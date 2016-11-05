شکست داعش و جبهه النصره تنها گزینه لبنانی ها است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نائب رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان در سخنانی بر مبارزه با گروه های تکفیری و تروریستی تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، شیخ «نبیل قاووق» نائب رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان تاکید کرد: در صورتی که عناصر داعش از موصل به سوریه بیایند، لبنان در معرض خطر است. بنابراین مقاومت در صورت احساس خطر از طرح سعودی-آمریکایی در سوریه، از انجام وظیفه خود در حمایت از لبنان و شهروندان دست نخواهد کشید.

وی در ادامه سخنان خود در همین راستا تصریح کرد: تنها راه و گزینه برای لبنانی ها، شکست دادن داعش و جبهه النصره در سوریه است. هدف سیاست های اخیر سعودی ها در لبنان و هجمه های رسانه ای علیه حزب الله این بود که حزب الله علاوه بر خروج از نبرد سوریه، از حمایت از میشل عون نیز دست بردارد.

نائب رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان در ادامه عنوان کرد: این سعودی ها بودند که در نهایت مجبور شدند موضع خود را در قبال میشل عون تغییر دهند و حزب الله نیز ثابت کرد که اهل صداقت و وفاداری است. پس از انتخاب رئیس جمهور، با دوره جدیدی در لبنان روبرو هستیم و از تمامی لبنانی ها می خواهیم که از این فرصت استفاده کنند.

گفتنی است، در روزهای گذشته و پس از گذشت بیش از دو سال و نیم از بحران خلأ ریاست جمهوری برای لبنان، سرانجام میشل عون به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب و سعد حریری نیز نخست وزیر وی شد.