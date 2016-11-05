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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۱۴

اعلام اسامی ۳۳ اثر دفاع مقدسی حاضر در جشنواره فیلم کوتاه تهران

اعلام اسامی ۳۳ اثر دفاع مقدسی حاضر در جشنواره فیلم کوتاه تهران

۳۳ فیلم با موضوع دفاع مقدس، جنگ گریزی و مدافعان حرم در سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران به نمایش در می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۸ فیلم داستانی، ۴ فیلم مستند، ۳ فیلم مستند و ۸ اثر پویانمایی با موضوع دفاع مقدس، جنگ گریزی و مدافعان حرم در میان آثار بخش مسابقه ملی جشنواره سی و سوم حضور دارند. این آثار عبارتند از:

بخش داستانی:

نیستان / ابراهیم ایرج زاد / تهران

پستوی خالی / داوود جلیلی / قم

قضاوت / محمد اسفندیاری / تهران

گذر / امید شمس، پوریا  پیشوایی / کرج

قاچار / امیر امیریان کاظمی / تبریز

پیرمرد و دوچرخه / سلیم  معزی / اردبیل

قرمز / سید مهدی حسینی، سید حمید حسینی / بیرجند

ملاقات / سجاد عسگرپور / تهران

کچ / مهرداد حسنی / رفسنجان

چرخه / محمد بخشی / رفسنجان

جا مانده / علیرضا سلطانی / زنجان

ملاقات شیشه ای / یوسف حاتمی کیا / تهران

عملیات ۷۴۷ / محمد  اسماعیلی / تهران

ماه در خانه / امیرعباس ربیعی / تهران

هومائیتا / فریبا نجفی / شیراز

از حسکه تا عشق/ محمد فراهانی / تهران

بوم سفید / سیف الله یزدانی / قم

رقاصک / امیر هنرمند / تهران

بخش مستند:

گذر از غبار / فرشاد اکتسابی / تهران

گروگر / مصطفی آل احمد / تهران

فاتحین دز / احسان صامت زاده / تهران

در حصار / محسن  اردستانی رستمی / تهران

بخش تجربی:

عراق؛ سال های بیم و امید / فرشاد اکتسابی / تهران

انجماد عقربه / عباس عمرانی بیدی / تهران

ارثیه / میسا مولوی / تهران

بخش پویانمایی:

باور / امیر واحدی / تبریز

در تیررس / مرضیه خیرخواه / تهران

تابلوهای نقاشی باران / محمدریحانی / مهاباد

زالزالک / ایرج محمدی رزینی / تهران

مال من است! / مریم کشکولی نیا / تهران

آنتراکت / سید محمدرضا خردمندان / تهران

مینی فارم / اسماعیل علیزاده، فرزانه قبادی / سمنان

ماشین شیطان / مجتبی اسماعیل زاده / تهران (خارج از مسابقه)

سی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران ۱۸ تا ۲۴ آبان به دبیری فرید فرخنده کیش برگزار می شود.

کد مطلب 3815718

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