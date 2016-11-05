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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۲۳

شبکه تلویزیونی اِن بی سی:

هکرهای نظامی آمریکا به سیستم فرماندهی کرملین نفوذ کردند

هکرهای نظامی آمریکا به سیستم فرماندهی کرملین نفوذ کردند

علیرغم نفوذ هکرهای نظامی واشنگتن به سیستم فرماندهی کرملین، مسئولین اطلاعاتیِ آمریکا حمله سایبری روسیه به زیرساخت های حساس این کشور را رد می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مقامات ارشد اطلاعاتی و اسناد فوق محرمانه ای که شبکه تلویزیونی اِن بی سی آن را رسانه ای کرده است، هکرهای نظامی آمریکا به سیستم برقی روسیه، شبکه های مخابراتی، و سیستم فرماندهی کرملین نفوذ کردند و آن را برای حمله های سایبری آمریکا آسیب پذیر ساختند تا در صورت لزوم از آن ها علیه مسکو استفاده کنند.

این در حالیست که مقامات آمریکائی پیشتر علناً اعلام کرده بودند که روسیه، چین و برخی از سایر کشورها بدافزارهای مخفیانیه ای را در بخش هائی از زیرساخت های حیاتی آمریکا قرار داده اند به نحوی که با ایجاد یک میدان جنگ برای حملات سایبری بتواند به قطع اینترنت در سطح شهرهای بزرگ مبادرت نمایند.

این رسانه می افزاید: ایراد اتهامات مقامات آمریکا علیه روسیه در حالی است که نگرانی های مقامات واشنگتن پیرامون استفاده مسکو از توانمندی های سایبری خود در تلاش برای اخلال در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود؛ در حالی که مسئولین اطلاعاتیِ آمریکا حمله سایبری کرملین به زیرساخت های حساس این کشور را رد کرده و پیش بینی می کنند که شیطنت های روسیه ممکن است شامل اقداماتی از قبیل انتشار احتمالی اسناد جعلی و تکثیر حساب های مربوط به رسانه های اجتماعی در راستای گسترش اخبار نادرست باشد.

کد مطلب 3816078

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