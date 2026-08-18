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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

پالایشگاه اول پارس جنوبی برای تولید پایدار گاز آماده شد

پالایشگاه اول پارس جنوبی برای تولید پایدار گاز آماده شد

سرپرست پالایشگاه اول پارس جنوبی از اجرای موفق تعمیرات اساسی این پالایشگاه در مدت یک هفته خبر داد و گفت: این پالایشگاه برای تولید پایدار در فصل سرد سال آماده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، اکبر غلامی با اشاره به اجرای تعمیرات اساسی این پالایشگاه از ۱۹ تا ۲۵ تیر، بیان کرد: در این بازه زمانی، با برنامه‌ریزی دقیق و بسیج امکانات و ظرفیت‌های تخصصی، مجموعه‌ای از فعالیت‌های مهم تعمیراتی، پیشگیرانه و عملیاتی با هدف افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات، ارتقای آمادگی عملیاتی و تضمین استمرار تولید انجام شد.

وی افزود: در جریان این عملیات، کاتالیست‌های واحدهای مرکاپتان‌زدایی دو ردیف گازی تعویض و کالیبراسیون شیرهای اطمینان واحدهای عملیاتی با هدف افزایش ایمنی و اطمینان از عملکرد درست تجهیزات انجام شد.

سرپرست پالایشگاه اول پارس جنوبی ادامه داد: تعویض جکت لاین واحد گوگردسازی، انجام تعمیرات دوره‌ای و یک‌ساله کمپرسورهای صادرات و پروپان دو ردیف گازی و تعمیرات دوره‌ای دیگ‌های بخار و آب‌شیرین‌کن‌های واحدهای یوتیلیتی از دیگر اقدام‌های مهم در این دوره تعمیرات اساسی بود.

غلامی با اشاره به اهمیت پایداری تأمین انرژی و برق مورد نیاز پالایشگاه گفت: در بخش برق، بازبینی و تعمیرات پیشگیرانه مولدهای تولید برق، تعویض شارژرهای ایستگاه‌های برق و تعویض یوپی‌اس‌های ال‌ای‌آرهای سه و چهار انجام شد و فرایند پی‌پی‌ام تجهیزات برقی و ابزاردقیق در ایستگاه‌های ال‌ای‌آر ردیف‌های گازی با هدف پیشگیری از خرابی و افزایش ضریب اطمینان تجهیزات اجرا شد.

وی همچنین از انجام عملیات رفع نشتی از خطوط کاستیک واحد بودارکننده گاز خبر داد و تصریح کرد: تعمیر و تعویض قطعات معیوب پمپ‌های آمین و گلایکول در این برنامه تعمیراتی انجام شد که نقش مهمی در افزایش آمادگی و قابلیت اطمینان تجهیزات فرایندی دارد.

تکیه بر توان متخصصان داخلی و ظرفیت ساخت داخل

سرپرست پالایشگاه اول با تأکید بر رویکرد مجتمع گاز پارس جنوبی در استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی بیان کرد: اجرای این حجم از فعالیت‌های تخصصی در مدت کوتاه، حاصل برنامه‌ریزی منسجم، دانش فنی نیروهای متخصص و استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و سازندگان داخلی بوده است.

غلامی افزود: در این تعمیرات اساسی، توان متخصصان داخلی و کالاها و تجهیزات ایرانی مورد توجه ویژه قرار گرفت و تلاش شد با بهره‌گیری از ظرفیت سازندگان و تأمین‌کنندگان داخلی، افزون‌بر کاهش وابستگی به منابع خارجی، زمینه توسعه توانمندی‌های ساخت داخل و استمرار تولید پایدار فراهم شود.

وی با اشاره به فعالیت ۲۰۰ نیروی انسانی متخصص و کارآمد در بازه تعمیرات اساسی گفت: این نیروها با تلاش شبانه‌روزی و رعایت الزام‌های ایمنی، در اجرای موفق برنامه تعمیرات نقش‌آفرینی کردند و مجموعه فعالیت‌ها با هدف بازگرداندن تجهیزات به شرایط مطلوب عملیاتی و افزایش آمادگی پالایشگاه انجام شد.

آمادگی پالایشگاه اول برای فصل سرد سال

سرپرست پالایشگاه اول پارس جنوبی یادآور شد: اجرای این اقدام‌های تعمیراتی و پیشگیرانه، گامی مؤثر در افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات، کاهش ریسک توقف‌های ناخواسته و آماده‌سازی پالایشگاه برای ورود به ماه‌های سرد سال است.

غلامی گفت: با انجام موفق تعمیرات اساسی و بازگرداندن تجهیزات و واحدهای عملیاتی به شرایط مطلوب، پالایشگاه اول پارس جنوبی آماده است با حداکثر ظرفیت و اطمینان، در مسیر استمرار تولید، فرآورش و ارسال پایدار گاز طبیعی به شبکه سراسری کشور ایفای نقش کند.

کد مطلب 6920133
طیبه بیات

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