به همکاری با گروه های سیاسی برای تشکیل دولت وفاق ملی خوشبین هستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نخست وزیر دولت جدید لبنان در سخنانی به تشریح آخرین دستاوردها در عرصه سیاسی این کشور و تشکیل کابینه جدید پرداخت.

بر اساس این گزارش، سعد حریری نخست وزیر لبنان در سخنانی تاکید کرد: روند مذاکرات برای تشکیل دولت جدید لبنان به صورت مثبت و سازنده پیش می رود.

وی در ادامه سخنان خود در همین زمینه تصریح کرد: ما نسبت به همکاری با تمامی گروه های سیاسی برای تشکیل دولت وفاق ملی لبنان خوشبین هستیم.

نخست وزیر جدید لبنان در ادامه بیان داشت: هیچ یک از قدرت های سیاسی، دیگر گروه های سیاسی را در جریان مذاکرات برای تشکیل دولت وتو نکرده است.

وی در پایان عنوان کرد: میشل عون رئیس جمهور کشور را در جریان دستاورد مذاکرات قرار خواهم داد. این که برخی گروه ها، وزارتخانه های کلیدی را می خواهند، امری طبیعی است.

گفتنی است که این دومین باری است که سعد حریری مامور تشکیل کابینه در لبنان می شود و بار اول در سال ۲۰۰۹ که به دستور «میشل سلیمان» رئیس جمهور وقت مامور تشکیل دولت شده بود، فرآیند تشکیل کابینه ۵ ماه زمان برد. وی پنجشنبه پس از مامور شدن برای تشکیل کابینه جدید از سوی «میشل عون» رئیس جمهور لبنان، از تلاش خود برای تشکیل «دولت وفاق ملی» به منظور پشت سر گذاشتن اختلافات سیاسی خبر داد.