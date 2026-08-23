بازدید شهردار منطقه ۲۱ از بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی ملوک مطهری

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن امیدیان، شهردار منطقه ۲۱ به همراه معاونین و مدیران شهری از پروژه بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی ملوک مطهری (وقف خیر حاج غلامحسین مطهری) بازدید کردند تا روند نهایی شدن و تجهیز این مرکز درمانی پیشرفته در غرب تهران را بررسی نمایند.

این پروژه که با وسعت ۳۱ هزار مترمربع زیربنا در ۵ طبقه بنا شده است، طی ۳۰ ماه عملیاتی شد و در تیرماه ۱۴۰۵ به بهره‌برداری رسید. این بیمارستان با حمایت مالی شرکت نوید زر شیمی به مدیریت حاج غلامحسین مطهری و به نام مادر مرحومه ایشان احداث شده و به دانشگاه علوم پزشکی ایران تحویل گردید.

شهردار منطقه ۲۱، در این بازدید ضمن ابراز خرسندی از تکمیل این پروژه، بر اهمیت ارتقای خدمات روانپزشکی در غرب تهران تأکید کرد.

امیدیان خاطرنشان کرد: این مرکز با توجه به نیاز شدید منطقه و اشغال بالای ظرفیت مراکز فعلی، گامی حیاتی در جهت ارتقای سلامت روان شهروندان است.

در حال حاضر این مرکز در حال تجهیز نهایی است تا به‌زودی فعالیت‌های درمانی خود را آغاز کند. شهرداری منطقه ۲۱ تأکید نموده است که در تمامی مراحل بهره‌برداری و رفع موانع احتمالی، حمایت‌های لازم را از این مرکز آموزشی_درمانی به عمل آورد.