیس دانشکده علوم سیاسی و عدالت کیفری دانشگاه آلاباما جنوبی آمریکا (ویدئو کنفرانس) برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه مطالعات خلیج فارس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نشستی را با هدف بررسی موضوع «ناتو و خلیج فارس» برگزار می کند.

بر اساس این گزارش، قرار است این نشست در روز ۲۶ آبان‌ماه برگزار شود. پروفسور نادر انتصار، رئیس دانشکده علوم سیاسی و عدالت کیفری دانشگاه آلاباما جنوبی آمریکا به صورت «ویدئو کنفرانس» در این نشست سخنرانی می کند.

این در حالی است که  «جواد حیران نیا» دبیر گروه خلیج فارس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و دبیر بین الملل خبرگزاری مهر نیز در این نشست سخنرانی می کند.

این نشست در روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ برگزار می شود.

کد مطلب 3815702

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