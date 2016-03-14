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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۸:۲۱

احسان عبدی پور به مهر گفت:

«آه ای عبدالحلیم» در حال آماده‌سازی است/ رقابت با خارجی‌ها

«آه ای عبدالحلیم» در حال آماده‌سازی است/ رقابت با خارجی‌ها

احسان عبدی پور کارگردان «آه ای عبدالحلیم» اعلام کرد این فیلم برای سال ۹۵ آماده نمایش می‌شود و قصد دارد با این اثر سینمایی در جشنواره‌های خارجی حضور یابد.

احسان عبدی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین مراحل فنی جدیدترین فیلمش با نام «آه ای عبدالحلیم» گفت: این فیلم در حال حاضر توسط حسین ابوالصدق در حال صداگذاری است و محسن شریفیان نیز موسیقی این پروژه را تکمیل می‌کند.

وی ادامه داد: مراحل فنی این پروژه سینمایی سال آینده به پایان می رسد و فیلم به سرعت آماده نمایش می شود.

این کارگردان در پایان تاکید کرد: هنوز برنامه‌ای برای اکران عمومی فیلم در دست نداریم اما در تلاش هستیم تا بعد از آماده شدن «آه ای عبدالحلیم» آن را به جشنواره های بین المللی ارائه دهیم.

«آه ای عبدالحلیم» درباره یک گروه موسیقی بوشهری است و رضا یزدانی نقش یک خواننده راک را در آن بازی می کند. در این فیلم بازیگرانی چون مصطفی زمانی، رضا یزدانی، پگاه آهنگرانی و سوگل قلاتیان حضور دارند.

احسان عبدی پور سومین اثر سینمایی خود را با مدیریت فیلمبرداری ساعد نیک ذات، نیمه شهریور سال ۹۴ جلوی دوربین برد و سوم آذر ماه فیلمبرداری آن به پایان رسید. طهورا ابوالقاسمی تهیه‌کنندگی این فیلم را برعهده دارد و مهتاب کرامتی به عنوان سرمایه گذار در این اثر سینمایی حضور داشته است.

این فیلم فرم حضور در بخش ملی سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر را پر کرده بود ولی از سوی هیات انتخاب رد شد.

کد مطلب 3578355

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