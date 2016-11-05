به گزارش خبرگزاری مهر، طراحی لوگوی این فیلم توسط محمد روح الامینی انجام شده است که پیش از این طراحی لوگوی فیلم های من، ایستاده در غبار و برادرم خسرو را در کارنامه خود دارد.

«تیک آف» سومین ساخته سینمایی احسان عبدی پور بعد از پاپ و تنهای تنهای تنها است.

در خلاصه داستان آمده است: در آخرین سال ها و چکه های باقی مانده از جوانی، شیرزاد، از پنجسال زندگی روی اقیانوس و در کابین کشتی ها برمیگردد و در خلوت پایان یک جشن شبانه با رفیق های قدیمی ش، ناگهان زندگی او و چهار دختر و پسر، به سمت غریبی سر کج می کند. شوخی شوخی و بازی بازی، هر پنج تاشان راه می افتند به قتل عام عقده های چند ساله و کام گرفتن از زندگی و جوانی.

مصطفی زمانی، پگاه آهنگرانی، رضا یزدانی، سوگل قلاتیان و حمزه مقدم بازیگران این فیلم هستند.

سایر عوامل فیلم عبارتند از تهیه کننده: طهورا ابوالقاسمی، نویسنده و کارگردان: احسان عبدی پور، مدیر فیلمبرداری: ساعد نیک ذات، تدوین: سپیده عبدالوهاب، طراح و چهره پرداز: سودابه خسروی، صدابرداران: جهانگیر میرشکاری، مهدی ابراهیم زاده، طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، خواننده: رضا یزدانی، موسیقی: محسن شریفیان، بابک شهرکی، جلوه های بصری: شهاب الدین نجفی، استودیو روشنا، عکاس: سید عبدالحسین نواب موسوی، مدیر تولید: سمیرا علایی، منشی صحنه: آذر تجلی، مدیر تبلیغات: میثم میرزائی، روابط عمومی: نگین موسوی، سرمایه گذاران: بیمه رازی، مهتاب کرامتی و طهورا ابوالقاسمی.

پخش فیلم سینمایی «تیک آف» بر عهده دفتر پخش بامداد فیلم است .