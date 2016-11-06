آثار بخش ویژه سومین سوگواره «خمسه» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آثار بخش ویژه سومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین های مذهبی «خمسه» به شرح زیر معرفی شدند:
نمایش «حر»، نویسنده: امیر نجفی، به سرپرستی رحمت امینی (این اثر توسط هنرمندان کشور افغانستان اجرا می شود)
نمایش «تهران چهار راه سیروس»، نویسنده و کارگردان: رضا صابری
نمایش «خاتون»، نویسنده و کارگردان: حسین عالم بخش
نمایش «عاشورا بود عاشورا هست»، نویسنده: میثم زندی و کارگردان: سامان خلیلیان
نمایش «عطش خورشید» نویسنده و کارگردان: مهرداد مهرابی
سومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین های مذهبی «خمسه» به دبیری علی اصغر خسروی از ۲۰ آبان تا ۱۴ آذرماه در تهران برگزار میشود.
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