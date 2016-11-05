اعلام اسامی ۳۳ اثر دفاع مقدسی حاضر در جشنواره فیلم کوتاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۸ فیلم داستانی، ۴ فیلم مستند، ۳ فیلم مستند و ۸ اثر پویانمایی با موضوع دفاع مقدس، جنگ گریزی و مدافعان حرم در میان آثار بخش مسابقه ملی جشنواره سی و سوم حضور دارند. این آثار عبارتند از:

بخش داستانی:

نیستان / ابراهیم ایرج زاد / تهران

پستوی خالی / داوود جلیلی / قم

قضاوت / محمد اسفندیاری / تهران

گذر / امید شمس، پوریا پیشوایی / کرج

قاچار / امیر امیریان کاظمی / تبریز

پیرمرد و دوچرخه / سلیم معزی / اردبیل

قرمز / سید مهدی حسینی، سید حمید حسینی / بیرجند

ملاقات / سجاد عسگرپور / تهران

کچ / مهرداد حسنی / رفسنجان

چرخه / محمد بخشی / رفسنجان

جا مانده / علیرضا سلطانی / زنجان

ملاقات شیشه ای / یوسف حاتمی کیا / تهران

عملیات ۷۴۷ / محمد اسماعیلی / تهران

ماه در خانه / امیرعباس ربیعی / تهران

هومائیتا / فریبا نجفی / شیراز

از حسکه تا عشق/ محمد فراهانی / تهران

بوم سفید / سیف الله یزدانی / قم

رقاصک / امیر هنرمند / تهران

بخش مستند:

گذر از غبار / فرشاد اکتسابی / تهران

گروگر / مصطفی آل احمد / تهران

فاتحین دز / احسان صامت زاده / تهران

در حصار / محسن اردستانی رستمی / تهران

بخش تجربی:

عراق؛ سال های بیم و امید / فرشاد اکتسابی / تهران

انجماد عقربه / عباس عمرانی بیدی / تهران

ارثیه / میسا مولوی / تهران

بخش پویانمایی:

باور / امیر واحدی / تبریز

در تیررس / مرضیه خیرخواه / تهران

تابلوهای نقاشی باران / محمدریحانی / مهاباد

زالزالک / ایرج محمدی رزینی / تهران

مال من است! / مریم کشکولی نیا / تهران

آنتراکت / سید محمدرضا خردمندان / تهران

مینی فارم / اسماعیل علیزاده، فرزانه قبادی / سمنان

ماشین شیطان / مجتبی اسماعیل زاده / تهران (خارج از مسابقه)

سی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران ۱۸ تا ۲۴ آبان به دبیری فرید فرخنده کیش برگزار می شود.