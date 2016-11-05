اعلام اسامی ۳۳ اثر دفاع مقدسی حاضر در جشنواره فیلم کوتاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۸ فیلم داستانی، ۴ فیلم مستند، ۳ فیلم مستند و ۸ اثر پویانمایی با موضوع دفاع مقدس، جنگ گریزی و مدافعان حرم در میان آثار بخش مسابقه ملی جشنواره سی و سوم حضور دارند. این آثار عبارتند از:
بخش داستانی:
نیستان / ابراهیم ایرج زاد / تهران
پستوی خالی / داوود جلیلی / قم
قضاوت / محمد اسفندیاری / تهران
گذر / امید شمس، پوریا پیشوایی / کرج
قاچار / امیر امیریان کاظمی / تبریز
پیرمرد و دوچرخه / سلیم معزی / اردبیل
قرمز / سید مهدی حسینی، سید حمید حسینی / بیرجند
ملاقات / سجاد عسگرپور / تهران
کچ / مهرداد حسنی / رفسنجان
چرخه / محمد بخشی / رفسنجان
جا مانده / علیرضا سلطانی / زنجان
ملاقات شیشه ای / یوسف حاتمی کیا / تهران
عملیات ۷۴۷ / محمد اسماعیلی / تهران
ماه در خانه / امیرعباس ربیعی / تهران
هومائیتا / فریبا نجفی / شیراز
از حسکه تا عشق/ محمد فراهانی / تهران
بوم سفید / سیف الله یزدانی / قم
رقاصک / امیر هنرمند / تهران
بخش مستند:
گذر از غبار / فرشاد اکتسابی / تهران
گروگر / مصطفی آل احمد / تهران
فاتحین دز / احسان صامت زاده / تهران
در حصار / محسن اردستانی رستمی / تهران
بخش تجربی:
عراق؛ سال های بیم و امید / فرشاد اکتسابی / تهران
انجماد عقربه / عباس عمرانی بیدی / تهران
ارثیه / میسا مولوی / تهران
بخش پویانمایی:
باور / امیر واحدی / تبریز
در تیررس / مرضیه خیرخواه / تهران
تابلوهای نقاشی باران / محمدریحانی / مهاباد
زالزالک / ایرج محمدی رزینی / تهران
مال من است! / مریم کشکولی نیا / تهران
آنتراکت / سید محمدرضا خردمندان / تهران
مینی فارم / اسماعیل علیزاده، فرزانه قبادی / سمنان
ماشین شیطان / مجتبی اسماعیل زاده / تهران (خارج از مسابقه)
سی و سومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران ۱۸ تا ۲۴ آبان به دبیری فرید فرخنده کیش برگزار می شود.
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