شهرداری نسبت به دریافت مجوز زیست محیطی دلفیناریوم توجه داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصر اصفهانی پیش از ظهر شنبه در یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه رای اعتماد مجلس به سه وزیر مورد نظر ریاست جمهوری را تبریک عرض می‌کنم، اظهار داشت: همچنین از نمایندگانی که این موقعیت حساس را درک کردند و با دولت همراهی کردند، سپاسگزارم.

وی اضافه کرد: امیدوارم وزرای منتخب پاسخ مثبتی به این اعتماد بدهند و منشأ تحولی چشمگیر در این سه وزارتخانه حساس در فرصت باقیمانده باشند.

عضوشورای اسلامی شهر اصفهان ضمن استقبال و حمایت از طرح‌های بزرگی توسط بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران و خارجی توسط مدیریت مشارکت‌های شهرداری در حال انجام است، تصریح کرد: انتظار داریم شهرداری نسبت به اطلاع‌رسانی به موقع و شفاف به اعضای شورای اسلامی شهر اقدام کند تا در مواجه با سؤالات اصحاب رسانه و مردم آمادگی لازم وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: از جمله این اقدامات می‌توان به ایجاد دلفیناریوم توسط بخش خصوصی اشاره کرد که امیدوارم قبل از هرگونه اقدامی اطلاع‌رسانی لازم صورت گیرد و مجوزهای لازم اخذ شود.

نصر اصفهانی تاکید کرد: توجه ویژه به مباحث زیست‌محیطی در اجرای این پروژه احتمالی مورد درخواست جدی اعضای شورای اسلامی است.

وی افزود: در دوره سوم شورای اسلامی بیمارستان میلاد واقع در کوی ولیعصر (عج) در منطقه ۱۳ از شهرداری درخواست می‌کند که یک قطعه زمین متعلق به شهرداری در ضلع شرقی بیمارستان صرفاً جهت ساخت پارکینگ به جهت مراجعات زیاد به بیمارستان واگذار شود که طی لایحه‌ای این درخواست به شورا ارسال و با مبلغی ناچیز و با شرایط احداث پارکینگ به بیمارستان واگذار می شود.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اکنون پس از گذشت جندین سال عمل مذکور براساس گزارش شهرداری منطقه ۱۳ که به شماره ۱۰۹۹۱/۱۵/۱۳ مورخ ۸/۸/۹۵ اعلام شده، زمین مذکور به صورت سه طبقه زیرزمین با همکف (رامپ، داروخانه، سالن انباری و قسمتی پارکینگ طبقه اول، دوم و سوم رامپ و پارکینگ و طبقات چهارم، پنجم و ششم با تقسیمات داخلی در حال تبدیل به فضای درمانی است که این اقدامات با مصوبه شورا و صورت جلسه شماره ۱۶۴۴/۹۱/۱۳ مورخ ۱۱/۲/۹۱ منافات دارد و مالکین بدون مجوز و انجام اصلاحات مبادرت به تخلف کرده‌اند.

وی اظهار داشت: با توجه به این موضوع از شهردار اصفهان درخواست دارم دستور بدهند این مورد رسیدگی و طبق مقررات اقدامات لازم در راستای اقدام به قانون و رعایت حق و حقوق ساکنین کوی و مراجعین بیمارستان به عمل آید و گزارش اقدامات انجام شده نیز برای بنده ارسال شود.