حقوق معلولان در مناسب ‏سازی معابر عمومی پیگیری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، عباس شیرخانلو در دومین نشست کمیته مناسب سازی اماکن و معابر عمومی استان هرمزگان بیان داشت: دستگاه های مسئول در امر مناسبسازی اماکن و معابر عمومی با اهتمام و جدیت نسبت به پیگیری حقوق معلولان و اجرایی کردن دستوالعملهای مربوطه اقدام کنند.
شیرخانلو عنوان کرد: باید نسبت به مبحث مناسبسازی توجه ویژه ای داشته باشیم چون تمامی افراد جامعه ممکن است در مراحلی از زندگی دچار ناتوانی جسمی و حرکتی شوند.
وی با اشاره به قوانین و دستورالعملهای مربوط به این حوزه، افزود: دستگاههای مربوط ملزم به نظارت و پیگیری هر چه بیشتر مطابق وظایف واگذار شده هستند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان ضمن تشکر از دستگاه هایی که تاکنون اقداماتی را در این خصوص به عمل آوردهاند بر هماهنگی و همکاری بیشتر دستگاه های متولی در جهت اجرایی شدن مصوبات ستاد مناسبسازی استان تأکید کرد.
شیرخانلو خاطرنشان کرد: در اجرای ماده ۲ اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان شهرداری ها از صدور پروانه ساختمان و پایان کار برای ساختمان ها و اماکن عمومی و در صورت عدم رعایت استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان و ضوابط و مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری خودداری کنند.
وی گفت: همچنین اداره کل راه و شهرسازی نیز در اجرای ماده ۹ آییننامه موصوف به حسن اجرای ضوابط معماری و شهرسازی برای افراد معلول جسمی و حرکتی در تمامی اماکن عمومی نظارت کند و با هماهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد شهید و امور ایثارگران و اداره کل بهزیستی تمهیدات و اقدامات لازم را برای رفع موانع دسترسی معلولان فراهم کند.
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