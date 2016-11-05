علی نجفی توانا طی بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: محیط زیست امروز از محورهای مهم اجتماعی،اقتصادی و سیاسی نه تنها در بوم ایران که در سراسر جهان است.

نجفی توانا افزود: حفظ محیط زیست امروز یک مولفه حیاتی برای بشریت شده و قانون و حقوق محیط زیست بخشی از نسل سوم حقوق بشر است. لذا دنیا امروز در صدد حفاظت از محیط زیست برآمده و در کشور هم قوانین داخلی داریم و هم اسناد بین‌المللی همگی در صدد ارتقاء توان مقرراتی حفظ محیط زیست هستند اما در کشور ما متاسفانه نه اهمیتش آن گونه که باید درک شده و نه برخی می‌گذارند که از محیط زیست به درستی حفاظت شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه شاهد رانت‌خواری در محیط زیست، جنگل‌خواری، گردنه‌خواری، کوه‌خواری و سرزمین‌خواری هستیم و اکثر افرادی هم که به این تخلفات دست می‌زنند افرادی هستند که بعضا مسئولیت‌های اجتماعی و اقتصادی در کشور دارند.

این حقوقدان تاکید کرد: اول باید اراده ملی را در این زمینه به کار ببریم و بعد در مسیر اجرای منویات ملی، به اجرایی کردن قوانین موجود بپردازیم و سرانجام آسیب‌شناسی کنیم که چرا در ایران از بدترین وضعیت محیط زیست رنج می‌بریم.

نجفی توانا هشدار داد: در وضعیت کنونی گفته می‌شود ظرف ۵ سال آینده ممکن است آب نداشته باشیم و طی ۱۰ یا ۱۵ سال جنگل‌هایمان را از دست بدهیم. چرا بر سر شاخ نشسته‌ایم و بن می‌بریم؟

وی تاکید کرد: البته بارها دیده شده که مسئولان درصدد حفظ محیط زیست برآمده‌اند اما در عمل با یک نوع کم‌کاری و تسامح و حتی به نوعی با جنبش ضد محیط زیست رو به رو بوده‌ایم.

این حقوقدان در پایان ضمن اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در اهمیت موضوع محیط زیست گفت: جا دارد رؤسای سه قوه طبق سخنان مقام معظم رهبری در این زمینه عمل کنند و همه زمین‌هایی که در اصل انفال است و متاسفانه خورده شده را شناسایی و با اقداماتی از این دست برخورد کنند که در غیر این صورت نشانه ضعف و ناتوانی ماست و از این جزو کشورهای قوی نخواهیم بود.