حقوق معلولان در مناسب ‏سازی معابر عمومی پیگیری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، عباس شیرخانلو در دومین نشست کمیته مناسب سازی اماکن و معابر عمومی استان هرمزگان بیان داشت: دستگاه های مسئول در امر مناسب‏سازی اماکن و معابر عمومی با اهتمام و جدیت نسبت به پیگیری حقوق معلولان و اجرایی کردن دستوالعمل‏های مربوطه اقدام کنند.

شیرخانلو عنوان کرد: باید نسبت به مبحث مناسب‏سازی توجه ویژه ای داشته باشیم چون تمامی افراد جامعه ممکن است در مراحلی از زندگی دچار ناتوانی جسمی و حرکتی شوند.

وی با اشاره به قوانین و دستورالعمل‏های مربوط به این حوزه، افزود: دستگاههای مربوط ملزم به نظارت و پیگیری هر چه بیشتر مطابق وظایف واگذار شده هستند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان ضمن تشکر از دستگاه هایی که تاکنون اقداماتی را در این خصوص به عمل آورده‏اند بر هماهنگی و همکاری بیشتر دستگاه های متولی در جهت اجرایی شدن مصوبات ستاد مناسب‏سازی استان تأکید کرد.

شیرخانلو خاطرنشان کرد: در اجرای ماده ۲ اصلاحیه آیین ‏نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان شهرداری ها از صدور پروانه ساختمان و پایان کار برای ساختمان ها و اماکن عمومی و در صورت عدم رعایت استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان و ضوابط و مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری خودداری کنند.

وی گفت: همچنین اداره کل راه و شهرسازی نیز در اجرای ماده ۹ آیین‏نامه موصوف به حسن اجرای ضوابط معماری و شهرسازی برای افراد معلول جسمی و حرکتی در تمامی اماکن عمومی نظارت کند و با هماهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد شهید و امور ایثارگران و اداره کل بهزیستی تمهیدات و اقدامات لازم را برای رفع موانع دسترسی معلولان فراهم کند.