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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۱۴

رونمایی از لوگوی فیلم «تیک آف» ساخته احسان عبدی‌پور

رونمایی از لوگوی فیلم «تیک آف» ساخته احسان عبدی‌پور

لوگوی فیلم سینمایی «تیک آف» ساخته احسان عبدی پور و به تهیه کنندگی طهورا ابوالقاسمی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طراحی لوگوی این فیلم توسط محمد روح الامینی انجام شده است که پیش از این طراحی لوگوی فیلم های من، ایستاده در غبار و برادرم خسرو را در کارنامه خود دارد.

«تیک آف» سومین ساخته سینمایی احسان عبدی پور بعد از پاپ و تنهای تنهای تنها است.

در خلاصه داستان آمده است: در آخرین سال ها و چکه های باقی مانده از جوانی، شیرزاد، از پنجسال زندگی روی اقیانوس و در کابین کشتی ها برمیگردد و در خلوت پایان یک جشن شبانه با رفیق های قدیمی ش، ناگهان زندگی او و چهار دختر و پسر، به سمت غریبی سر کج می کند. شوخی شوخی و بازی بازی، هر پنج تاشان راه می افتند به قتل عام عقده های چند ساله و کام گرفتن از زندگی و جوانی.

مصطفی زمانی، پگاه آهنگرانی، رضا یزدانی، سوگل قلاتیان و حمزه مقدم بازیگران این فیلم هستند.

سایر عوامل فیلم عبارتند از تهیه کننده: طهورا ابوالقاسمی، نویسنده و کارگردان: احسان عبدی پور، مدیر فیلمبرداری: ساعد نیک ذات، تدوین: سپیده عبدالوهاب، طراح و چهره پرداز: سودابه خسروی، صدابرداران: جهانگیر میرشکاری، مهدی ابراهیم زاده، طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، خواننده: رضا یزدانی، موسیقی: محسن شریفیان، بابک شهرکی، جلوه های بصری: شهاب الدین نجفی، استودیو روشنا، عکاس: سید عبدالحسین نواب موسوی، مدیر تولید: سمیرا علایی، منشی صحنه: آذر تجلی، مدیر تبلیغات: میثم میرزائی، روابط عمومی: نگین موسوی، سرمایه گذاران: بیمه رازی، مهتاب کرامتی و طهورا ابوالقاسمی.

پخش فیلم سینمایی «تیک آف» بر عهده دفتر پخش بامداد فیلم است .

کد مطلب 3815954

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