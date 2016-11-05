منطقه ۲۰ تهران در تدارک میزبانی مراسم مردمی پیاده روی اربعین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۰ تهران، سید احمد صفوی اظهار داشت: مراسم پیاده روی اربعین حسینی شهر تهران همزمان با روز اربعین و از میدان امام حسین(ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار خواهد شد که مدیریت شهری منطقه ۲۰ تهران نیز از تمام امکانات وظرفیت های این مجموعه برای فراهم کردن شرایط بهینه این مراسم خودجوش و مردمی استفاده می کند.

صفوی با اشاره به اینکه هر سال نسبت به سال گذشته شاهد حضور جمعیت بیشتری هستیم، گفت: خیابان های فدائیان اسلام، شهید رجایی، ورامین و شهید غیوری از جمله مسیرهای پیاده روی اربعین حسینی هستند که بهسازی، پاکسازی و فضاسازی های مناسبتی این ایام در دستور کار مدیریت شهری منطقه است.

وی به حضور و آماده باش عوامل خدمات شهری در زمان برپایی مراسم اشاره کرد و افزود: انسداد معابر منتهی به حرم، برقراری ایمنی تردد و تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی برای بازگشت زائران از مهمترین تمهیدات ترافیکی پیش بینی شده برای این مراسم معنوی است که نحوه استفاده از این خدمات از طریق رسانه ها، فضاهای مجازی و فضاهای تبلیغاتی در زمان مشخص اطلاع رسانی می شود.

صفوی با اشاره به اینکه ۵۰ ایستگاه برای پذیرایی زائران لحاظ شده است که با همکاری ادارات شهری و ظرفیت های بومی و محلی منطقه ۲۰ تهران مستقر می شوند، گفت: با نصب علائم های متحدالشکل که از سوی ستاد استقبال زائران آماده شده است، اهالی منازلی که در مسیر پیاده روی قرار دارند نیز می توانند در ارائه خدمات رسانی به زائران سهیم شوند.

وی ادامه داد: علاوه بر ایستگاه های پیش بینی شده و مشارکت مالکان منازل واقع در مسیر، تمامی ظرفیت های بهداشتی و عمومی بوستان ها، مساجد و مدارس نیز در خدمت زائران خواهند بود.

شهردار منطقه ۲۰ تهران یادآور شد: علاوه بر داخل صحن های حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، در ضلع های جنوب و شرق حرم نیز ویژه برنامه های پرباری پیش بینی شده است که سخنرانی مذهبی، مدیحه سرایی مداحان مشهور و نامی، قرائت زیارت اربعین و نمایش های آئینی از جمله این برنامه ها است.