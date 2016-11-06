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۱۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۳۷

آثار بخش ویژه سومین سوگواره «خمسه» معرفی شدند

آثار بخش ویژه سومین سوگواره «خمسه» معرفی شدند

بخش ویژه سومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین های مذهبی خمسه با حضور پنج نمایش برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آثار بخش ویژه سومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین های مذهبی «خمسه» به شرح زیر معرفی شدند:

نمایش «حر»، نویسنده: امیر نجفی، به سرپرستی رحمت امینی (این اثر توسط هنرمندان کشور افغانستان اجرا می شود)

نمایش «تهران چهار راه سیروس»، نویسنده و کارگردان: رضا صابری

نمایش «خاتون»، نویسنده و کارگردان: حسین عالم بخش

نمایش «عاشورا بود عاشورا هست»، نویسنده: میثم زندی و کارگردان: سامان خلیلیان

نمایش «عطش خورشید» نویسنده و کارگردان: مهرداد مهرابی

سومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین های مذهبی «خمسه» به دبیری علی اصغر خسروی از ۲۰ آبان تا ۱۴ آذرماه در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 3816807

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